Зеленский может встретиться с Путиным в Венгрии, - Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Ранее Трамп заявил, что начал подготовку встречи президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.

"Хотя Кремль публично не объявил о своем соглашении, высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии", - пишет издание.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель.

