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Новости Разговор Макрона с путинім
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Обсуждали важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия, - Макрон о разговоре с Путиным

Макрон о разговоре с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон решил обсудить с РФ ее роль "ответственного за стабильность" в мире, однако признал, что успокоить российского диктатора не смог.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом лидер Франции заявил в комментарии журналистам.

Макрон отметил, что этот телефонный разговор был важным для Франции.

"Я инициировал этот звонок прежде всего для обсуждения иранской ядерной программы и важности сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил Макрон.

Также читайте: Макрон провел телефонный разговор с Трампом: среди тем - Украина

Лидер Франции подчеркнул, что президент РФ Путин выразил готовность к сотрудничеству в этом вопросе.

"Для нас было крайне важно получить такие гарантии, поскольку Франция, как и Россия, несет ответственность за поддержание стратегической стабильности", - добавил Макрон.

Также в разговоре с Путиным поднимался и вопрос войны в Украине, но никакого прогресса в этом собеседники не достигли.

Напомним, во вторник, 1 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным Bloomberg, Путин в разговоре с Макроном отверг прекращение огня в Украине.

Автор: 

договор (317) путин владимир (31672) Макрон Эмманюэль (1385)


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Топ комментарии
+7
вирішив обговорити з РФ її роль "відповідального за стабільність" у світі...

Відповідального за стабільність!!???!

Та вже обговорюйте її як постраждалу від української агресії, чого вже там...
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04.07.2025 22:52 Ответить
+6
Змушений засмутити пан Президента Макрона.
В найближчі 5 років з*явиться не менше двух держав які будуть мати ядерну зброю достатню для власного захисту. За 10 років країн які будуть володіти цією зброєю буде в плюс від 5 до 10 нових ядерних держав.
А що ви хотіли в час коли домовленості мають ціну туалетного паперу.
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04.07.2025 22:51 Ответить
+4
Цікаво, а передача білорусі ядерних зарядів це ВЖЕ розповсюдження чи ЩЕ ні.
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04.07.2025 22:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Цікаво, а передача білорусі ядерних зарядів це ВЖЕ розповсюдження чи ЩЕ ні.
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04.07.2025 22:49 Ответить
Змушений засмутити пан Президента Макрона.
В найближчі 5 років з*явиться не менше двух держав які будуть мати ядерну зброю достатню для власного захисту. За 10 років країн які будуть володіти цією зброєю буде в плюс від 5 до 10 нових ядерних держав.
А що ви хотіли в час коли домовленості мають ціну туалетного паперу.
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04.07.2025 22:51 Ответить
вирішив обговорити з РФ її роль "відповідального за стабільність" у світі...

Відповідального за стабільність!!???!

Та вже обговорюйте її як постраждалу від української агресії, чого вже там...
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04.07.2025 22:52 Ответить
Нам би їхні проблєми
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04.07.2025 22:53 Ответить
Ой Макароша, ну кому ты звездишь.

Вы надеялись затянуть войну в Украине, не дав нам ее выиграть, при помощи США, когда те давали 90%, а вы 10%, при этом кудахтая что если Трамп редиска прекратит финансирование - то вы ух, чпух, как дадим жару на все 100%.

Трамп редиска прекратил финансирование. Вы посмотрели, пошкребли, вьехали что вам нечего противопоставить рашкинскому ВПК - и срочно решили поговорить с Путиным.

Ага. Иран, конечно же=)
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04.07.2025 22:53 Ответить
Макрон розмовляв з ******** всі перші місяці 2022.
Він не ідіот і знає що ніяких реальних домовленостей по Україні з упоротими русошвайнами вже не буде в осяжній перспективі.
Про 90% це ти теж з невідомої сраки наколупав - сукупна допомога ЄС більша за допомогу Асашай.
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04.07.2025 22:57 Ответить
Ок, тогда три простых вопроса.

1. Сколько тактических ракет передали Украине США и сколько Европа?
2. Сколько ПВО для сбития баллистики передали США и сколько Европа?
3. Сколько самолетов передали Украине США и сколько Европа?

- - -

Внешняя политика адекватных стран не работает на эмоциях. Упоротые, пуськи бятые, террористы и прочие оскорбления - это уровень криворожской школы дипломатии и права. Политики уровня Макрона как минимум могут позвонить и спросить долго ли собирается вести войну, сколько он хочет чтобы война прекратилась, не хочет ли он снять санкции в обмен на отказ от херсонской области, и так далее и тому подобное.

