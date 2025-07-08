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Новини Підпал у Британії на замовлення ПВК Вагнер
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Підпал складу зі Starlink для України: у Британії засудили трьох чоловіків

У Британії засудили трьох агентів Вагнера за підпал підприємства

8 липня суд у Лондоні визнав винними трьох чоловіків, пов'язаних з російською ПВК "Вагнер", у підпалі об'єктів, де зберігалося супутникове обладнання від Starlink для України.

Про це повідомляє The Guardian та Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 20 березня 2024 року, під час якого виникла пожежа у двох промислових приміщеннях на сході Лондона.

Британські офіційні особи заявили, що напад був організований за наказом російської ПВК "Вагнер" і став черговим проявом злочинної діяльності Москви на території Великої Британії.

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Суд повідомив, що пожежа на складі, де зберігалися Starlink для України, завдала збитків на суму близько 1 млн фунтів стерлінгів (понад $1,3 млн).

Прокурор під час слухань у суді Олд-Бейлі повідомив, що підпал у промисловій зоні на сході Лондона організував 21-річний Ділан Ерл. Він визнав себе винним у підпалі за обтяжуючих обставин, а також у скоєнні злочину відповідно до Закону про національну безпеку. Ерл став першим засудженим за цим законом, який набув чинності торік.

За словами прокурора, Ерл свідомо діяв за наказом групи "Вагнер", забороненої як терористична організація, і знав, що діє проти України та в інтересах Росії.

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23-річний Нії Коджо Менса, 23-річний Джейкім Роуз та 20-річний Угніус Асмена визнані винними у підпалі за обтяжувальних обставин. Ще одного фігуранта справи, 61-річного Пола Інгліша, виправдали за тим самим звинуваченням.

Ще двоє обвинувачених: 23-річний Дмитріюс Паулаускас і 20-річний Ештон Еванс заперечували, що знали про терористичні акти, але не повідомили про них. Еванса визнали винним за одним пунктом і виправдали за другим, а Паулаускаса – повністю виправдали.

Автор: 

Велика Британія (5696) підпал (706) суд (11769) ПВК Вагнер (1543) Starlink (268)


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І?! Засудили до..?! публічного осуду?!
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08.07.2025 16:54 Відповісти
Не здивуюся, якщо виявиться, що вони обмежилися висловленням зауваження
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08.07.2025 17:04 Відповісти
Тепер 21-річний Ділан Ерл, 23-річний Нії Коджо Менса, 23-річний Джейкім Роуз та 20-річний Угніус Асмена (Джерело: https://censor.net/ua/n3562185) добре відпочинуть в англійській тюрмі, підгодуються, вилікуються від всіх хвороб, підтягнуть свою англійську, якщо захочуть - отримають якусь затребувану на ринку праці спеціальність, середню або навіть вищу освіту...
А невдовзі і громадянство GB ...
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08.07.2025 17:07 Відповісти
 
 