Коалиция желающих рассмотрит дальнейшую поддержку Украины. Рассчитываем на конкретный прогресс, - Макрон

В ближайшее время состоится заседание Коалиции желающих, на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, он отметил, что крайне важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, пока продолжается ее агрессивная война и пока не будет установлен прочный и длительный мир, который будет уважать права Украины.

"Любой длительный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности. В этом отношении я приветствую готовность Соединенных Штатов сделать свой вклад", - отмечает Макрон.

"Мы будем работать над этим вместе с ними и со всеми нашими партнерами в Коалиции желающих, с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретного прогресса. Также важно будет вынести все уроки из последних 30 лет, в частности из устоявшейся тенденции России не выполнять собственные обязательства", - резюмировал он.

