Три наемника РФ из ЧВК "Вагнер" и батальона "Сомали" задержаны в Молдове, - Нацполиция Украины. ФОТОрепортаж

Правоохранители Украины там Молдовы провели совместную спецоперацию "Мстители". Были задержаны трое граждан Молдовы, которые с 2014 по 2023 год участвовали в боях против Украины на стороне РФ в составе ЧВК "Вагнер", батальона "Сомали" и других вооруженных формирований "ДНР" и России.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанные участвовали в битве за Донецкий аэропорт, захвате Бахмута и создании "Дебальцевского котла".

К операции было привлечено более 200 полицейских из Главного следственного управления, Департамента стратегических расследований и Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, а также работников управления по борьбе с организованной преступностью и управления уголовных преследований Национального Инспектората Расследований ГИП МВД Молдовы, которые работали под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдовы.

"В рамках первого этапа международной полицейской операции "Мстители" правоохранители двух стран провели более 50 обысков по местам проживания и регистрации фигурантов. По результатам изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны с переписками, фото- и видеоконтентом, которые содержат информацию о вербовке, условиях прохождения службы в ЧВК "Вагнер" и подтверждают участие фигурантов в боевых действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители Молдовы сообщили трем задержанным о подозрении за участие в вооруженном конфликте, военных или других насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или на нарушение территориальной целостности государства (ст. 141 п. (1) Уголовного кодекса Республики Молдова). Сейчас суд избирает им меру пресечения. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Отмечается, что это лишь первые из 85 идентифицированных оперативными подразделениями украинской полиции граждан Молдовы, которые принимали участие в войне на стороне РФ.

Слаженные действия правоохранителей стали возможны благодаря содействию Главного управления разведки Украины и координации проекта Европола по расследованию военных преступлений "AP CIC", которые сформировали специальную рабочую группу из специалистов проекта и офицеров связи от Украины и Молдовы. Дополнительно был организован Виртуальный командный пункт (VCP), который позволял оперативно обмениваться информацией между участниками операции и осуществлять проверку данных в базах Европола в режиме реального времени.

"Благодаря работе сотрудников Департамента криминального анализа полицейские получили информацию о послужных списках, родственных связях, контактах и местонахождении фигурантов. Следователи Нацполиции Украины открыли специальное магистральное уголовное производство, в ходе которого документируют все факты их вербовки, обучения, финансирования и использования в боевых действиях против Украины. При содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции их данные уже направили в компетентные правоохранительные органы Молдовы, где против них начата новая серия досудебных расследований", - добавили в Нацполиции.

