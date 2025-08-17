"Коаліція охочих" готова розгорнути сили в Україні після припинення бойових дій, - заява
"Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні президент Макрон та прем'єр-міністр Стармер спільно провели віртуальну зустріч групи лідерів "Коаліції охочих" за участю президента Зеленського", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що лідери зібралися в неділю, 17 серпня, щоб обговорити підтримку України та наступні кроки в мирних переговорах після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Лідери підтвердили незмінну підтримку України і високо оцінили прагнення Зеленського досягти справедливого і міцного миру в той час, як він готується до подальших консультацій з президентом США Трампом у Вашингтоні.
Також "лідери держав високо оцінили зобов'язання Трампа надати гарантії безпеки Україні, в чому "Коаліція охочих" відіграватиме життєво важливу роль через багатонаціональні сили в Україні".
Вони знову наголосили на готовності розгорнути сили підтримки, як тільки припиняться бойові дії, а також допомогти забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та відновити збройні сили України.
Також Макрон Стармер поінформували лідерів, що в понеділок, 18 серпня, теж вирушать до Вашингтона, щоб зустрітися з Трампом і Зеленським.
Міністр Безкультур'я #611524
Реєстрація: 16.08.2025
У цього ЗЕдибіла підбори більші ніж у фон дер Ляєн.
Або хоча б фарбою задули. Що це за лідур плєшивий?
пішов на хутір .
Коротше кажучи, це дуже допоможе.
Біда тільки в тому коли чихне Трамп, то починає кашляти майже ВЕСЬ світ, а коли ЗЕмародер то соплить тільки Україна!!
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/************************************************************************?************************************************************************************************************************-NsOVXRsuKvHTScKMg-LHBvVjC7SQMZ_Ug6ESBl8u7905sA_U_sP41lWfhdL3YbiUbHeQ3TtoGov7mAw2kJTPI&__tn__=%2CO%2CP-R 4 дн. ·Росія має історичний досвід як розправлятися з Україною і українцями.
Всіх українців буде оголошено росіянами. Найбільш національно свідомих відразу у різний спосіб знищать, іншу частину («екстремістів») відправлять у табори на Сибір як безкоштовну робочу силу, байдужу чоловічу частину населення («какая разніца») про всяк випадок і заради імперського спокою мобілізують у російську армію і утилізують на війні з Азербайджаном і Казахстаном.
Найбільш лояльні до Росії залишаться на місці, але їм ніколи не довірятимуть і не даватимуть серйозної роботи чи посад. Нічого нового - до зрадників всюди так ставляться.
Ну і найголовніше: Росія більше ніколи не зробить «помилки» у вигляді будь-якого квазідержавного утворення чи республіки (союзної чи автономної) із назвою Україна. Лише області, губернатори…
ПЦУ, УГКЦ і протестантські церкви будуть оголошені поза законом, а їхнє майно стане федеральною власністю або передане до РПЦ.
Українська мова, українська література, українська культура будуть закатані під асфальт, українські книжки спалені, а саме лише згадування України вважатиметься екстремістським і відповідно каратиметься Кримінальним кодексом РФ аж до тривалих строків позбавлення волі з моральним і фізичним катуванням у російських вʼязницях.
Це не лякалки. Це та реальність, яка нас чекає, якщо Україна зазнає поразки.
Якщо будуть тривати напади на військових і їхнє майно, розганятимуться корисними ідіотиками ролики і картинки про ТЦК.
Якщо люди стоятимуть осторонь і нічим не допомагатимуть фронту.
Ну і звісно, якщо влада розглядатиме воєнний стан як Клондайк та продовжуватиме думати про власні вибори, а не про збереження державності.
На сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати
їм взагалі по барабану хто ти, як себе визначаєш тим і будеш.
як скрізь майже в світі.
Ось як раша запустила агітаторів перед зустріччю з Трампом
невже в Україні вона ще залишилася ?