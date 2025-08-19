Я начал подготовку встречи между Путиным и Зеленским, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что начал подготовку встречи президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом он написал в TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.

"Я имел очень плодотворную встречу с уважаемыми гостями: президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Италии Джорджией Мелони, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцем, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в Белом доме, которая завершилась последующей встречей в Овальном кабинете", - рассказал Трамп.

Он отметил, что во время встречи обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки.

Смотрите: Зеленский о переговорах с Трампом: Это был наш лучший разговор. ВИДЕО

"Все очень рады возможности мира для России и Украины. По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, место проведения которой еще будет определено. После этой встречи мы проведем трехстороннюю встречу с участием двух президентов и меня. Повторяю, это был очень хороший, ранний шаг в войне, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют действия с Россией и Украиной", - резюмировал президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин поддерживают прямые переговоры РФ и Украины, - росСМИ