Коалиция желающих рассмотрит дальнейшую поддержку Украины. Рассчитываем на конкретный прогресс, - Макрон

Макрон о мониторинге перемирия

В ближайшее время состоится заседание Коалиции желающих, на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, он отметил, что крайне важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, пока продолжается ее агрессивная война и пока не будет установлен прочный и длительный мир, который будет уважать права Украины.

"Любой длительный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности. В этом отношении я приветствую готовность Соединенных Штатов сделать свой вклад", - отмечает Макрон.

"Мы будем работать над этим вместе с ними и со всеми нашими партнерами в Коалиции желающих, с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретного прогресса. Также важно будет вынести все уроки из последних 30 лет, в частности из устоявшейся тенденции России не выполнять собственные обязательства", - резюмировал он.

+1
коаліція збереться оновити спільне фото - це її максимум
16.08.2025 14:21 Ответить
+1
Коаліція пи₴доболів.
16.08.2025 14:23 Ответить
уявимо собі що Макрону підклали звіти про чернишових-ті-міндічєвих, шефірів і вот ета всьо всьо.
а тепер уявімо реакцію цього містера.
він знищить круасан зі сміхом і загине від "подавлення"?
чи просто скаже - "такого бути не може, ви всьоврьоті"?
так бо це жесть - я не думаю що якби на Францію напала Гваделупа, то всі блатні би сказали армії - "до свіданія". або досвіГоландія(типу хай хтось там бігає з автоматами, а ми тут розпилімо)
ясно що зневажає нас, бо є за що, я от зараз п.здую в ЗСУ, просто десь завтикав штани, я як без них вийти на вулицю, вна, вулицю. на штанах же ордени, - "сидун на дивані", "втикун в новини", "за село Бокомлюбське, молілся з рабамі"
не чіпайте європейців, їм то точно не треба папуаську війну під боком. Хрюрик блін чий, та мій блін, проте давай газу і він вже твій.(так це виглядає, так це і є)
16.08.2025 14:19 Ответить
коаліція збереться оновити спільне фото - це її максимум
16.08.2025 14:21 Ответить
Коаліція пи₴доболів.
16.08.2025 14:23 Ответить
Була коаліція рішучих - тепер охочих - куди вона дійде? - балакучих? - глухих?
16.08.2025 14:26 Ответить
Коколіція куколдів.
16.08.2025 14:27 Ответить
макрон, як що тобі нудно, викликай зе!скомороха.
обнімашечкі обнімашечкі....
16.08.2025 14:42 Ответить
Шось таке вже було рік тому. Чи два роки, вже не згадаю.
16.08.2025 14:45 Ответить
Нам найбільше потрібна допомога в виробництві зброї в Україні на ********* обладнанні. Це дозволить швидко модернізувати і вдосконалювати зброю. та позбавить зайвої логістики її доставку на фронт.
16.08.2025 14:50 Ответить
Розгляне - це дуже довготривалий процес. За три з половиною роки усе вже мало бути розглянуто, обмірковано, прораховано, профінансовано і озброєно. Інакше чим відрізняється шановна коаліція від шмарклежуя трампа ?
16.08.2025 14:57 Ответить
Поглянемао яка підтримка.... Заходилися підтримкою поливати.... Або вже Зеленському дали зрозуміти, щоб не тручався дуже,з Стармером...Або маскуються.. Франція не була під пис.пись письянтом Будапештським, до них і нема ніяких питань..Можливо буде зупинка зброї, абл вже про це повідомили ЗЕ..Побачимо що наш гарант заспівє після погляду в очі трампу...
16.08.2025 15:01 Ответить
 
 