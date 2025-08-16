УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9826 відвідувачів онлайн
Новини Підтримка України Коаліція охочих
573 13

Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться 17 серпня

коаліція охочих зереться 17 серпня

Зустріч "Коаліції охочих" у форматі відеоконференції буде проведено в неділю, 17 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Єлисейського палацу.

За даними NTV, з огляду на поїздку президента України Володимира Зеленського до США, що відбудеться у понеділок, та саміт на Алясці, що відбувся у п'ятницю, "Коаліція охочих" має намір провести відеоконференцію в неділю.

Також читайте: Країни "Коаліції охочих" мають бути готові до розгортання військ в Україні, - Науседа

Як зазначається, президент Франції Емманюель Макрон очолить зустріч разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Хто ще, крім них, братиме участь у переговорах, поки що не повідомляється.

Читайте: Франція і Британія збільшать експедиційні війська у "Коаліції охочих" до 50 тис. осіб, - Макрон

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчим часом відбудеться засідання "Коаліції охочих", на якому обговорюватиметься подальша підтримка України.

Автор: 

підтримка (635) Коаліція охочих (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Коаліція імпотентів.
показати весь коментар
16.08.2025 17:52 Відповісти
+2
"Коаліція охочих до різних зустрічей" !
показати весь коментар
16.08.2025 17:58 Відповісти
+2
Клоуны грустные,
****, и за что нам такое?
показати весь коментар
16.08.2025 18:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коаліція імпотентів.
показати весь коментар
16.08.2025 17:52 Відповісти
І де б йшли бойові дії без зброї каоліції імпотентів? На безрибьї і рак риба.
показати весь коментар
16.08.2025 18:24 Відповісти
Так а шо вони мають робить? Американська армія рачки лазить перед ху-йлом. Трамп ляпає язиком як прес-секретар ху-йла. А ішак видно вже на всьо согласний аби ще одну фотку з Трампом у вєньєтку вклєїть.
Що мають робити ЕС?
показати весь коментар
16.08.2025 18:25 Відповісти
Охочих поговорити, в т.ч. з Трампом.
показати весь коментар
16.08.2025 17:54 Відповісти
"Коаліція охочих до різних зустрічей" !
показати весь коментар
16.08.2025 17:58 Відповісти
Клоуны грустные,
****, и за что нам такое?
показати весь коментар
16.08.2025 18:00 Відповісти
Надихнуло те, що рейганісти взяли під конотроль трумпа - невже Аляска= Перл Харбор ?
показати весь коментар
16.08.2025 18:01 Відповісти
має бути коаліція тих що можуть і будуть, а не тих що хочуть.
старий дідо теж хоче, та вже не може
показати весь коментар
16.08.2025 18:02 Відповісти
a Меланія вчора дивилася телевізор
показати весь коментар
16.08.2025 18:04 Відповісти
55 і 80 - а на куди їй щє дивитися?
показати весь коментар
16.08.2025 18:07 Відповісти
Коалція озабочених , коли чую оце охочих, то зразу в голові мєлькає собаче весілля, коли ******* бігає десяток кобиляк
показати весь коментар
16.08.2025 18:23 Відповісти
Будуть обговорювати, чим транп з ******** займались на заднiй сiдушцi лимузина.
показати весь коментар
16.08.2025 18:31 Відповісти
 
 