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Макрон провів телефонну розмову з Трампом: серед тем - Україна
Президент Франції Емманюель Макрон у четвер пізно ввечері провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Серед головних тем обговорення була ситуація в Україні.
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника видання, Макрон і Трамп також торкнулися питань, пов’язаних з Іраном та поточними митними переговорами між Європейським Союзом і США.
Окрім цього, у той же день французький президент мав розмову з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Обговорювали ситуацію в Ірані та секторі Газа.
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Скрізь встигає поговорити,і з путаним,і з трампом.
Йому,мабуть,дружина вдома розмовляти не дозволяє...
макрон, передбачяючи наслідки, заздалегідь намагається
привести обох закоханих у себе "наполеонів" до тями.
марна справа...