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Новости Візит Макрона у Велику Британію
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Мы никогда не согласимся с тем, что сила - это правильно. Мы никогда не бросим Украину, - Макрон

Макрон о мониторинге перемирия

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил официальный визит в Великобританию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на The i Paper.

"Каждый раз, когда Россия Владимира Путина продвигается в Украине, угроза приближается ко всем нам. Мы никогда не согласимся с тем, что сила - это правильно. Мы никогда не покинем Украину", - подчеркнул Макрон.

Его заявление британские парламентарии встретили с аплодисментами.

Также он заявил, что "мирный порядок ежедневно подвергается атакам".

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Он добавил, что "агрессивные" ядерные державы "угрожают миру", поэтому Франция и Великобритания готовят совместное заявление по перевооружению на саммите, который состоится 10 июля.

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"Мы увеличим расходы на оборону как минимум до 3,5% ВВП наших стран. Это не просто накопление денег, но и в целом усиление нашего сотрудничества, уменьшение нашей зависимости и построение сильной европейской опоры в НАТО", - подчеркнул Макрон.

Автор: 

Великобритания (5055) Макрон Эмманюэль (1388)


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Топ комментарии
+3
Неправильне твердження. Має бути так: ми завжди думаємо, що будь-яку жорстоку силу можна перемогти більшою, колективною жорстокою силою. І ми колективно постачатимемо Україні всю передову зброю, яка в нас є, і навіть більше.
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08.07.2025 21:13 Ответить
+1
А більший меншого тусає та щей б"є - затим що сила є - гуртом потрібно мочити вбивцю
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08.07.2025 21:15 Ответить
+1
Правильно это "глубокая озабоченность" и что бы "эскалации" не было...
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08.07.2025 21:17 Ответить
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Неправильне твердження. Має бути так: ми завжди думаємо, що будь-яку жорстоку силу можна перемогти більшою, колективною жорстокою силою. І ми колективно постачатимемо Україні всю передову зброю, яка в нас є, і навіть більше.
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08.07.2025 21:13 Ответить
А більший меншого тусає та щей б"є - затим що сила є - гуртом потрібно мочити вбивцю
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08.07.2025 21:15 Ответить
ви вже її покидаєте - ви ж за себе, не за Україну...
а як і справді покинете,
яких слів з мого арсеналу матючні виключяти, охочі?
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08.07.2025 21:15 Ответить
Правильно это "глубокая озабоченность" и что бы "эскалации" не было...
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08.07.2025 21:17 Ответить
Він вірить, що "агресивні ядерні держави" злякаються?!

"...тому Франція та Велика Британія готують спільну заяву щодо переозброєння..." Джерело: https://censor.net/ua/n3562237
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08.07.2025 21:19 Ответить
француз любить англійця, канадця, американця тільки тоді коли Францію тереба звільняти.
в усіх інших випадках, він їх якби і не бачить...
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08.07.2025 21:19 Ответить
Неужели ты готов отдать все, как *****?!
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08.07.2025 21:50 Ответить
Макрон настільки тупий, що не усвідомлює,
що має справу з сараною. Тобто, з хмарами хижих комах.
Але він не один в цьому супердемократичному процесі.
Кур-р-рва... Лібералізм і демократія виблюється європечінками...
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08.07.2025 22:00 Ответить
Пи-діти не лантухи крутити.
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08.07.2025 22:21 Ответить
Ми ніколи не погодимось з тим, що сила - це правильно

Проблемка у тому, що СИЛІ насрати з чим хтось там погоджується, чи не погоджується. Проти сили може виступити тільки більша сила. А тріпачі, соплежуї і дешеві понторізи можуть хоч до всерачки з чимось там не погоджуватися.
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08.07.2025 22:32 Ответить
Интересно, он вообще сам то понял, что сказал?🥴
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08.07.2025 22:41 Ответить
 
 