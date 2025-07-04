Обговорювали важливість збереження Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, - Макрон про розмову з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив обговорити з РФ її роль "відповідального за стабільність" у світі, однак визнав, що заспокоїти російського диктатора не зміг.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це лідер Франції заявив у коментарі журналістам.

Макрон зауважив, що ця телефонна розмова була важливою для Франції.

"Я ініціював цей дзвінок насамперед для обговорення іранської ядерної програми та важливості збереження Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - заявив Макрон.

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Лідер Франції наголосив, що президент РФ Путін висловив готовність до співпраці у цьому питанні.

"Для нас було вкрай важливо отримати такі гарантії, оскільки Франція, як і Росія, несе відповідальність за підтримку стратегічної стабільності", - додав Макрон.

Також у розмові з Путіним порушувалося і питання війни в Україні, але жодного прогресу у цьому співрозмовники не досягли.

Нагадаємо, у вівторок, 1 липня, президент Франції Емманюель Макрон вперше з 2022 року провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними Bloomberg, Путін в розмові з Макроном відкинув припинення вогню в Україні.