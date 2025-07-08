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Новини Візит Макрона до Великої Британії
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Ми ніколи не погодимось з тим, що сила - це правильно. Ми ніколи не покинемо Україну, - Макрон

Макрон про моніторинг перемир’я

Президент Франції Емманюель Макрон здійснив офіційний візит до Великої Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на The i Paper.

"Щоразу, коли Росія Володимира Путіна просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас. Ми ніколи не погодимось з тим, що сила — це правильно. Ми ніколи не покинемо Україну", - наголосив Макрон.

Його заяву британські парламентарі зустріли з оплесками.

Також він заявив, що "мирний порядок щодня піддається атакам".

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Він додав, що "агресивні" ядерні держави "загрожують світові", тому Франція та Велика Британія готують спільну заяву щодо переозброєння на саміті, який відбудеться 10 липня.

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"Ми збільшимо витрати на оборону щонайменш до 3,5% ВВП наших країн. Це не просто накопичення грошей, а й загалом посилення нашої співпраці, зменшення нашої залежності та побудова сильної європейської опори в НАТО", - підкреслив Макрон.

Автор: 

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Мало тебе дружина пи#дить Емануель!
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08.07.2025 21:10 Відповісти
Неправильне твердження. Має бути так: ми завжди думаємо, що будь-яку жорстоку силу можна перемогти більшою, колективною жорстокою силою. І ми колективно постачатимемо Україні всю передову зброю, яка в нас є, і навіть більше.
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08.07.2025 21:13 Відповісти
А більший меншого тусає та щей б"є - затим що сила є - гуртом потрібно мочити вбивцю
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08.07.2025 21:15 Відповісти
ви вже її покидаєте - ви ж за себе, не за Україну...
а як і справді покинете,
яких слів з мого арсеналу матючні виключяти, охочі?
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08.07.2025 21:15 Відповісти
Правильно это "глубокая озабоченность" и что бы "эскалации" не было...
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08.07.2025 21:17 Відповісти
Він вірить, що "агресивні ядерні держави" злякаються?!

"...тому Франція та Велика Британія готують спільну заяву щодо переозброєння..." Джерело: https://censor.net/ua/n3562237
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08.07.2025 21:19 Відповісти
француз любить англійця, канадця, американця тільки тоді коли Францію тереба звільняти.
в усіх інших випадках, він їх якби і не бачить...
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08.07.2025 21:19 Відповісти
Неужели ты готов отдать все, как *****?!
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08.07.2025 21:50 Відповісти
Макрон настільки тупий, що не усвідомлює,
що має справу з сараною. Тобто, з хмарами хижих комах.
Але він не один в цьому супердемократичному процесі.
Кур-р-рва... Лібералізм і демократія виблюється європечінками...
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08.07.2025 22:00 Відповісти
Пи-діти не лантухи крутити.
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08.07.2025 22:21 Відповісти
 
 