Обсуждали важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия, - Макрон о разговоре с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон решил обсудить с РФ ее роль "ответственного за стабильность" в мире, однако признал, что успокоить российского диктатора не смог.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом лидер Франции заявил в комментарии журналистам.

Макрон отметил, что этот телефонный разговор был важным для Франции.

"Я инициировал этот звонок прежде всего для обсуждения иранской ядерной программы и важности сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил Макрон.

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Лидер Франции подчеркнул, что президент РФ Путин выразил готовность к сотрудничеству в этом вопросе.

"Для нас было крайне важно получить такие гарантии, поскольку Франция, как и Россия, несет ответственность за поддержание стратегической стабильности", - добавил Макрон.

Также в разговоре с Путиным поднимался и вопрос войны в Украине, но никакого прогресса в этом собеседники не достигли.

Напомним, во вторник, 1 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным Bloomberg, Путин в разговоре с Макроном отверг прекращение огня в Украине.