УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9675 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 222 13

Коаліція охочих розгляне подальшу підтримку України. Розраховуємо на конкретний прогрес, - Макрон

Макрон про моніторинг перемир’я

Найближчим часом відбудеться засідання Коаліції охочих, на якому обговорюватиметься подальша підтримка України.

Про це президент Франції Емманюель Макрон повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, він зауважив, що вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, поки триває її агресивна війна та доки не буде встановлено міцний і тривалий мир, що поважатиме права України.

"Будь-який тривалий мир має супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому відношенні я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок", - наголошує Макрон.

"Ми працюватимемо над цим разом з ними та з усіма нашими партнерами в Коаліції охочих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу. Також важливо буде винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не виконувати власні зобов'язання", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз, США та Україна працюють разом заради справедливого миру - фон дер Ляєн

Автор: 

Макрон Емманюель (1567) Коаліція охочих (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
коаліція збереться оновити спільне фото - це її максимум
показати весь коментар
16.08.2025 14:21 Відповісти
+3
Коаліція пи₴доболів.
показати весь коментар
16.08.2025 14:23 Відповісти
+1
Була коаліція рішучих - тепер охочих - куди вона дійде? - балакучих? - глухих?
показати весь коментар
16.08.2025 14:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уявимо собі що Макрону підклали звіти про чернишових-ті-міндічєвих, шефірів і вот ета всьо всьо.
а тепер уявімо реакцію цього містера.
він знищить круасан зі сміхом і загине від "подавлення"?
чи просто скаже - "такого бути не може, ви всьоврьоті"?
так бо це жесть - я не думаю що якби на Францію напала Гваделупа, то всі блатні би сказали армії - "до свіданія". або досвіГоландія(типу хай хтось там бігає з автоматами, а ми тут розпилімо)
ясно що зневажає нас, бо є за що, я от зараз п.здую в ЗСУ, просто десь завтикав штани, я як без них вийти на вулицю, вна, вулицю. на штанах же ордени, - "сидун на дивані", "втикун в новини", "за село Бокомлюбське, молілся з рабамі"
не чіпайте європейців, їм то точно не треба папуаську війну під боком. Хрюрик блін чий, та мій блін, проте давай газу і він вже твій.(так це виглядає, так це і є)
показати весь коментар
16.08.2025 14:19 Відповісти
коаліція збереться оновити спільне фото - це її максимум
показати весь коментар
16.08.2025 14:21 Відповісти
Коаліція пи₴доболів.
показати весь коментар
16.08.2025 14:23 Відповісти
Була коаліція рішучих - тепер охочих - куди вона дійде? - балакучих? - глухих?
показати весь коментар
16.08.2025 14:26 Відповісти
Коколіція куколдів.
показати весь коментар
16.08.2025 14:27 Відповісти
макрон, як що тобі нудно, викликай зе!скомороха.
обнімашечкі обнімашечкі....
показати весь коментар
16.08.2025 14:42 Відповісти
Шось таке вже було рік тому. Чи два роки, вже не згадаю.
показати весь коментар
16.08.2025 14:45 Відповісти
Нам найбільше потрібна допомога в виробництві зброї в Україні на ********* обладнанні. Це дозволить швидко модернізувати і вдосконалювати зброю. та позбавить зайвої логістики її доставку на фронт.
показати весь коментар
16.08.2025 14:50 Відповісти
Розгляне - це дуже довготривалий процес. За три з половиною роки усе вже мало бути розглянуто, обмірковано, прораховано, профінансовано і озброєно. Інакше чим відрізняється шановна коаліція від шмарклежуя трампа ?
показати весь коментар
16.08.2025 14:57 Відповісти
Поглянемао яка підтримка.... Заходилися підтримкою поливати.... Або вже Зеленському дали зрозуміти, щоб не тручався дуже,з Стармером...Або маскуються.. Франція не була під пис.пись письянтом Будапештським, до них і нема ніяких питань..Можливо буде зупинка зброї, абл вже про це повідомили ЗЕ..Побачимо що наш гарант заспівє після погляду в очі трампу...
показати весь коментар
16.08.2025 15:01 Відповісти
КАКАЛІЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 3,14СТАБОЛІВ
показати весь коментар
16.08.2025 16:18 Відповісти
Щоб здох жид с мамою римою і селедкою
показати весь коментар
16.08.2025 18:41 Відповісти
 
 