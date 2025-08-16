Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться 17 серпня

Зустріч "Коаліції охочих" у форматі відеоконференції буде проведено в неділю, 17 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Єлисейського палацу.

За даними NTV, з огляду на поїздку президента України Володимира Зеленського до США, що відбудеться у понеділок, та саміт на Алясці, що відбувся у п'ятницю, "Коаліція охочих" має намір провести відеоконференцію в неділю.

Як зазначається, президент Франції Емманюель Макрон очолить зустріч разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Хто ще, крім них, братиме участь у переговорах, поки що не повідомляється.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчим часом відбудеться засідання "Коаліції охочих", на якому обговорюватиметься подальша підтримка України.