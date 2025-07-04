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Новини Розмова Макрона з Трампом
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Макрон провів телефонну розмову з Трампом: серед тем - Україна

Переговори Макрона і Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер пізно ввечері провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Серед головних тем обговорення була ситуація в Україні.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника видання, Макрон і Трамп також торкнулися питань, пов’язаних з Іраном та поточними митними переговорами між Європейським Союзом і США.

Окрім цього, у той же день французький президент мав розмову з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Обговорювали ситуацію в Ірані та секторі Газа.

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Автор: 

Трамп Дональд (6348) Макрон Емманюель (1538)


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Макрон потратив свій час. Міг поговорити зі своїм попугайом було би більше користі.
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04.07.2025 11:54 Відповісти
Або з своєю жінкою яка наспавді мужик
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04.07.2025 11:55 Відповісти
До чогось добазарились? - чи так - для галочки?
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04.07.2025 11:57 Відповісти
От балакуча людина Макрон.
Скрізь встигає поговорити,і з путаним,і з трампом.
Йому,мабуть,дружина вдома розмовляти не дозволяє...
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04.07.2025 11:57 Відповісти
Ура, гулє...
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04.07.2025 12:00 Відповісти
сьогодні розмова буби з трампом,
макрон, передбачяючи наслідки, заздалегідь намагається
привести обох закоханих у себе "наполеонів" до тями.
марна справа...
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04.07.2025 12:10 Відповісти
Сьогодні вночі ми побачили результат розмови Макарона і Тампона з терористом ******. Жалко що самі переговорщики на своїй шкірі це не відчули
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04.07.2025 12:14 Відповісти
 
 