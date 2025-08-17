УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9273 відвідувача онлайн
Новини Зустріч коаліції охочих
1 628 39

"Коаліція охочих" готова розгорнути сили в Україні після припинення бойових дій, - заява

стармер, макрон, зеленський

"Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні президент Макрон та прем'єр-міністр Стармер спільно провели віртуальну зустріч групи лідерів "Коаліції охочих" за участю президента Зеленського", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що лідери зібралися в неділю, 17 серпня, щоб обговорити підтримку України та наступні кроки в мирних переговорах після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Лідери підтвердили незмінну підтримку України і високо оцінили прагнення Зеленського досягти справедливого і міцного миру в той час, як він готується до подальших консультацій з президентом США Трампом у Вашингтоні.

Читайте також: "Коаліція охочих" завершила нараду з Зеленським перед зустріччю з Трампом: говорили про тиск на РФ та гарантії безпеки

Також "лідери держав високо оцінили зобов'язання Трампа надати гарантії безпеки Україні, в чому "Коаліція охочих" відіграватиме життєво важливу роль через багатонаціональні сили в Україні".

Вони знову наголосили на готовності розгорнути сили підтримки, як тільки припиняться бойові дії, а також допомогти забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та відновити збройні сили України.

Також Макрон Стармер поінформували лідерів, що в понеділок, 18 серпня, теж вирушать до Вашингтона, щоб зустрітися з Трампом і Зеленським.

Читайте також: Зеленський за підсумками зустрічі "Коаліції охочих": Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою

Автор: 

Макрон Емманюель (1568) Стармер Кір (252) Коаліція охочих (28)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
17.08.2025 22:21 Відповісти
+3
показати весь коментар
17.08.2025 22:23 Відповісти
+3
Трамп поводить себе, точнісенько як зеленський. Що вам не подобається? Трамп постелив червоний килим перед росіянами і зеленський стелив асфальт перед нападом росіян на напрямках атаки. Трамп змушує армію плазувати і бути посміховиськом, і зеленський на параді 2020 змусив.

показати весь коментар
17.08.2025 22:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коаліція не дуже охочих, де? Біля Львова контингент?
показати весь коментар
17.08.2025 22:17 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2025 22:18 Відповісти
Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме Земленського наодинці, - Bild
показати весь коментар
17.08.2025 22:20 Відповісти
Та після закінчення бойових дій навіть коаліція сцикунів може розгорнути свої незламні бойові порядки 😂
показати весь коментар
17.08.2025 22:19 Відповісти
згорнуться після першого шахеда !
показати весь коментар
17.08.2025 22:22 Відповісти
Та вони розгонуться щоб гарантувати путєну що Україна не буде відвойовувати окуповане ним.
показати весь коментар
17.08.2025 22:45 Відповісти
Охочі кожен день себе бодрять
показати весь коментар
17.08.2025 22:20 Відповісти
Не сци - синок! - ми тобі дамо парабеллум
показати весь коментар
17.08.2025 22:30 Відповісти
І швидко згорнути у разі їх відновлення.
показати весь коментар
17.08.2025 22:21 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2025 22:21 Відповісти
Трамп поводить себе, точнісенько як зеленський. Що вам не подобається? Трамп постелив червоний килим перед росіянами і зеленський стелив асфальт перед нападом росіян на напрямках атаки. Трамп змушує армію плазувати і бути посміховиськом, і зеленський на параді 2020 змусив.

показати весь коментар
17.08.2025 22:24 Відповісти
Кацапе, брись на фік
Міністр Безкультур'я #611524

Реєстрація: 16.08.2025
показати весь коментар
17.08.2025 22:29 Відповісти
ЗЕшаболда Sophia-Maria Duglass #550966 зеленський би і на колені встав перед путіним, він таке любить)
показати весь коментар
17.08.2025 22:30 Відповісти
Кацапе, ти ще не доріс до коментів. Йди , спать - дитячий час вже закінчився
показати весь коментар
17.08.2025 22:34 Відповісти
ЗЕпіг-дог пісюш Sophia-Maria Duglass #550966 вже б на ходулях прийшов, щоб вище здаватися. Так?

показати весь коментар
17.08.2025 22:37 Відповісти
Наша відповідь пиняходам - ПАТУЖНІ НАДУВНІ ЗЄЛЯХОДИ?!
У цього ЗЕдибіла підбори більші ніж у фон дер Ляєн.
показати весь коментар
17.08.2025 22:39 Відповісти
ЗЕшаболжда Sophia-Maria Duglass #550966 ви члін, забули нашльопку волосяну на проплєшину наліпити?
Або хоча б фарбою задули. Що це за лідур плєшивий?
показати весь коментар
17.08.2025 22:40 Відповісти
Ти спочатку в Україну приїдь,чуче ло,а потім ******* свого розкривай.
показати весь коментар
17.08.2025 22:45 Відповісти
А це не твоя ЩЕНЯЧЬЯ СПРАВА звідки я пишу. Ось ти Якоби пишеш з України, а сам типовий кацап по стилю спілкування
пішов на хутір .
показати весь коментар
17.08.2025 22:50 Відповісти
Але тільки після закінчення бойових дій (на яке росія не погодиться без поступок), тільки в тилових регіонах, тільки в обмеженій кількості і тільки з умовою неучасті у бойових діях.

