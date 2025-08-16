Коалиция желающих рассмотрит дальнейшую поддержку Украины. Рассчитываем на конкретный прогресс, - Макрон
В ближайшее время состоится заседание Коалиции желающих, на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины.
Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, он отметил, что крайне важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, пока продолжается ее агрессивная война и пока не будет установлен прочный и длительный мир, который будет уважать права Украины.
"Любой длительный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности. В этом отношении я приветствую готовность Соединенных Штатов сделать свой вклад", - отмечает Макрон.
"Мы будем работать над этим вместе с ними и со всеми нашими партнерами в Коалиции желающих, с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретного прогресса. Также важно будет вынести все уроки из последних 30 лет, в частности из устоявшейся тенденции России не выполнять собственные обязательства", - резюмировал он.
а тепер уявімо реакцію цього містера.
він знищить круасан зі сміхом і загине від "подавлення"?
чи просто скаже - "такого бути не може, ви всьоврьоті"?
так бо це жесть - я не думаю що якби на Францію напала Гваделупа, то всі блатні би сказали армії - "до свіданія". або досвіГоландія(типу хай хтось там бігає з автоматами, а ми тут розпилімо)
ясно що зневажає нас, бо є за що, я от зараз п.здую в ЗСУ, просто десь завтикав штани, я як без них вийти на вулицю, вна, вулицю. на штанах же ордени, - "сидун на дивані", "втикун в новини", "за село Бокомлюбське, молілся з рабамі"
не чіпайте європейців, їм то точно не треба папуаську війну під боком. Хрюрик блін чий, та мій блін, проте давай газу і він вже твій.(так це виглядає, так це і є)
обнімашечкі обнімашечкі....