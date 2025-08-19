Питання щодо розміщення іноземного контингенту в Україні поки відкрите, - Зеленський

Питання можливого розміщення іноземних військових в Україні залишається невирішеним. Відповідальність за це покладена на "Коаліцію охочих", до складу якої входять 30 держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні.

"Ми говоримо про "коаліцію рішучих", ми будемо говорити про 30 країн, ми будемо розуміти, хто з цих країн що реально по факту може запропонувати. Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба, різні формати", — сказав Зеленський.

Він також пояснив, що не всі країни зможуть направити військовий контингент через юридичні обмеження.

"Дехто з країн-учасників "коаліції рішучих" не має конституційного права для розміщення військ. Але водночас такі країни мають можливість фінансувати українське виробництво", — підкреслив президент.

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

