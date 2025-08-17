Рютте примет участие в видеоконференции "Коалиции желающих"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие во встрече "Коалиции желающих", которая состоится в воскресенье, 18 августа, в формате видеоконференции.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"В воскресенье, 17 августа 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальной встрече "Коалиции желающих"", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, встречу организуют президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Также читайте: Сибига и глава МИД Финляндии Валтонен согласовали позиции перед встречей "Коалиции желающих"

Напомним, ранее сообщалось, что встреча "Коалиции желающих" в формате видеоконференции будет проведена в воскресенье, 17 августа.