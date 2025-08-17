"Коалиция желающих" завершила совещание с Зеленским перед встречей с Трампом: говорили о давлении на РФ и гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели совещание накануне завтрашней встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Онлайн-совещание лидеров государств "коалиции желающих" и Зеленского длилось 2,5 часа.

"Обсуждение сосредоточились на ключевых вопросах, таких как необходимость остановить убийства в Украине, обязательства сохранять полное давление на Россию через санкции, принцип, что именно Украина принимает решение относительно своей территории, и чрезвычайно важная тема - надежные гарантии безопасности, которые защищают жизненно важные интересы Украины и Европы", - рассказала пресс-секретарь президента Еврокомиссии.

Сообщается, что Зеленский покинул здание Еврокомиссии и направился в аэропорт. Следующая остановка - Вашингтон.

Ранее сообщалось, что Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

