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Новости Разговор Макрона с путинім
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Звонок Макрона Путину означает, что Европа стремится иметь с РФ только дипломатический процесс, - министр Франции Аддад

У Макрона прокомментировали звонок Путину и отношения с РФ

Звонок президента Франции Эмманюэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину не означает, что позиция Парижа относительно войны в Украине и отношений с Россией меняется.

Об этом заявил французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад в интервью LRT, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Макрон позвонил Путину для обсуждения вопроса Ирана, поскольку Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и имеет рычаги влияния на Тегеран.

"Но он [Макрон] также очень четко сказал, что война в Украине должна закончиться, что украинцы согласились на прекращение огня, а Россия продолжает ежедневно бомбить Украину, выдвигает максималистские требования, такие как нейтралитет, демилитаризация. Это абсолютно неприемлемо", - отметил Аддад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Французский евродепутат Глюксман о разговоре Макрона с Путиным: Единственное, что нужно обсуждать с ним, - это вывод войск из Украины

В то же время французский министр отрицает, что первый за три года разговор Макрона с российским диктатором является признаком потепления отношений.

"Разговор - это точно не то же самое, что соглашение. Речь идет скорее о желании иметь дипломатический процесс, где мы можем четко доносить наши месседжи и оказывать давление всеми средствами, включая экономические санкции", - подчеркнул он.

Аддад добавил, что США возобновили переговоры с Россией, поэтому важно, чтобы и европейцы были за столом переговоров и продолжали поддерживать "справедливый и прочный мир для Украины и для всей Европы".

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Напомним, во вторник, 1 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным Bloomberg, Путин в разговоре с Макроном отверг прекращение огня в Украине.

Автор: 

Европа (1950) путин владимир (31688) Франция (3560) Макрон Эмманюэль (1388)


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Наступним буде ,,ваздушний пацелуй,, другу Балодьє.
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08.07.2025 17:54 Ответить
поцілунок ***** в дупу не означає потепління відносин,- це просто збочення
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08.07.2025 17:56 Ответить
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08.07.2025 17:57 Ответить
Чергове загострення телефонної хвороби Макрона - такого собі дрібного не надто шкідливого психічного збочення на кшталт ексгібіціонізму, вуаєризму або фетишизму.
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08.07.2025 17:59 Ответить
а як же тоді заява Макрона про французькі війська в Україні? все? обкакались?
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08.07.2025 18:08 Ответить
мені тікішо з водафон дзвонили.
що, це означає?
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08.07.2025 18:44 Ответить
Дзвінок Макрона йухлу означає лише, що Західна Європа не має яєц закрити бодай одне посольство країни-терориста і виперти всіх рашадипломатів шпигунів нах. Як, власне, і визнати парашу такою (країною-терористом).
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08.07.2025 19:07 Ответить
Мда...сцикуни ще ті...
А забігались,ми і війська відпрвимо,а зброї завалимо...
Що може чоловік,якого дружина публічно п**дить..
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08.07.2025 19:27 Ответить
 
 