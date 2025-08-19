РУС
2 928 34

Зеленский может встретиться с Путиным в Венгрии, - Reuters

Где встретятся Зеленский и Путин Названа возможная страна

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Ранее Трамп заявил, что начал подготовку встречи президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.

"Хотя Кремль публично не объявил о своем соглашении, высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии", - пишет издание.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель.

Автор: 

Венгрия (2068) Зеленский Владимир (21647) путин владимир (32016)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Мир в Украине наступит не тогда, когда Зеленский встретится с Путиным, а когда Путин встретится с Каддафи.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:31 Ответить
+15
Може вже досить цю маячню писати ,навіть як би була така зустріч клоуна і терориста що це змінить ? ось Трамп не хоче вводити санкції і граєтся в якісь переговори ,а рашиський чорт насміхаєтся і продовжує знищувати Україну він розуміє лише силу.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:28 Ответить
+14
краще .щоб куйло зустрівся з "кабздоном"
показать весь комментарий
19.08.2025 10:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В як той путін долетить до Угорщини? Хто надасть йому дозвіл на прольот?
показать весь комментарий
19.08.2025 10:23 Ответить
Поляки дадуть. Шанс, якого може більше не бути.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:39 Ответить
для кого? для поляків? ти мариш?
показать весь комментарий
19.08.2025 10:42 Ответить
Ну так, для поляків - екстрена посадка в пам'ять про Качинського.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:47 Ответить
Це буде унікальний шанс для поляків віддячити ***** за збитий літак з верхівкою Польщі під Смоленськом.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:44 Ответить
На жаль, роляки "панялі і прастілі'.
Прийняли офіційну версію про "бєрьозу внезапно вибежавшую (вирасшую) на ВПП"
показать весь комментарий
19.08.2025 11:06 Ответить
тонелем. Вже копають з двох боків, і десь під Кіровоградщиною тонелі зустрінуться. А якщо не зустрінуться - то тоді будуть два тонеля. Інфа 100% від самого хундера і шалялі. Ну, всі ж їх знають.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:51 Ответить
Турки, болгари і потім сєрби.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:58 Ответить
Буде Будапештський меморандум?)
показать весь комментарий
19.08.2025 10:23 Ответить
Будапештський меморандум 2.0 на користь росії.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:07 Ответить
Яким боком хло туди попаде? Хіба рейсовим літаком єврокомпанії. І його повинні заарештувати.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:23 Ответить
Збити ненавмисно над Польщею, або Словаччиною...
показать весь комментарий
19.08.2025 10:33 Ответить
Навіщо ж збивати? Відправити на посадку ... зрозуміло як.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:41 Ответить
краще .щоб куйло зустрівся з "кабздоном"
показать весь комментарий
19.08.2025 10:25 Ответить
А може ще в північній кореї? Чому для ***** завжди роблять зустрічі на території Сосії або його союзників? Щоб ***** було легше давити на жертву?
показать весь комментарий
19.08.2025 10:26 Ответить
це все гадання на кавовій гущі
показать весь комментарий
19.08.2025 10:27 Ответить
Може вже досить цю маячню писати ,навіть як би була така зустріч клоуна і терориста що це змінить ? ось Трамп не хоче вводити санкції і граєтся в якісь переговори ,а рашиський чорт насміхаєтся і продовжує знищувати Україну він розуміє лише силу.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:28 Ответить
Орбан його здасть у Гаагу
показать весь комментарий
19.08.2025 10:30 Ответить
Мир в Украине наступит не тогда, когда Зеленский встретится с Путиным, а когда Путин встретится с Каддафи.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:31 Ответить
Краще, одразу на Ростові...
показать весь комментарий
19.08.2025 10:33 Ответить
Угорці Орбана випруть із країни за таку зустріч
показать весь комментарий
19.08.2025 10:35 Ответить
Хтось радіє такій зустрічі? Що може вирішити Зеленський для України, коли починаючи з 2019 року все робив на користь ворога: розмінував Чонгар, заміновані містки, відвів наші війська із бетонних укриттів в чисте поле без підготовлених укриттів, знищив ракетні програми, скоротив ЗСУ на 40 тисяч, всі бюджетні гроші зарив в асфальт і брехав, що нападу не буде, щоб ми готувалися до шашликів. Вже після вторгнення і успішного відбиття атак вогрога простими громадянами і ЗСУ під керівництвом Залужного, звільняє Залужного і 16 генералів Генштабу, дискредитує волю козаків до оборони своєї землі, своєї Батьківщини, робить багатьох ухилянтами, а антимайданівців героями, "які різали в Київі чеченців", помістив в підручники історії "героїв" арахамій, єрмаків, себе.., то хтось думає, що Зе змінився і рогом буде рити землю на користь України?
показать весь комментарий
19.08.2025 10:36 Ответить
От цікаво, де оцей "рейтерс" знаходить це лайно? Чи це довбані аналітики у тому "рейтерсі" свої припущення озвучують?
показать весь комментарий
19.08.2025 10:38 Ответить
хедхантери для Рейтерс по всьому світу підшукують талановитих хундерів і шаляль, і чим більш клікабєльну маячню вони пишуть, тим більші гонорари отримують.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:56 Ответить
В очі заглядати буде? Зійдуться десь посередині?
показать весь комментарий
19.08.2025 10:41 Ответить
А може,як у старі добрі часи.в Омані?
показать весь комментарий
19.08.2025 10:43 Ответить
Чому усі зустрічі з нами відбуваються на ворожих для нас територіях?
Мінск, Стамбул, Будапешт - це друзі ***** та маріонетки у його брудних рученятах. Невже нема нейтральних країн , які не будуть робити с себе миротворців та отримувати за це криваві гроші з кремля.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:49 Ответить
Венгерский миротворец

показать весь комментарий
19.08.2025 10:50 Ответить
А як ***** залетить в мадярщину, якщо довкола ворожа територія? З якого боку?
показать весь комментарий
19.08.2025 10:57 Ответить
По трубі нафтопроводу "дружба". Там якраз насосна перестала працювати.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:25 Ответить
а може для разнообразія у Братиславі? Будапешт це зовсім дежа вю.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:45 Ответить
Это шанс для Европы замочить его.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:50 Ответить
Яким чином Пуйло добереться до Мадярщини?
показать весь комментарий
19.08.2025 12:30 Ответить
 
 