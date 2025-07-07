Французький євродепутат Глюксман про розмову Макрона з Путіним: Єдине, що потрібно обговорювати з ним, - це виведення військ з України

Доки російський диктатор Володимир Путін становить загрозу для безпеки європейців, з ним не потрібно говорити ні про що інше, як про виведення російських військ з України. Інакше Україна стане просто ще однією темою серед інших.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксман.

Так, він розкритикував нещодавню телефонну розмову між президентом Франції Емманюелем Макроном і російським диктатором Володимиром Путіним.

Єдине, що це вже дало – це меседж, що Україна стала просто ще однією темою - серед інших. Натомість єдине, що нам потрібно обговорювати з ним (Путіним, – ред.) - це виведення російських військ з України в ім'я безпеки європейців. І доки Володимир Путін становить загрозу для цієї безпеки, ми не маємо з ним говорити ні про що інше", - заявив представник лівого політичного крила Європарламенту.

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За його словами, в комюніке Єлисейського палацу після першого телефонного дзвінка між Макроном і Путіним, починаючи з 2022 року, зміст розмови про Україну займає лише 4 рядки.

"Увесь інший текст - це "ми домовилися працювати разом щодо Ірану" та "ми будемо співпрацювати щодо Ірану". Це означає, що людину, тирана, який веде війну в Україні - а отже, в Європі, який націлений не лише на українців, а й на європейців, можна знову включити до міжнародної гри", - заявив Глюксман.

Французький євродепутат додав, що такої ж помилки припустилася свого часу адміністрація президента США Барака Обами, коли там заявили, що не згодні із захопленням території Грузії, але залишили можливість співпраці з загарбником в інших питаннях.

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Однак ми не просто не згодні щодо України - ми перебуваємо у відкритому конфлікті через Україну. Якщо Україна впаде, впаде вся європейська система безпеки. Треба слухати наші спецслужби, німецькі, данські, польські, коли вони нам кажуть, що план Путіна полягає в нападі на країну - члена ЄС та НАТО до 2029 року. Коли вони попереджають про гібридні атаки Росії на ланцюги виробництва нашої оборонної промисловості. Говорити з Володимиром Путіним - це ігнорувати попередження наших служб безпеки", - наголосив він.

Крім того, він зазначив, що після розмови з Макроном Путін влаштував найінтенсивніший обстріл Києва, буквально "підпалюючи українську столицю".

На думку Глюксмана, єдиний можливий шлях – це подальша посилена підтримка України – фінансова та військова.

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"Тому зараз потрібно заморозити російські державні активи в наших банках, а це 210 мільярдів. Потрібно нарешті ухвалити пакет санкцій, який давно підготовлено, але досі не впроваджено. І треба збільшити нашу допомогу Україні", - наголосив він.

Нагадаємо, у вівторок, 1 липня, президент Франції Емманюель Макрон вперше з 2022 року провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними Bloomberg, Путін в розмові з Макроном відкинув припинення вогню в Україні.