Макрон провел телефонный разговор с Трампом: среди тем - Украина

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг поздно вечером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Среди главных тем обсуждения была ситуация в Украине.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника издания, Макрон и Трамп также коснулись вопросов, связанных с Ираном и текущими таможенными переговорами между Европейским Союзом и США.

Кроме этого, в тот же день французский президент имел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Обсуждали ситуацию в Иране и секторе Газа.

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