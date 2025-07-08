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Поджог склада со Starlink для Украины: в Великобритании осудили трех мужчин

В Великобритании осудили трех агентов Вагнера за поджог предприятия

8 июля суд в Лондоне признал виновными трех мужчин, связанных с российской ЧВК "Вагнер", в поджоге объектов, где хранилось спутниковое оборудование от Starlink для Украины.

Об этом сообщает The Guardian и Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 20 марта 2024 года, во время которого возник пожар в двух промышленных помещениях на востоке Лондона.

Британские официальные лица заявили, что нападение было организовано по приказу российской ЧВК "Вагнер" и стало очередным проявлением преступной деятельности Москвы на территории Великобритании.

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Суд сообщил, что пожар на складе, где хранились Starlink для Украины, нанес ущерб на сумму около 1 млн фунтов стерлингов (более $1,3 млн).

Прокурор во время слушаний в суде Олд-Бейли сообщил, что поджог в промышленной зоне на востоке Лондона организовал 21-летний Дилан Эрл. Он признал себя виновным в поджоге при отягчающих обстоятельствах, а также в совершении преступления в соответствии с Законом о национальной безопасности. Эрл стал первым осужденным по этому закону, который вступил в силу в прошлом году.

По словам прокурора, Эрл сознательно действовал по приказу группы "Вагнер", запрещенной как террористическая организация, и знал, что действует против Украины и в интересах России.

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23-летний Нии Коджо Менса, 23-летний Джейким Роуз и 20-летний Угниус Асмена признаны виновными в поджоге при отягчающих обстоятельствах. Еще одного фигуранта дела, 61-летнего Пола Инглиша, оправдали по тому же обвинению.

Еще двое обвиняемых: 23-летний Дмитриюс Паулаускас и 20-летний Эштон Эванс отрицали, что знали о террористических актах, но не сообщили о них. Эванса признали виновным по одному пункту и оправдали по второму, а Паулаускаса - полностью оправдали.

Автор: 

Великобритания (5055) поджог (1104) суд (25161) ЧВК Вагнер (1335) Starlink (118)


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І?! Засудили до..?! публічного осуду?!
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08.07.2025 16:54 Ответить
Не здивуюся, якщо виявиться, що вони обмежилися висловленням зауваження
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08.07.2025 17:04 Ответить
Тепер 21-річний Ділан Ерл, 23-річний Нії Коджо Менса, 23-річний Джейкім Роуз та 20-річний Угніус Асмена (Джерело: https://censor.net/ua/n3562185) добре відпочинуть в англійській тюрмі, підгодуються, вилікуються від всіх хвороб, підтягнуть свою англійську, якщо захочуть - отримають якусь затребувану на ринку праці спеціальність, середню або навіть вищу освіту...
А невдовзі і громадянство GB ...
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08.07.2025 17:07 Ответить
Можливо, це і було умовою для скоєння злочину. Рєбяткі, подпалітє, а ми вас в брітанскую тюрму на дармовиє харчи і бєсплатноє получєніє діплома вмєстє с гражданством апрєділім.
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08.07.2025 17:52 Ответить
 
 