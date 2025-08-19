Зеленский может встретиться с Путиным в Венгрии, - Reuters
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Венгрии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Ранее Трамп заявил, что начал подготовку встречи президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.
"Хотя Кремль публично не объявил о своем соглашении, высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии", - пишет издание.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель.
Прийняли офіційну версію про "бєрьозу внезапно вибежавшую (вирасшую) на ВПП"
Мінск, Стамбул, Будапешт - це друзі ***** та маріонетки у його брудних рученятах. Невже нема нейтральних країн , які не будуть робити с себе миротворців та отримувати за це криваві гроші з кремля.