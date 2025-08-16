Коаліція охочих розгляне подальшу підтримку України. Розраховуємо на конкретний прогрес, - Макрон

Найближчим часом відбудеться засідання Коаліції охочих, на якому обговорюватиметься подальша підтримка України.

Про це президент Франції Емманюель Макрон повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, він зауважив, що вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, поки триває її агресивна війна та доки не буде встановлено міцний і тривалий мир, що поважатиме права України.

"Будь-який тривалий мир має супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому відношенні я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок", - наголошує Макрон.

"Ми працюватимемо над цим разом з ними та з усіма нашими партнерами в Коаліції охочих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу. Також важливо буде винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не виконувати власні зобов'язання", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз, США та Україна працюють разом заради справедливого миру - фон дер Ляєн