"Коаліція охочих" готова розгорнути сили в Україні після припинення бойових дій, - заява

"Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні президент Макрон та прем'єр-міністр Стармер спільно провели віртуальну зустріч групи лідерів "Коаліції охочих" за участю президента Зеленського", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що лідери зібралися в неділю, 17 серпня, щоб обговорити підтримку України та наступні кроки в мирних переговорах після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Лідери підтвердили незмінну підтримку України і високо оцінили прагнення Зеленського досягти справедливого і міцного миру в той час, як він готується до подальших консультацій з президентом США Трампом у Вашингтоні.

Також "лідери держав високо оцінили зобов'язання Трампа надати гарантії безпеки Україні, в чому "Коаліція охочих" відіграватиме життєво важливу роль через багатонаціональні сили в Україні".

Вони знову наголосили на готовності розгорнути сили підтримки, як тільки припиняться бойові дії, а також допомогти забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та відновити збройні сили України.

Також Макрон Стармер поінформували лідерів, що в понеділок, 18 серпня, теж вирушать до Вашингтона, щоб зустрітися з Трампом і Зеленським.

