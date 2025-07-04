Макрон провів телефонну розмову з Трампом: серед тем - Україна

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер пізно ввечері провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Серед головних тем обговорення була ситуація в Україні.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника видання, Макрон і Трамп також торкнулися питань, пов’язаних з Іраном та поточними митними переговорами між Європейським Союзом і США.

Окрім цього, у той же день французький президент мав розмову з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Обговорювали ситуацію в Ірані та секторі Газа.

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