А дурачки будут закрывать уши и драться пока их не уничтожат, даже если изначально от них хотели какую-то мелочь.
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04.07.2025 23:04 Ответить
Для виживання України та українського народу необхідно створити ядерну та хімічну зброю, це цілком реально на реакторах ЧАЕС: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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04.07.2025 22:53 Ответить
Это ж насколько убито украинское образование, что вы всерьез о таком говорите
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04.07.2025 22:56 Ответить
ти коли пишеш про "укрАінскає абразаваніє" хоч прапорець міняй 🤡
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04.07.2025 22:59 Ответить
Навпаки: я вивчаю це питання, і виглядає так, що створити плутонієву ЯЗ цілком реально. У вас є аргументи проти?
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04.07.2025 23:00 Ответить
Конечно есть.
1. Реактор не вырабатывает оружейный плутоний, в нем уран-235 в процессе ядерной реакции превращается в уран-238, а тот в плутоний-239, который тут же превращается в плутоний-240 и плутоний-241, у которых хотя и меньше критическая масса, но взамен меньше период полураспада - как следствие более высокий самонагрев и как следствие деформация, что в ядерном оружии совсем неприемлемо;

2. Выделение десятых процента плутония-239 из массы отработавшего урана-238 происходит химическим способом, при помощи компонентов, покупка которых явно намекнет, для чего их собираются использовать;

3. Критическая масса плутония-239 мала, взамен этого форма элемента должна быть идеальна, с ним работает только имплозивная система подрыва. Это когда идеальный шар из плутония докритической массы окружен элементами взрывчатки, взрывающейся с определенной силой в определенное время для сжатия плутониевого шара внутрь аж до критической массы. Пушечная система как с ураном, где упрощенно говоря докритический снаряд выстреливается в докритическую стенку здесь не прокатит;

4. Топливо для электростанций нам поставляет Westinghouse с четким условием возврата отработанных ТВЭЛов. В кармане вы не пронесете ни ТВЭЛ ни плутоний;

5. В отличие от мины, которую можно обернуть изолентой и она кое-как выплюнется - здесь стоит допустить одну минимальную технологическую ошибку, и оно уже не сработает, или сработает сразу в центре Киева;

6. Все это требует идеально слаженной системы производства. В гараже вы это не соберете. Хочу напомнить что у Ирана ушли десятилетия, а ядерной бомбы у них до сих пор нет. Любое место производящее ядерное оружие - станет законной целью как РФ так и США. И как я уже написал, оно требует слаженной системы - стоит выбить одно из звеньев производства, например подстанцию - и вы уже ничего не сможете сделать;

7. Все это требует средств доставки. Я ведь не думаю, что вы как изучающий этот вопрос - доверите миллиарднодолларовую болванку дрону, который может быть сбит любым Васяном из пулемета?

Мой основной аргумент против - давайте сначала научимся делать стреляющие с первого раза мины.
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04.07.2025 23:27 Ответить
>Реактор не вырабатывает оружейный плутоний

Це не так, див. https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
238U +1n -> 239Np -> 239Pu.

Якщо паливо мало часу знаходиться в реакторі, співвідношення 239Pu до інших ізотопів плутонію досить гарне.

>Выделение десятых процента плутония-239 из массы отработавшего урана-238 происходит химическим способом

Техпроцес PUREX не вимагає складних чи рідкісних компонентів.

>Пушечная система как с ураном, где упрощенно говоря докритический снаряд выстреливается в докритическую стенку здесь не прокатит;

Так а нафіга використовувати гарматну схему? Імплозивна схема, все правильно.
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04.07.2025 23:32 Ответить
>238U +1n -> 239Np -> 239Pu.

Майже. 238U +1n -> 239Np -> 239Pu -> 240Pu, поскольку в условиях нахождения рядом с 238U - ядро 239Pu захватывает излученный ураном нейтрон.

>Якщо паливо мало часу знаходиться в реакторі, співвідношення 239Pu до інших ізотопів плутонію досить гарне.

Верно. Но тем не менее все изотопы кроме 239-го являются мусорными, и подлежат сепарированию.

>Техпроцес PUREX не вимагає складних чи рідкісних компонентів

Ну и прямо никто не догадается зачем вы приобрели хлорид урана и гидразин =)

>Так а нафіга використовувати гарматну схему? Імплозивна схема, все правильно.

Затем что имплозивная схема требует и особой взрывчатки, и идеально синхронизированного подрыва. Ардуиной тут не обойтись.

И заметьте, мы пока обсуждаем только технологию, без вмешательства извне.
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05.07.2025 00:01 Ответить
>Майже. 238U +1n -> 239Np -> 239Pu -> 240Pu, поскольку в условиях нахождения рядом с 238U - ядро 239Pu захватывает излученный ураном нейтрон.

Це залежить від того, скільки часу паливо знаходиться в реакторі. Див. https://i.postimg.cc/d1rRb8Mr/2025-06-16-1280x460.png

>Верно. Но тем не менее все изотопы кроме 239-го являются мусорными, и подлежат сепарированию.

Необов'язково, достатньо часто замінювати паливні елементи на нові.

>Ну и прямо никто не догадается зачем вы приобрели хлорид урана и гидразин =)

Хай знають, відповідно до договору про нерозповсюдження яз ми маємо право вийти з нього та вільно розробляти ЯЗ.

>Затем что имплозивная схема требует и особой взрывчатки, и идеально синхронизированного подрыва. Ардуиной тут не обойтись.

