Мы никогда не согласимся с тем, что сила - это правильно. Мы никогда не бросим Украину, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил официальный визит в Великобританию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на The i Paper.
"Каждый раз, когда Россия Владимира Путина продвигается в Украине, угроза приближается ко всем нам. Мы никогда не согласимся с тем, что сила - это правильно. Мы никогда не покинем Украину", - подчеркнул Макрон.
Его заявление британские парламентарии встретили с аплодисментами.
Также он заявил, что "мирный порядок ежедневно подвергается атакам".
Он добавил, что "агрессивные" ядерные державы "угрожают миру", поэтому Франция и Великобритания готовят совместное заявление по перевооружению на саммите, который состоится 10 июля.
"Мы увеличим расходы на оборону как минимум до 3,5% ВВП наших стран. Это не просто накопление денег, но и в целом усиление нашего сотрудничества, уменьшение нашей зависимости и построение сильной европейской опоры в НАТО", - подчеркнул Макрон.
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а як і справді покинете,
яких слів з мого арсеналу матючні виключяти, охочі?
"...тому Франція та Велика Британія готують спільну заяву щодо переозброєння..." Джерело: https://censor.net/ua/n3562237
в усіх інших випадках, він їх якби і не бачить...
що має справу з сараною. Тобто, з хмарами хижих комах.
Але він не один в цьому супердемократичному процесі.
Кур-р-рва... Лібералізм і демократія виблюється європечінками...
Проблемка у тому, що СИЛІ насрати з чим хтось там погоджується, чи не погоджується. Проти сили може виступити тільки більша сила. А тріпачі, соплежуї і дешеві понторізи можуть хоч до всерачки з чимось там не погоджуватися.