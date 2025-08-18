Зеленский о переговорах с Трампом: Это был наш лучший разговор. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме лучшей из всех, что были.
Об этом Зеленский заявил перед встречей в расширенном формате европейских лидеров с Дональдом Трампом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы прекрасно общались с президентом Трампом, по моему мнению. Это был наш лучший разговор на данный момент. Пусть лучший будет в будущем, однако очень хороший разговор", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+8 George Highbaud
показать весь комментарий18.08.2025 22:45 Ответить Ссылка
+5 Юрий Петров #225294
показать весь комментарий18.08.2025 22:44 Ответить Ссылка
+4 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий18.08.2025 22:44 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чим закінчилася зустріч?
Війна закінчилась?
Шмаркля відмовився від окупованих територій?
Спочатку зе треба роздати своїм тролям нові методички,як працювати,бо вони і надалі працюють по старій накатаній схемі-відстають від реалій.
і каже: "Слухай, ти з ним домовивсь про те, про що він скаже, і це тому що мені так
треба. І того що він же ( )(уйло) зі свого боку пропонує тобі не відбудувати твій сарай
а все інше не спалювати. Але це вже ні в які ворота, не лізе.