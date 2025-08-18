РУС
Разговор Трампа и Зеленского
2 345 20

Зеленский о переговорах с Трампом: Это был наш лучший разговор. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме лучшей из всех, что были.

Об этом Зеленский заявил перед встречей в расширенном формате европейских лидеров с Дональдом Трампом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы прекрасно общались с президентом Трампом, по моему мнению. Это был наш лучший разговор на данный момент. Пусть лучший будет в будущем, однако очень хороший разговор", - сказал Зеленский.

Также читайте: Мы обсудили много вопросов, чтобы остановить войну в Украине, - Трамп о встрече с Зеленским

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) Трамп Дональд (6393)
Топ комментарии
+8
Українському народові дозволено знати, про що була "найкраща розмова"?
показать весь комментарий
18.08.2025 22:45 Ответить
+5
Не маю сил і нахтнення слухати двох клоунів...
Чим закінчилася зустріч?
Війна закінчилась?
Шмаркля відмовився від окупованих територій?
показать весь комментарий
18.08.2025 22:44 Ответить
+4
Що продав з наших територій, чудовий чуділа? Щось ти потужно кукарекаєшь.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:44 Ответить
Не маю сил і нахтнення слухати двох клоунів...
Чим закінчилася зустріч?
Війна закінчилась?
Шмаркля відмовився від окупованих територій?
показать весь комментарий
18.08.2025 22:44 Ответить
З обох сторін одна ложь, звіздьожь і провокація, А є ще й пуйло, Так що все стало ще запутаніше.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:48 Ответить
Я так зрозумів повії ЗЕрмаки подихали зад Трампу і розійшлись?
показать весь комментарий
18.08.2025 22:54 Ответить
Така добра зустріч,що аж за всі роки війни,всі загиблі люди в трунах перевертаються,бо віддають те,за що вони по-факту загинули.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:52 Ответить
Що продав з наших територій, чудовий чуділа? Щось ти потужно кукарекаєшь.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:44 Ответить
нічого
показать весь комментарий
18.08.2025 23:19 Ответить
Яке задоволення бачити як кОпають за столом рудого двійочника наші європейські лідери! Люди з вищою освітою, можливо з вченими ступенями, у мʼякій формі роблять великі ментальні синці найкращому другу путіна, аферисту, злочинцю, учаснику по справі Епштейна містеру трампу! Це було гарне дійство. Ненависть, яку випромінювали учасники самміту, просто туманом огортала рудого диктатора. Уявляємо, що вони йому вкоять у закритій бесіді.… Сьогодні чмо буде плакати і жалітись у трубку московському другу. Справедливість має перемогти!🇺🇦
показать весь комментарий
18.08.2025 22:45 Ответить
Українському народові дозволено знати, про що була "найкраща розмова"?
показать весь комментарий
18.08.2025 22:45 Ответить
З нетерпінням чекатиму, коли Трамп, в звичній для себе манері, вижене і обіллє брудом когось з своєї адміністрації. От тоді матимемо реальний шанс дізнатись про ці "найкращі розмови"
показать весь комментарий
18.08.2025 22:46 Ответить
Найкраща, про що... Шапіто продовжується...
показать весь комментарий
18.08.2025 22:47 Ответить
Це правда, бо не вигнали і похвалили, а копалин вже немає, але території цікаві ВВХ ще залишилися.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:48 Ответить
Це його Трамп покусав?
показать весь комментарий
18.08.2025 22:51 Ответить
"Зеленський про переговори з Трампом: Це була наша найкраща розмова".
Спочатку зе треба роздати своїм тролям нові методички,як працювати,бо вони і надалі працюють по старій накатаній схемі-відстають від реалій.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:55 Ответить
Головне що не Мінськ 3
показать весь комментарий
18.08.2025 22:57 Ответить
Найкраща ? Виходить, що якийсь бандит ( )(уйло) приходить, і спалює сарай нормальної людини своєму сусідові. А потім приходить його подільник переговорник шакал (трамп)
і каже: "Слухай, ти з ним домовивсь про те, про що він скаже, і це тому що мені так
треба. І того що він же ( )(уйло) зі свого боку пропонує тобі не відбудувати твій сарай
а все інше не спалювати. Але це вже ні в які ворота, не лізе.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:07 Ответить
Все здав,все підписав Хло довольне?..Подзвонити надо..
показать весь комментарий
18.08.2025 23:08 Ответить
Мені не подобається позиція і відношення президента США, пдц як багато питань до нашого президента, сама ситуація явно не може викликати позитивних емоцій в нормальної людини АЛЕ! Найбільше бісять коментатори які несуть якусь незрозумілу хню про здачу територій, продані інтереси і про «за що гинули українці»…. В нас на 4ий рік війни не хватає піхоти, піхоти! Людей в окопах які б могли тримати стрій, тому сиділи б ви тихо і не *******. Один день вам тцк вороги, інший невідвойовані території спати не дають. Була б зовсім інша ситуація і зовсім інші перемовини, якби під тцк стояли черги які скінчилися весною-літом 2022. Хочем інших результатів? Вперед в тцк. Як же ж заібали інфантили яким хтось щось винен а вони **** особистості вільні і пдц цінні
показать весь комментарий
18.08.2025 23:09 Ответить
Ви розумні речі кажете, але тут це нікому не треба. Тут 70% кацапських ботів котрі разгонять зраду і 27% українців які голосували за Порошенко.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:19 Ответить
Свитолина: За Зеленским - весь народ. В этом наша сила!
показать весь комментарий
18.08.2025 23:10 Ответить
Єта удівітєльний біл аттракціон, так ішо ніхто не розмовляв як я і он..
показать весь комментарий
18.08.2025 23:21 Ответить
 
 