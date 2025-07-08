Мы никогда не согласимся с тем, что сила - это правильно. Мы никогда не бросим Украину, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил официальный визит в Великобританию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на The i Paper.

"Каждый раз, когда Россия Владимира Путина продвигается в Украине, угроза приближается ко всем нам. Мы никогда не согласимся с тем, что сила - это правильно. Мы никогда не покинем Украину", - подчеркнул Макрон.

Его заявление британские парламентарии встретили с аплодисментами.

Также он заявил, что "мирный порядок ежедневно подвергается атакам".

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Он добавил, что "агрессивные" ядерные державы "угрожают миру", поэтому Франция и Великобритания готовят совместное заявление по перевооружению на саммите, который состоится 10 июля.

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"Мы увеличим расходы на оборону как минимум до 3,5% ВВП наших стран. Это не просто накопление денег, но и в целом усиление нашего сотрудничества, уменьшение нашей зависимости и построение сильной европейской опоры в НАТО", - подчеркнул Макрон.