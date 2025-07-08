Звонок Макрона Путину означает, что Европа стремится иметь с РФ только дипломатический процесс, - министр Франции Аддад

Звонок президента Франции Эмманюэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину не означает, что позиция Парижа относительно войны в Украине и отношений с Россией меняется.

Об этом заявил французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад в интервью LRT, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Макрон позвонил Путину для обсуждения вопроса Ирана, поскольку Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и имеет рычаги влияния на Тегеран.

"Но он [Макрон] также очень четко сказал, что война в Украине должна закончиться, что украинцы согласились на прекращение огня, а Россия продолжает ежедневно бомбить Украину, выдвигает максималистские требования, такие как нейтралитет, демилитаризация. Это абсолютно неприемлемо", - отметил Аддад.

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В то же время французский министр отрицает, что первый за три года разговор Макрона с российским диктатором является признаком потепления отношений.

"Разговор - это точно не то же самое, что соглашение. Речь идет скорее о желании иметь дипломатический процесс, где мы можем четко доносить наши месседжи и оказывать давление всеми средствами, включая экономические санкции", - подчеркнул он.

Аддад добавил, что США возобновили переговоры с Россией, поэтому важно, чтобы и европейцы были за столом переговоров и продолжали поддерживать "справедливый и прочный мир для Украины и для всей Европы".

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Напомним, во вторник, 1 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным Bloomberg, Путин в разговоре с Макроном отверг прекращение огня в Украине.