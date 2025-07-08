Ми ніколи не погодимось з тим, що сила - це правильно. Ми ніколи не покинемо Україну, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон здійснив офіційний візит до Великої Британії.
Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на The i Paper.
"Щоразу, коли Росія Володимира Путіна просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас. Ми ніколи не погодимось з тим, що сила — це правильно. Ми ніколи не покинемо Україну", - наголосив Макрон.
Його заяву британські парламентарі зустріли з оплесками.
Також він заявив, що "мирний порядок щодня піддається атакам".
Він додав, що "агресивні" ядерні держави "загрожують світові", тому Франція та Велика Британія готують спільну заяву щодо переозброєння на саміті, який відбудеться 10 липня.
"Ми збільшимо витрати на оборону щонайменш до 3,5% ВВП наших країн. Це не просто накопичення грошей, а й загалом посилення нашої співпраці, зменшення нашої залежності та побудова сильної європейської опори в НАТО", - підкреслив Макрон.
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а як і справді покинете,
яких слів з мого арсеналу матючні виключяти, охочі?
"...тому Франція та Велика Британія готують спільну заяву щодо переозброєння..." Джерело: https://censor.net/ua/n3562237
в усіх інших випадках, він їх якби і не бачить...
що має справу з сараною. Тобто, з хмарами хижих комах.
Але він не один в цьому супердемократичному процесі.
Кур-р-рва... Лібералізм і демократія виблюється європечінками...