Поджог склада со Starlink для Украины: в Великобритании осудили трех мужчин

8 июля суд в Лондоне признал виновными трех мужчин, связанных с российской ЧВК "Вагнер", в поджоге объектов, где хранилось спутниковое оборудование от Starlink для Украины.

Об этом сообщает The Guardian и Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 20 марта 2024 года, во время которого возник пожар в двух промышленных помещениях на востоке Лондона.

Британские официальные лица заявили, что нападение было организовано по приказу российской ЧВК "Вагнер" и стало очередным проявлением преступной деятельности Москвы на территории Великобритании.

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Суд сообщил, что пожар на складе, где хранились Starlink для Украины, нанес ущерб на сумму около 1 млн фунтов стерлингов (более $1,3 млн).

Прокурор во время слушаний в суде Олд-Бейли сообщил, что поджог в промышленной зоне на востоке Лондона организовал 21-летний Дилан Эрл. Он признал себя виновным в поджоге при отягчающих обстоятельствах, а также в совершении преступления в соответствии с Законом о национальной безопасности. Эрл стал первым осужденным по этому закону, который вступил в силу в прошлом году.

По словам прокурора, Эрл сознательно действовал по приказу группы "Вагнер", запрещенной как террористическая организация, и знал, что действует против Украины и в интересах России.

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23-летний Нии Коджо Менса, 23-летний Джейким Роуз и 20-летний Угниус Асмена признаны виновными в поджоге при отягчающих обстоятельствах. Еще одного фигуранта дела, 61-летнего Пола Инглиша, оправдали по тому же обвинению.

Еще двое обвиняемых: 23-летний Дмитриюс Паулаускас и 20-летний Эштон Эванс отрицали, что знали о террористических актах, но не сообщили о них. Эванса признали виновным по одному пункту и оправдали по второму, а Паулаускаса - полностью оправдали.