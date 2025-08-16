Коаліція охочих розгляне подальшу підтримку України. Розраховуємо на конкретний прогрес, - Макрон
Найближчим часом відбудеться засідання Коаліції охочих, на якому обговорюватиметься подальша підтримка України.
Про це президент Франції Емманюель Макрон повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, він зауважив, що вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, поки триває її агресивна війна та доки не буде встановлено міцний і тривалий мир, що поважатиме права України.
"Будь-який тривалий мир має супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому відношенні я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок", - наголошує Макрон.
"Ми працюватимемо над цим разом з ними та з усіма нашими партнерами в Коаліції охочих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу. Також важливо буде винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не виконувати власні зобов'язання", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а тепер уявімо реакцію цього містера.
він знищить круасан зі сміхом і загине від "подавлення"?
чи просто скаже - "такого бути не може, ви всьоврьоті"?
так бо це жесть - я не думаю що якби на Францію напала Гваделупа, то всі блатні би сказали армії - "до свіданія". або досвіГоландія(типу хай хтось там бігає з автоматами, а ми тут розпилімо)
ясно що зневажає нас, бо є за що, я от зараз п.здую в ЗСУ, просто десь завтикав штани, я як без них вийти на вулицю, вна, вулицю. на штанах же ордени, - "сидун на дивані", "втикун в новини", "за село Бокомлюбське, молілся з рабамі"
не чіпайте європейців, їм то точно не треба папуаську війну під боком. Хрюрик блін чий, та мій блін, проте давай газу і він вже твій.(так це виглядає, так це і є)
обнімашечкі обнімашечкі....