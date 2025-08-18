Зеленский о переговорах с Трампом: Это был наш лучший разговор. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме лучшей из всех, что были.

Об этом Зеленский заявил перед встречей в расширенном формате европейских лидеров с Дональдом Трампом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы прекрасно общались с президентом Трампом, по моему мнению. Это был наш лучший разговор на данный момент. Пусть лучший будет в будущем, однако очень хороший разговор", - сказал Зеленский.

