Обсуждали важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия, - Макрон о разговоре с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон решил обсудить с РФ ее роль "ответственного за стабильность" в мире, однако признал, что успокоить российского диктатора не смог.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом лидер Франции заявил в комментарии журналистам.
Макрон отметил, что этот телефонный разговор был важным для Франции.
"Я инициировал этот звонок прежде всего для обсуждения иранской ядерной программы и важности сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил Макрон.
Лидер Франции подчеркнул, что президент РФ Путин выразил готовность к сотрудничеству в этом вопросе.
"Для нас было крайне важно получить такие гарантии, поскольку Франция, как и Россия, несет ответственность за поддержание стратегической стабильности", - добавил Макрон.
Также в разговоре с Путиным поднимался и вопрос войны в Украине, но никакого прогресса в этом собеседники не достигли.
Напомним, во вторник, 1 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
По данным Bloomberg, Путин в разговоре с Макроном отверг прекращение огня в Украине.
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В найближчі 5 років з*явиться не менше двух держав які будуть мати ядерну зброю достатню для власного захисту. За 10 років країн які будуть володіти цією зброєю буде в плюс від 5 до 10 нових ядерних держав.
А що ви хотіли в час коли домовленості мають ціну туалетного паперу.
Відповідального за стабільність!!???!
Та вже обговорюйте її як постраждалу від української агресії, чого вже там...
Вы надеялись затянуть войну в Украине, не дав нам ее выиграть, при помощи США, когда те давали 90%, а вы 10%, при этом кудахтая что если Трамп редиска прекратит финансирование - то вы ух, чпух, как дадим жару на все 100%.
Трамп редиска прекратил финансирование. Вы посмотрели, пошкребли, вьехали что вам нечего противопоставить рашкинскому ВПК - и срочно решили поговорить с Путиным.
Ага. Иран, конечно же=)
Він не ідіот і знає що ніяких реальних домовленостей по Україні з упоротими русошвайнами вже не буде в осяжній перспективі.
Про 90% це ти теж з невідомої сраки наколупав - сукупна допомога ЄС більша за допомогу Асашай.
1. Сколько тактических ракет передали Украине США и сколько Европа?
2. Сколько ПВО для сбития баллистики передали США и сколько Европа?
3. Сколько самолетов передали Украине США и сколько Европа?
- - -
Внешняя политика адекватных стран не работает на эмоциях. Упоротые, пуськи бятые, террористы и прочие оскорбления - это уровень криворожской школы дипломатии и права. Политики уровня Макрона как минимум могут позвонить и спросить долго ли собирается вести войну, сколько он хочет чтобы война прекратилась, не хочет ли он снять санкции в обмен на отказ от херсонской области, и так далее и тому подобное.
А дурачки будут закрывать уши и драться пока их не уничтожат, даже если изначально от них хотели какую-то мелочь.
1. Реактор не вырабатывает оружейный плутоний, в нем уран-235 в процессе ядерной реакции превращается в уран-238, а тот в плутоний-239, который тут же превращается в плутоний-240 и плутоний-241, у которых хотя и меньше критическая масса, но взамен меньше период полураспада - как следствие более высокий самонагрев и как следствие деформация, что в ядерном оружии совсем неприемлемо;
2. Выделение десятых процента плутония-239 из массы отработавшего урана-238 происходит химическим способом, при помощи компонентов, покупка которых явно намекнет, для чего их собираются использовать;
3. Критическая масса плутония-239 мала, взамен этого форма элемента должна быть идеальна, с ним работает только имплозивная система подрыва. Это когда идеальный шар из плутония докритической массы окружен элементами взрывчатки, взрывающейся с определенной силой в определенное время для сжатия плутониевого шара внутрь аж до критической массы. Пушечная система как с ураном, где упрощенно говоря докритический снаряд выстреливается в докритическую стенку здесь не прокатит;
4. Топливо для электростанций нам поставляет Westinghouse с четким условием возврата отработанных ТВЭЛов. В кармане вы не пронесете ни ТВЭЛ ни плутоний;
5. В отличие от мины, которую можно обернуть изолентой и она кое-как выплюнется - здесь стоит допустить одну минимальную технологическую ошибку, и оно уже не сработает, или сработает сразу в центре Киева;
6. Все это требует идеально слаженной системы производства. В гараже вы это не соберете. Хочу напомнить что у Ирана ушли десятилетия, а ядерной бомбы у них до сих пор нет. Любое место производящее ядерное оружие - станет законной целью как РФ так и США. И как я уже написал, оно требует слаженной системы - стоит выбить одно из звеньев производства, например подстанцию - и вы уже ничего не сможете сделать;
7. Все это требует средств доставки. Я ведь не думаю, что вы как изучающий этот вопрос - доверите миллиарднодолларовую болванку дрону, который может быть сбит любым Васяном из пулемета?
