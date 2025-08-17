Рютте примет участие в видеоконференции "Коалиции желающих"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие во встрече "Коалиции желающих", которая состоится в воскресенье, 18 августа, в формате видеоконференции.
Об этом сообщили в пресс-службе НАТО, передает Цензор.НЕТ.
"В воскресенье, 17 августа 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальной встрече "Коалиции желающих"", - сообщили в пресс-службе.
Как отмечается, встречу организуют президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Напомним, ранее сообщалось, что встреча "Коалиции желающих" в формате видеоконференции будет проведена в воскресенье, 17 августа.
Трампоно-пуйлівські міжусобчикі аляскінського покрою в дії!?
Після зустрічі на Алясці, на лаву військових злочинців можна саджати й трампона, як поплічника російського тероризму, дітовбивці та агресора пуйла, бо ці криваві гроші будуть використовуватись для знищення та підкорення України!
Гаага, не спи!
До тебе привезуть ще одного маньяка, з самісінького Вашингтона!