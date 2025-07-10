"Коалиция желающих" согласовала планы развертывания сил в Украине и создания оперативного штаба
Лидеры "Коалиции желающих" договорились об учреждении штаб-квартиры в Париже и объявили о завершении подготовки планов будущего контингента в Украине.
Об этом сообщили в британском правительстве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Во время встречи "Коалиции желающих", как отмечается, лидеры согласовали структуру командования силами, которые будут размещены в Украине после достижения прекращения огня для его обеспечения.
"Военный план был разработан после встречи военных руководителей в Париже в понедельник, на которой была согласована стратегия создания сил и скоординированы планы с ЕС, НАТО, США и более 200 планировщиками из 30 международных партнеров", - пояснили в британском правительстве.
Лидеры также договорились, что планирование в рамках коалиции "должно продолжаться на постоянной основе". "Это будет предусматривать многонациональный оперативный штаб в Париже под руководством Великобритании и Франции, который будет контролировать все тактические и оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.
Через 12 месяцев штаб будет перенесен в Лондон, отметили в правительстве Британии. Кроме того, после развертывания сил "Коалиции желающих" в Киеве также будет создана координационная группа во главе с британским военным офицером в звании генерал-майора.
"Коалиция желающих" также определила задачи после прекращения боевых действий между Россией и Украиной: помощь украинским Вооруженным силам, а также обеспечение безопасности в воздухе и на море.
Напоминаем, так называемая "Коалиция желающих" во главе с Францией и Британией работает над планом отправки военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".
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