Питання щодо розміщення іноземного контингенту в Україні поки відкрите, - Зеленський

Від деяких лідерів є позитивні сигнали щодо миротворців в Україні

Питання можливого розміщення іноземних військових в Україні залишається невирішеним. Відповідальність за це покладена на "Коаліцію охочих", до складу якої входять 30 держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні.

"Ми говоримо про "коаліцію рішучих", ми будемо говорити про 30 країн, ми будемо розуміти, хто з цих країн що реально по факту може запропонувати. Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба, різні формати", — сказав Зеленський.

Він також пояснив, що не всі країни зможуть направити військовий контингент через юридичні обмеження.

"Дехто з країн-учасників "коаліції рішучих" не має конституційного права для розміщення військ. Але водночас такі країни мають можливість фінансувати українське виробництво", — підкреслив президент.

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ спочатку пропонувала Трампу двосторонню зустріч, а потім тристоронню, - Зеленський

Європа (1958) Зеленський Володимир (25153) миротворці (868)
Читатели уже не согласны пускать Америку в огород. А без них никто в Европе не согласится.
19.08.2025 07:42 Відповісти
 
 