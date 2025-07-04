Обговорювали важливість збереження Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, - Макрон про розмову з Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон вирішив обговорити з РФ її роль "відповідального за стабільність" у світі, однак визнав, що заспокоїти російського диктатора не зміг.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це лідер Франції заявив у коментарі журналістам.
Макрон зауважив, що ця телефонна розмова була важливою для Франції.
"Я ініціював цей дзвінок насамперед для обговорення іранської ядерної програми та важливості збереження Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - заявив Макрон.
Лідер Франції наголосив, що президент РФ Путін висловив готовність до співпраці у цьому питанні.
"Для нас було вкрай важливо отримати такі гарантії, оскільки Франція, як і Росія, несе відповідальність за підтримку стратегічної стабільності", - додав Макрон.
Також у розмові з Путіним порушувалося і питання війни в Україні, але жодного прогресу у цьому співрозмовники не досягли.
Нагадаємо, у вівторок, 1 липня, президент Франції Емманюель Макрон вперше з 2022 року провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.
За даними Bloomberg, Путін в розмові з Макроном відкинув припинення вогню в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В найближчі 5 років з*явиться не менше двух держав які будуть мати ядерну зброю достатню для власного захисту. За 10 років країн які будуть володіти цією зброєю буде в плюс від 5 до 10 нових ядерних держав.
А що ви хотіли в час коли домовленості мають ціну туалетного паперу.
Відповідального за стабільність!!???!
Та вже обговорюйте її як постраждалу від української агресії, чого вже там...
Вы надеялись затянуть войну в Украине, не дав нам ее выиграть, при помощи США, когда те давали 90%, а вы 10%, при этом кудахтая что если Трамп редиска прекратит финансирование - то вы ух, чпух, как дадим жару на все 100%.
Трамп редиска прекратил финансирование. Вы посмотрели, пошкребли, вьехали что вам нечего противопоставить рашкинскому ВПК - и срочно решили поговорить с Путиным.
Ага. Иран, конечно же=)
Він не ідіот і знає що ніяких реальних домовленостей по Україні з упоротими русошвайнами вже не буде в осяжній перспективі.
Про 90% це ти теж з невідомої сраки наколупав - сукупна допомога ЄС більша за допомогу Асашай.
1. Сколько тактических ракет передали Украине США и сколько Европа?
2. Сколько ПВО для сбития баллистики передали США и сколько Европа?
3. Сколько самолетов передали Украине США и сколько Европа?
- - -
Внешняя политика адекватных стран не работает на эмоциях. Упоротые, пуськи бятые, террористы и прочие оскорбления - это уровень криворожской школы дипломатии и права. Политики уровня Макрона как минимум могут позвонить и спросить долго ли собирается вести войну, сколько он хочет чтобы война прекратилась, не хочет ли он снять санкции в обмен на отказ от херсонской области, и так далее и тому подобное.
А дурачки будут закрывать уши и драться пока их не уничтожат, даже если изначально от них хотели какую-то мелочь.
1. Реактор не вырабатывает оружейный плутоний, в нем уран-235 в процессе ядерной реакции превращается в уран-238, а тот в плутоний-239, который тут же превращается в плутоний-240 и плутоний-241, у которых хотя и меньше критическая масса, но взамен меньше период полураспада - как следствие более высокий самонагрев и как следствие деформация, что в ядерном оружии совсем неприемлемо;
2. Выделение десятых процента плутония-239 из массы отработавшего урана-238 происходит химическим способом, при помощи компонентов, покупка которых явно намекнет, для чего их собираются использовать;
3. Критическая масса плутония-239 мала, взамен этого форма элемента должна быть идеальна, с ним работает только имплозивная система подрыва. Это когда идеальный шар из плутония докритической массы окружен элементами взрывчатки, взрывающейся с определенной силой в определенное время для сжатия плутониевого шара внутрь аж до критической массы. Пушечная система как с ураном, где упрощенно говоря докритический снаряд выстреливается в докритическую стенку здесь не прокатит;
4. Топливо для электростанций нам поставляет Westinghouse с четким условием возврата отработанных ТВЭЛов. В кармане вы не пронесете ни ТВЭЛ ни плутоний;
5. В отличие от мины, которую можно обернуть изолентой и она кое-как выплюнется - здесь стоит допустить одну минимальную технологическую ошибку, и оно уже не сработает, или сработает сразу в центре Киева;
6. Все это требует идеально слаженной системы производства. В гараже вы это не соберете. Хочу напомнить что у Ирана ушли десятилетия, а ядерной бомбы у них до сих пор нет. Любое место производящее ядерное оружие - станет законной целью как РФ так и США. И как я уже написал, оно требует слаженной системы - стоит выбить одно из звеньев производства, например подстанцию - и вы уже ничего не сможете сделать;
7. Все это требует средств доставки. Я ведь не думаю, что вы как изучающий этот вопрос - доверите миллиарднодолларовую болванку дрону, который может быть сбит любым Васяном из пулемета?
Мой основной аргумент против - давайте сначала научимся делать стреляющие с первого раза мины.
Це не так, див. https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
238U +1n -> 239Np -> 239Pu.
Якщо паливо мало часу знаходиться в реакторі, співвідношення 239Pu до інших ізотопів плутонію досить гарне.
>Выделение десятых процента плутония-239 из массы отработавшего урана-238 происходит химическим способом
Техпроцес PUREX не вимагає складних чи рідкісних компонентів.
>Пушечная система как с ураном, где упрощенно говоря докритический снаряд выстреливается в докритическую стенку здесь не прокатит;
Так а нафіга використовувати гарматну схему? Імплозивна схема, все правильно.
Це я до чого НЕМАЄ обладнання, НЕМАЄ палива.
Обладнання - всі креслення та зразки у нас є.
сaма вона по собі, Україна...
@dujApuLDuR3XSQm
Спершу твої батьки обрали комуняку,який віддав ядерну зброю.
Потім ти обрав зека,який роззброїв конвенційну армію
Зрештою твої діти обрали наріка, який майже знищив відновлену Порохом армію і розмінував заміновані підступи
І до тебе лише зараз почало нарешті доходити, що Трамп ****