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Новини Розмова Макрона з Путіним
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Дзвінок Макрона Путіну означає, що Європа прагне мати із РФ лише дипломатичний процес, - міністр Франції Аддад

У Макрона прокоментували дзвінок Путіну та відносини з РФ

Дзвінок президента Франції Емманюеля Макрона російському лідеру Володимиру Путіну не означає, що позиція Парижа щодо війни в Україні та відносин із Росією змінюється. 

Про це заявив французький міністр у справах Європи Бенжамен Аддад в інтерв’ю LRT, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Макрон зателефонував Путіну для обговорення питання Ірану, оскільки Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН і має важелі впливу на Тегеран.

"Але він [Макрон] також дуже чітко сказав, що війна в Україні має закінчитися, що українці погодилися на припинення вогню, а Росія продовжує щодня бомбардувати Україну, висуває максималістські вимоги, такі як нейтралітет, демілітаризація. Це абсолютно неприйнятно", – зазначив Аддад.

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Водночас французький міністр заперечив, що перша за три роки розмова Макрона з російським диктатором є ознакою потепління відносин.

"Розмова – це точно не те саме, що угода. Йдеться радше про бажання мати дипломатичний процес, де ми можемо чітко доносити наші меседжі та чинити тиск усіма засобами, включно із економічними санкціями", - наголосив він.

Аддад додав, що США відновили перемовини з Росією, тому важливо, щоб і європейці були за столом переговорів і продовжували підтримувати "справедливий і міцний мир для України та для всієї Європи".

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Нагадаємо, у вівторок, 1 липня, президент Франції Емманюель Макрон вперше з 2022 року провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними Bloomberg, Путін в розмові з Макроном відкинув припинення вогню в Україні.

Автор: 

Європа (1915) путін володимир (24266) Франція (3124) Макрон Емманюель (1542)


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Наступним буде ,,ваздушний пацелуй,, другу Балодьє.
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08.07.2025 17:54 Відповісти
поцілунок ***** в дупу не означає потепління відносин,- це просто збочення
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08.07.2025 17:56 Відповісти
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08.07.2025 17:57 Відповісти
Чергове загострення телефонної хвороби Макрона - такого собі дрібного не надто шкідливого психічного збочення на кшталт ексгібіціонізму, вуаєризму або фетишизму.
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08.07.2025 17:59 Відповісти
а як же тоді заява Макрона про французькі війська в Україні? все? обкакались?
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08.07.2025 18:08 Відповісти
мені тікішо з водафон дзвонили.
що, це означає?
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08.07.2025 18:44 Відповісти
 
 