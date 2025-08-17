РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8476 посетителей онлайн
Новости Встреча коалиции желающих
280 5

Рютте примет участие в видеоконференции "Коалиции желающих"

Рютте будет на Коалиции желающих

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие во встрече "Коалиции желающих", которая состоится в воскресенье, 18 августа, в формате видеоконференции.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"В воскресенье, 17 августа 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальной встрече "Коалиции желающих"", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, встречу организуют президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Также читайте: Сибига и глава МИД Финляндии Валтонен согласовали позиции перед встречей "Коалиции желающих"

Напомним, ранее сообщалось, что встреча "Коалиции желающих" в формате видеоконференции будет проведена в воскресенье, 17 августа.

Автор: 

Рютте Марк (452) Коалиция желающих (27)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конференції, зустрічі,,, а рижий стає все більшим п,даром,
показать весь комментарий
17.08.2025 14:13 Ответить
Херней страдают 3года мл..я
показать весь комментарий
17.08.2025 14:48 Ответить
Mascha Kusik

Трампоно-пуйлівські міжусобчикі аляскінського покрою в дії!?
Після зустрічі на Алясці, на лаву військових злочинців можна саджати й трампона, як поплічника російського тероризму, дітовбивці та агресора пуйла, бо ці криваві гроші будуть використовуватись для знищення та підкорення України!
Гаага, не спи!
До тебе привезуть ще одного маньяка, з самісінького Вашингтона!
показать весь комментарий
17.08.2025 14:51 Ответить
З їв ***** ГОЛУБА МИРА ЩЕ У ЧЕЧНІ . Пора моссаду його кокнути
показать весь комментарий
17.08.2025 14:52 Ответить
 
 