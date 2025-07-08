Ми ніколи не погодимось з тим, що сила - це правильно. Ми ніколи не покинемо Україну, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон здійснив офіційний візит до Великої Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на The i Paper.

"Щоразу, коли Росія Володимира Путіна просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас. Ми ніколи не погодимось з тим, що сила — це правильно. Ми ніколи не покинемо Україну", - наголосив Макрон.

Його заяву британські парламентарі зустріли з оплесками.

Також він заявив, що "мирний порядок щодня піддається атакам".

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Він додав, що "агресивні" ядерні держави "загрожують світові", тому Франція та Велика Британія готують спільну заяву щодо переозброєння на саміті, який відбудеться 10 липня.

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"Ми збільшимо витрати на оборону щонайменш до 3,5% ВВП наших країн. Це не просто накопичення грошей, а й загалом посилення нашої співпраці, зменшення нашої залежності та побудова сильної європейської опори в НАТО", - підкреслив Макрон.