РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13133 посетителя онлайн
Новости Разговор Макрона с Трампом
1 334 8

Макрон провел телефонный разговор с Трампом: среди тем - Украина

Переговоры Макрона и Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг поздно вечером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Среди главных тем обсуждения была ситуация в Украине.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника издания, Макрон и Трамп также коснулись вопросов, связанных с Ираном и текущими таможенными переговорами между Европейским Союзом и США.

Кроме этого, в тот же день французский президент имел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Обсуждали ситуацию в Иране и секторе Газа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон рассказал Мерцу о своем звонке Путину

Автор: 

Трамп Дональд (5883) Макрон Эмманюэль (1384)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Макрон потратив свій час. Міг поговорити зі своїм попугайом було би більше користі.
показать весь комментарий
04.07.2025 11:54 Ответить
Або з своєю жінкою яка наспавді мужик
показать весь комментарий
04.07.2025 11:55 Ответить
До чогось добазарились? - чи так - для галочки?
показать весь комментарий
04.07.2025 11:57 Ответить
От балакуча людина Макрон.
Скрізь встигає поговорити,і з путаним,і з трампом.
Йому,мабуть,дружина вдома розмовляти не дозволяє...
показать весь комментарий
04.07.2025 11:57 Ответить
Ура, гулє...
показать весь комментарий
04.07.2025 12:00 Ответить
сьогодні розмова буби з трампом,
макрон, передбачяючи наслідки, заздалегідь намагається
привести обох закоханих у себе "наполеонів" до тями.
марна справа...
показать весь комментарий
04.07.2025 12:10 Ответить
Сьогодні вночі ми побачили результат розмови Макарона і Тампона з терористом ******. Жалко що самі переговорщики на своїй шкірі це не відчули
показать весь комментарий
04.07.2025 12:14 Ответить
Дурник - миротворець!!! Поки у Ейфелеву вежу білий дім не прилетить, толку від ціх болтунів не буде!!!
показать весь комментарий
04.07.2025 13:33 Ответить
 
 