"Коалиция желающих" завершила совещание с Зеленским перед встречей с Трампом: говорили о давлении на РФ и гарантиях безопасности

Украина Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели совещание накануне завтрашней встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Онлайн-совещание лидеров государств "коалиции желающих" и Зеленского длилось 2,5 часа.

"Обсуждение сосредоточились на ключевых вопросах, таких как необходимость остановить убийства в Украине, обязательства сохранять полное давление на Россию через санкции, принцип, что именно Украина принимает решение относительно своей территории, и чрезвычайно важная тема - надежные гарантии безопасности, которые защищают жизненно важные интересы Украины и Европы", - рассказала пресс-секретарь президента Еврокомиссии.

Сообщается, что Зеленский покинул здание Еврокомиссии и направился в аэропорт. Следующая остановка - Вашингтон.

Ранее сообщалось, что Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

Зеленский Владимир (21598) Коалиция желающих (27)
Коли вибухне маленька петарда, вся коаліція озабочених та гарантунів безпеки розбіжиться по Европах та Штатах, а ми знову залишимось одні на один, ось тількі ми будемо менші, і території наші будуть менші. (І так, РФ буде без санкцій, нафтою торгувать та газом, клепать танчіки та ракети. Ми ракети традиційоно робить не будемо)
показать весь комментарий
17.08.2025 19:15 Ответить
Вам би, в отій «СТАВЦІ» в урядовому кварталі, як СРАТЬєху, сидіти на дупі, на рівні з єрмаком - татаровим… або, десь разом з терОронцями, як брат єрмака… Якого тільки лайна зкацапленого, не накидають орки у мережу, своїм ротом!!?? Виходить, що Україна, правильно все робить, всупереч дій, отій групі осіб, з Оману!!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!!
показать весь комментарий
17.08.2025 19:48 Ответить
усе- указания. и наставления получил, на пианинке сыграл
показать весь комментарий
17.08.2025 19:33 Ответить
Украине и ЕС, вместе, сцаной тряпкой да по рыжей ************ морде.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:49 Ответить
 
 