Мой основной аргумент против - давайте сначала научимся делать стреляющие с первого раза мины.
Це не так, див. https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
238U +1n -> 239Np -> 239Pu.
Якщо паливо мало часу знаходиться в реакторі, співвідношення 239Pu до інших ізотопів плутонію досить гарне.
>Выделение десятых процента плутония-239 из массы отработавшего урана-238 происходит химическим способом
Техпроцес PUREX не вимагає складних чи рідкісних компонентів.
>Пушечная система как с ураном, где упрощенно говоря докритический снаряд выстреливается в докритическую стенку здесь не прокатит;
Так а нафіга використовувати гарматну схему? Імплозивна схема, все правильно.
Майже. 238U +1n -> 239Np -> 239Pu -> 240Pu, поскольку в условиях нахождения рядом с 238U - ядро 239Pu захватывает излученный ураном нейтрон.
>Якщо паливо мало часу знаходиться в реакторі, співвідношення 239Pu до інших ізотопів плутонію досить гарне.
Верно. Но тем не менее все изотопы кроме 239-го являются мусорными, и подлежат сепарированию.
>Техпроцес PUREX не вимагає складних чи рідкісних компонентів
Ну и прямо никто не догадается зачем вы приобрели хлорид урана и гидразин =)
>Так а нафіга використовувати гарматну схему? Імплозивна схема, все правильно.
Затем что имплозивная схема требует и особой взрывчатки, и идеально синхронизированного подрыва. Ардуиной тут не обойтись.
И заметьте, мы пока обсуждаем только технологию, без вмешательства извне.
Це залежить від того, скільки часу паливо знаходиться в реакторі. Див. https://i.postimg.cc/d1rRb8Mr/2025-06-16-1280x460.png
>Верно. Но тем не менее все изотопы кроме 239-го являются мусорными, и подлежат сепарированию.
Необов'язково, достатньо часто замінювати паливні елементи на нові.
>Ну и прямо никто не догадается зачем вы приобрели хлорид урана и гидразин =)
Хай знають, відповідно до договору про нерозповсюдження яз ми маємо право вийти з нього та вільно розробляти ЯЗ.
>Затем что имплозивная схема требует и особой взрывчатки, и идеально синхронизированного подрыва. Ардуиной тут не обойтись.
Такі схеми є в публічному доступі, див. Voitenko compressor et al.
Це я до чого НЕМАЄ обладнання, НЕМАЄ палива.
Обладнання - всі креслення та зразки у нас є.
У вас есть атом нестабильного изотопа вещества. Этот атом в случайный промежуток времени излучает частицу, становясь другим изотопом. Частица попадает в соседний атом, и со случайной вероятностью выбивает с него другую частицу, которая в свою очередь может попасть в другой соседний атом. Все это сопровождается выделением энергии.
Реакция деления происходит тогда, когда каждая излученная частица выбивает частицу из соседнего атома.
У природного урана, который есть смесь нескольких изотопов (видов) - подавляющий изотоп - уран-238, чье количество спонтанно излучаемых частиц невелико. Слаборадиоактивен он, если по-простому. Уран-235, который сильноактивен - тоже содержится в природном уране, но в долях процента, из-за чего в реакции тоже слабовато участвует. Излучать умеет - но из-за расстояния между атомами, излученной частице не из кого выбивать следующую частицу.
Чтобы исправить эту досадную ошибку природы, человеки используют отделение разных изотопов урана друг от друга, используя банальную разницу в массе и центробежную силу.
Если грубо говоря, раскрутить расплавленную массу природного урана, то изотопы которые весят тяжелее окажутся на краю, изотопы полегче - в центре.
Сей процесс называется обогащение, и происходит в так называемых центрифугах. Что такое центрифуга - вы найдете сами.
1) реактор може бути критичним на природному урані.
2) існують субкритичні реактори, які використовують зовнішні джерела нейтронів для створення критичності.
Зараз я вивчаю варіанти модифікацій РБМК для роботи на природному урані.
2) Конечно существуют. Вот только у нас реакторы немножко советские.
Природный уран - практически безопасный металл. Период полураспада 238-го урана - 4.5 млрд лет. Дома хранить можно =)
Будь які перспективи ядерної зброї в Україні - ХІМЕРНІ!
сaма вона по собі, Україна...
@dujApuLDuR3XSQm
Спершу твої батьки обрали комуняку,який віддав ядерну зброю.
Потім ти обрав зека,який роззброїв конвенційну армію
Зрештою твої діти обрали наріка, який майже знищив відновлену Порохом армію і розмінував заміновані підступи
І до тебе лише зараз почало нарешті доходити, що Трамп ****