Коротше кажучи, це дуже допоможе.
показати весь коментар
17.08.2025 22:22 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2025 22:23 Відповісти
і здриснути при першій загрозі, на ходу виражаючи стурбованості направо і наліво?
показати весь коментар
17.08.2025 22:23 Відповісти
Ну що..бачимо чи ні, як ЄС чекає коли Київ капітулює і подарує хкуйлу Донбас і половину двух областей?? Ніхто не сказав проти ідіота Дональда ні слова.. А на рахунок військ охочих і не дуже..то ви тут вже і на куй не потрібні
показати весь коментар
17.08.2025 22:24 Відповісти
Я відразу після виборів Трампа писав, що Американці вибрали собі СВОГО Зеленського))!! І не помилився)).
Біда тільки в тому коли чихне Трамп, то починає кашляти майже ВЕСЬ світ, а коли ЗЕмародер то соплить тільки Україна!!
показати весь коментар
17.08.2025 22:28 Відповісти
Це до першого пострілу.
показати весь коментар
17.08.2025 22:30 Відповісти
Каоліція ахочіх, але немогущіх, знову щось ляпнула.
показати весь коментар
17.08.2025 22:36 Відповісти
kacapi i tramp budet protiv etogo
показати весь коментар
17.08.2025 22:37 Відповісти
Тоді коаліція має надати максимум ракет для України,а також закрити небо над Україною,тоді настане мир і вони зайдуть.
показати весь коментар
17.08.2025 22:38 Відповісти
Сьогодні охочий - завтра неохочий - це ж таке собі.
показати весь коментар
17.08.2025 22:41 Відповісти
То готові, то не готові. Коаліція охочих висратись ртами.
показати весь коментар
17.08.2025 22:41 Відповісти
Українські ракети «Фламінго» дальністю понад 3000 км вже у серійному виробництві, - АР.
показати весь коментар
17.08.2025 22:41 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?************************************************************************************************************************-NsOVXRsuKvHTScKMg-LHBvVjC7SQMZ_Ug6ESBl8u7905sA_U_sP41lWfhdL3YbiUbHeQ3TtoGov7mAw2kJTPI&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/************************************************************************?************************************************************************************************************************-NsOVXRsuKvHTScKMg-LHBvVjC7SQMZ_Ug6ESBl8u7905sA_U_sP41lWfhdL3YbiUbHeQ3TtoGov7mAw2kJTPI&__tn__=%2CO%2CP-R 4 дн. ·Росія має історичний досвід як розправлятися з Україною і українцями.

Всіх українців буде оголошено росіянами. Найбільш національно свідомих відразу у різний спосіб знищать, іншу частину («екстремістів») відправлять у табори на Сибір як безкоштовну робочу силу, байдужу чоловічу частину населення («какая разніца») про всяк випадок і заради імперського спокою мобілізують у російську армію і утилізують на війні з Азербайджаном і Казахстаном.

Найбільш лояльні до Росії залишаться на місці, але їм ніколи не довірятимуть і не даватимуть серйозної роботи чи посад. Нічого нового - до зрадників всюди так ставляться.

Ну і найголовніше: Росія більше ніколи не зробить «помилки» у вигляді будь-якого квазідержавного утворення чи республіки (союзної чи автономної) із назвою Україна. Лише області, губернатори…

ПЦУ, УГКЦ і протестантські церкви будуть оголошені поза законом, а їхнє майно стане федеральною власністю або передане до РПЦ.

Українська мова, українська література, українська культура будуть закатані під асфальт, українські книжки спалені, а саме лише згадування України вважатиметься екстремістським і відповідно каратиметься Кримінальним кодексом РФ аж до тривалих строків позбавлення волі з моральним і фізичним катуванням у російських вʼязницях.

Це не лякалки. Це та реальність, яка нас чекає, якщо Україна зазнає поразки.

Якщо будуть тривати напади на військових і їхнє майно, розганятимуться корисними ідіотиками ролики і картинки про ТЦК.

Якщо люди стоятимуть осторонь і нічим не допомагатимуть фронту.

Ну і звісно, якщо влада розглядатиме воєнний стан як Клондайк та продовжуватиме думати про власні вибори, а не про збереження державності.

На сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати
показати весь коментар
17.08.2025 22:44 Відповісти
Sophia-Maria Duglass #550966 "Це Порошенко здав Донбас ще у 2014"- Зеленський прокоментував свій наказ відійти з донецької області
показати весь коментар
17.08.2025 22:48 Відповісти
у них в документах немає національності
їм взагалі по барабану хто ти, як себе визначаєш тим і будеш.
як скрізь майже в світі.
показати весь коментар
17.08.2025 22:50 Відповісти
Вас що сьогодні на 3Д принтери печатають ?
Ось як раша запустила агітаторів перед зустріччю з Трампом
показати весь коментар
17.08.2025 22:52 Відповісти
ЗЕшаболда Sophia-Maria Duglass #550966 покиздував вже твійсамозванець за наш кошт здавати Україну
показати весь коментар
17.08.2025 22:55 Відповісти
ви взагалі де могли бачити національність ?

невже в Україні вона ще залишилася ?
показати весь коментар
17.08.2025 22:55 Відповісти
Далі Буковеля охочі та рішучі не зайдуть не хватить рішучості та охоти до дій.
показати весь коментар
17.08.2025 22:58 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2025 23:05 Відповісти
 
 