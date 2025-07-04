Макрон провел телефонный разговор с Трампом: среди тем - Украина
Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг поздно вечером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Среди главных тем обсуждения была ситуация в Украине.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ.
По словам собеседника издания, Макрон и Трамп также коснулись вопросов, связанных с Ираном и текущими таможенными переговорами между Европейским Союзом и США.
Кроме этого, в тот же день французский президент имел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Обсуждали ситуацию в Иране и секторе Газа.
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Скрізь встигає поговорити,і з путаним,і з трампом.
Йому,мабуть,дружина вдома розмовляти не дозволяє...
макрон, передбачяючи наслідки, заздалегідь намагається
привести обох закоханих у себе "наполеонів" до тями.
марна справа...