Такі схеми є в публічному доступі, див. Voitenko compressor et al.
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05.07.2025 00:11 Ответить
Вот палево, а так хотелось что-то "серьезное" написать).
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04.07.2025 23:04 Ответить
Знаєте, останній блок ЧАЕС виведен з експлуатації у 2000 році. ТВЕЛи на ньому використовували російськи.
Це я до чого НЕМАЄ обладнання, НЕМАЄ палива.
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04.07.2025 23:07 Ответить
Паливо ми можемо виробляти самі - ТВЕЛи досить прості, цирконій у нас є, уран теж. Збагачувати необов'язково, можна використовувати природний уран.

Обладнання - всі креслення та зразки у нас є.
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04.07.2025 23:13 Ответить
Вам стоит почитать матчасть, в частности как работает реакция деления.

У вас есть атом нестабильного изотопа вещества. Этот атом в случайный промежуток времени излучает частицу, становясь другим изотопом. Частица попадает в соседний атом, и со случайной вероятностью выбивает с него другую частицу, которая в свою очередь может попасть в другой соседний атом. Все это сопровождается выделением энергии.

Реакция деления происходит тогда, когда каждая излученная частица выбивает частицу из соседнего атома.

У природного урана, который есть смесь нескольких изотопов (видов) - подавляющий изотоп - уран-238, чье количество спонтанно излучаемых частиц невелико. Слаборадиоактивен он, если по-простому. Уран-235, который сильноактивен - тоже содержится в природном уране, но в долях процента, из-за чего в реакции тоже слабовато участвует. Излучать умеет - но из-за расстояния между атомами, излученной частице не из кого выбивать следующую частицу.

Чтобы исправить эту досадную ошибку природы, человеки используют отделение разных изотопов урана друг от друга, используя банальную разницу в массе и центробежную силу.

Если грубо говоря, раскрутить расплавленную массу природного урана, то изотопы которые весят тяжелее окажутся на краю, изотопы полегче - в центре.

Сей процесс называется обогащение, и происходит в так называемых центрифугах. Что такое центрифуга - вы найдете сами.
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04.07.2025 23:45 Ответить
Прикол в тім, що:
1) реактор може бути критичним на природному урані.
2) існують субкритичні реактори, які використовують зовнішні джерела нейтронів для створення критичності.

Зараз я вивчаю варіанти модифікацій РБМК для роботи на природному урані.
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04.07.2025 23:48 Ответить
як варіант - використання палива Ux-Zry-Hz, x=0.66, y=0.24,z=0.1: таке паливо в ТВЕЛах РБМК має непоганий keff, але через використання цирконію буде досить коштовним, плюс у нас немає технології створення такого палива.
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05.07.2025 00:02 Ответить
1) Не может. Ну не поддерживает природный уран спонтанное деление. Его коэффициент чуть ли не отрицательный, и именно поэтому 238-й уран используют в качестве сердечников снарядов, бронежилетах, защитах танков, и тд.
2) Конечно существуют. Вот только у нас реакторы немножко советские.

Природный уран - практически безопасный металл. Период полураспада 238-го урана - 4.5 млрд лет. Дома хранить можно =)
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05.07.2025 00:14 Ответить
Після того як ЗЕ-влада КРАЛА на яйцях та пляшках для військових.
Будь які перспективи ядерної зброї в Україні - ХІМЕРНІ!
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04.07.2025 23:42 Ответить
Політично - можливо, але технічна можливість є.
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04.07.2025 23:49 Ответить
Технічно, ти можеш шпокать Анджелину Джоли... а політично...
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04.07.2025 23:59 Ответить
Ось для політичних мікромоментів я і пишу про технічну можливість створення ЯЗ - щоб звичайні люди тиснули на владу.
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05.07.2025 00:04 Ответить
Добре мати цукерку і не дати друзям.
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04.07.2025 22:57 Ответить
це і причина на розмову макрона з ******, Україна тут ні до чого.
сaма вона по собі, Україна...
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04.07.2025 22:58 Ответить
А може якраз до чого? Переживають щоб ми потихому не відновили ядерний статус.
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04.07.2025 23:17 Ответить
Коли вже, нарешті, ці т.з. лідери перестануть плазувати перед серійним вбивцею? Головне, шо навіть не соромляться ганьбитися...
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04.07.2025 23:02 Ответить
Ніхто з підерасіі не натисне на кнопку. Там в оних діти, нерухомість, і все інше. Вижеве горстка і бункері зустрінуть кобздона? Локально - це кобздон вже тут. Ось і казочці кінець.
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04.07.2025 23:49 Ответить
Зачмиритель московита
@dujApuLDuR3XSQm
Спершу твої батьки обрали комуняку,який віддав ядерну зброю.
Потім ти обрав зека,який роззброїв конвенційну армію
Зрештою твої діти обрали наріка, який майже знищив відновлену Порохом армію і розмінував заміновані підступи
І до тебе лише зараз почало нарешті доходити, що Трамп ****
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04.07.2025 23:04 Ответить
Ніколи
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04.07.2025 23:06 Ответить
Після КНР, Ірану та Білорусі з Рашкой ще говорити про "не розповсюдження ядерної зброї"?!!!
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04.07.2025 23:39 Ответить
Це у вас, монсір Еманюель і у пуйла є ЯЗ, а іншим зась?
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04.07.2025 23:42 Ответить
 
 