РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10954 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа, Зеленского и путина
1 994 8

Я начал подготовку встречи между Путиным и Зеленским, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что начал подготовку встречи президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом он написал в TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.

"Я имел очень плодотворную встречу с уважаемыми гостями: президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Италии Джорджией Мелони, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцем, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в Белом доме, которая завершилась последующей встречей в Овальном кабинете", - рассказал Трамп.

Он отметил, что во время встречи обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки.

Смотрите: Зеленский о переговорах с Трампом: Это был наш лучший разговор. ВИДЕО

"Все очень рады возможности мира для России и Украины. По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, место проведения которой еще будет определено. После этой встречи мы проведем трехстороннюю встречу с участием двух президентов и меня. Повторяю, это был очень хороший, ранний шаг в войне, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют действия с Россией и Украиной", - резюмировал президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин поддерживают прямые переговоры РФ и Украины, - росСМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) путин владимир (31996) Трамп Дональд (6393)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От тільки ***** буде морозитися або знов вийде з абсолютно неприйнятними умовами.

А ти готуй хоч зустріч, хоч млинці з кленовим сиропом.
показать весь комментарий
19.08.2025 01:22 Ответить
Для путіна особлива почесна лакшері їжа - млинці з ціаністим калієм
показать весь комментарий
19.08.2025 09:00 Ответить
НІ ПРО ШО

Умови РФ будуть неприйнятні - на цьому все.

Там полюбому буде вивід військ, полюбому буде російська мова і тд. І все тут
показать весь комментарий
19.08.2025 01:22 Ответить
Война идет из-за газа. И прочих литиев. Когда Шелл решил начать разработку сланцевого газа началась и война. По некоторым оценкам Украина могла бы полностью обеспечить себя и частично или даже полностью Европу газом, заменив российский газ. Когда Шелл решила начать разработку Юзовского месторождения началась и война. Первые боевые действия на Донбассе как раз там были - Славянск, Краматорск. Юзовское месторождение. Оно и нужно путину. И рядом еще литий и прочие полезные ископаемые. В Крыму тоже. Потому путин будет добиваться полного захвата как минимум Донецкой области.
показать весь комментарий
19.08.2025 01:36 Ответить
- Что покойная ела накануне?
- Соленые огурцы.
- Так и запишем - умерла от огурцов.
показать весь комментарий
19.08.2025 01:54 Ответить
ААднако ... Мир перевернулся. Святое словосочетание - "Саммит 8-ки"... в Белом Доме ... туПина (Раши) нет. А Украина (TheЛенский) есть. Десять год в зад - фантастиш!
показать весь комментарий
19.08.2025 01:57 Ответить
***** вже прямим текстом послало Трампа за відомою адресою з питання зустрічі із Зеленським.
показать весь комментарий
19.08.2025 08:31 Ответить
Придурок
показать весь комментарий
19.08.2025 08:50 Ответить
 
 