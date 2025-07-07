Французский евродепутат Глюксман о разговоре Макрона с Путиным: Единственное, что нужно обсуждать с ним, - это вывод войск из Украины

Пока российский диктатор Владимир Путин представляет угрозу для безопасности европейцев, с ним не нужно говорить ни о чем другом, кроме как о выводе российских войск из Украины. Иначе Украина станет просто еще одной темой среди других.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксман.

Так, он раскритиковал недавний телефонный разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и российским диктатором Владимиром Путиным.

Единственное, что это уже дало - это месседж, что Украина стала просто еще одной темой среди других. Но единственное, что нам нужно обсуждать с ним (Путиным, - ред.) - это вывод российских войск из Украины во имя безопасности европейцев. И пока Владимир Путин представляет угрозу для этой безопасности, мы не должны с ним говорить ни о чем другом", - заявил представитель левого политического крыла Европарламента.

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По его словам, в коммюнике Елисейского дворца после первого телефонного звонка между Макроном и Путиным, начиная с 2022 года, содержание разговора об Украине занимает лишь 4 строки.

"Весь остальной текст - это "мы договорились работать вместе относительно Ирана" и "мы будем сотрудничать относительно Ирана". Это означает, что человека, тирана, который ведет войну в Украине - а значит, в Европе, который нацелен не только на украинцев, но и на европейцев, можно снова включить в международную игру", - заявил Глюксман.

Французский евродепутат добавил, что такую же ошибку допустила в свое время администрация президента США Барака Обамы, когда там заявили, что не согласны с захватом территории Грузии, но оставили возможность сотрудничества с захватчиком в других вопросах.

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Однако мы не просто не согласны отноительно Украины - мы находимся в открытом конфликте из-за Украины. Если Украина рухнет, рухнет вся европейская система безопасности. Надо слушать наши спецслужбы, германские, датские, польские, когда они нам говорят, что план Путина заключается в нападении на страну - члена ЕС и НАТО до 2029 года. Когда они предупреждают о гибридных атаках России на цепи производства нашей оборонной промышленности. Говорить с Владимиром Путиным - это игнорировать предупреждения наших служб безопасности", - подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что после разговора с Макроном Путин устроил самый интенсивный обстрел Киева, буквально "поджигая украинскую столицу".

По мнению Глюксмана, единственный возможный путь - это дальнейшая усиленная поддержка Украины - финансовая и военная.

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"Поэтому сейчас нужно заморозить российские государственные активы в наших банках, а это 210 миллиардов. Нужно наконец принять пакет санкций, который давно подготовлен, но до сих пор не внедрен. И надо увеличить нашу помощь Украине", - подчеркнул он.

Напомним, во вторник, 1 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным Bloomberg, Путин в разговоре с Макроном отверг прекращение огня в Украине.