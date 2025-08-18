УКР
Новини Відео Розмова Трампа і Зеленського
2 475 25

Зеленський про переговори з Трампом: Це була наша найкраща розмова. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішню зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі найкращою з усіх, що були.

Про це Зеленський заявив перед зустріччю у розширеному форматі європейських лідерів з Дональдом Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми чудово спілкувалися з президентом Трампом, на мою думку. Це була наша найкраща розмова наразі. Най, найкраща буде у майбутньому, однак дуже хороша розмова", - сказав Зеленський.

Також читайте: Ми обговорили багато питань, щоб зупинити війну в Україні, - Трамп про зустріч із Зеленським

Зеленський Володимир (25153) Трамп Дональд (6913)
Топ коментарі
+16
Українському народові дозволено знати, про що була "найкраща розмова"?
18.08.2025 22:45 Відповісти
18.08.2025 22:45 Відповісти
+7
Не маю сил і нахтнення слухати двох клоунів...
Чим закінчилася зустріч?
Війна закінчилась?
Шмаркля відмовився від окупованих територій?
18.08.2025 22:44 Відповісти
18.08.2025 22:44 Відповісти
+6
Що продав з наших територій, чудовий чуділа? Щось ти потужно кукарекаєшь.
18.08.2025 22:44 Відповісти
18.08.2025 22:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З обох сторін одна ложь, звіздьожь і провокація, А є ще й пуйло, Так що все стало ще запутаніше.
18.08.2025 22:48 Відповісти
18.08.2025 22:48 Відповісти
Така добра зустріч,що аж за всі роки війни,всі загиблі люди в трунах перевертаються,бо віддають те,за що вони по-факту загинули.
18.08.2025 22:52 Відповісти
18.08.2025 22:52 Відповісти
Що продав з наших територій, чудовий чуділа? Щось ти потужно кукарекаєшь.
18.08.2025 22:44 Відповісти
18.08.2025 22:44 Відповісти
нічого
18.08.2025 23:19 Відповісти
18.08.2025 23:19 Відповісти
це ваш пацієнт вище?
18.08.2025 23:23 Відповісти
18.08.2025 23:23 Відповісти
18.08.2025 23:26 Відповісти
18.08.2025 23:26 Відповісти
Яке задоволення бачити як кОпають за столом рудого двійочника наші європейські лідери! Люди з вищою освітою, можливо з вченими ступенями, у мʼякій формі роблять великі ментальні синці найкращому другу путіна, аферисту, злочинцю, учаснику по справі Епштейна містеру трампу! Це було гарне дійство. Ненависть, яку випромінювали учасники самміту, просто туманом огортала рудого диктатора. Уявляємо, що вони йому вкоять у закритій бесіді.… Сьогодні чмо буде плакати і жалітись у трубку московському другу. Справедливість має перемогти!🇺🇦
18.08.2025 22:45 Відповісти
18.08.2025 22:45 Відповісти
Українському народові дозволено знати, про що була "найкраща розмова"?
18.08.2025 22:45 Відповісти
18.08.2025 22:45 Відповісти
Для угрупування зеленьського,Україна це корова яку вони доять..То звісно їм насерти знають чи ні..сами вибрали..
18.08.2025 23:23 Відповісти
18.08.2025 23:23 Відповісти
З нетерпінням чекатиму, коли Трамп, в звичній для себе манері, вижене і обіллє брудом когось з своєї адміністрації. От тоді матимемо реальний шанс дізнатись про ці "найкращі розмови"
18.08.2025 22:46 Відповісти
18.08.2025 22:46 Відповісти
Найкраща, про що... Шапіто продовжується...
18.08.2025 22:47 Відповісти
18.08.2025 22:47 Відповісти
Це правда, бо не вигнали і похвалили, а копалин вже немає, але території цікаві ВВХ ще залишилися.
18.08.2025 22:48 Відповісти
18.08.2025 22:48 Відповісти
Це його Трамп покусав?
18.08.2025 22:51 Відповісти
18.08.2025 22:51 Відповісти
"Зеленський про переговори з Трампом: Це була наша найкраща розмова".
Спочатку зе треба роздати своїм тролям нові методички,як працювати,бо вони і надалі працюють по старій накатаній схемі-відстають від реалій.
18.08.2025 22:55 Відповісти
18.08.2025 22:55 Відповісти
Головне що не Мінськ 3
18.08.2025 22:57 Відповісти
18.08.2025 22:57 Відповісти
Найкраща ? Виходить, що якийсь бандит ( )(уйло) приходить, і спалює сарай нормальної людини своєму сусідові. А потім приходить його подільник переговорник шакал (трамп)
і каже: "Слухай, ти з ним домовивсь про те, про що він скаже, і це тому що мені так
треба. І того що він же ( )(уйло) зі свого боку пропонує тобі не відбудувати твій сарай
а все інше не спалювати. Але це вже ні в які ворота, не лізе.
18.08.2025 23:07 Відповісти
18.08.2025 23:07 Відповісти
Все здав,все підписав Хло довольне?..Подзвонити надо..
18.08.2025 23:08 Відповісти
18.08.2025 23:08 Відповісти
а тобі так і хочеться шоб шось здав да? ***** на країну аби потім всім розказувати "а я ж говорив"
18.08.2025 23:25 Відповісти
18.08.2025 23:25 Відповісти
Мені не подобається позиція і відношення президента США, пдц як багато питань до нашого президента, сама ситуація явно не може викликати позитивних емоцій в нормальної людини АЛЕ! Найбільше бісять коментатори які несуть якусь незрозумілу хню про здачу територій, продані інтереси і про «за що гинули українці»…. В нас на 4ий рік війни не хватає піхоти, піхоти! Людей в окопах які б могли тримати стрій, тому сиділи б ви тихо і не *******. Один день вам тцк вороги, інший невідвойовані території спати не дають. Була б зовсім інша ситуація і зовсім інші перемовини, якби під тцк стояли черги які скінчилися весною-літом 2022. Хочем інших результатів? Вперед в тцк. Як же ж заібали інфантили яким хтось щось винен а вони **** особистості вільні і пдц цінні
18.08.2025 23:09 Відповісти
18.08.2025 23:09 Відповісти
Ви розумні речі кажете, але тут це нікому не треба. Тут 70% кацапських ботів котрі разгонять зраду і 27% українців які голосували за Порошенко.
18.08.2025 23:19 Відповісти
18.08.2025 23:19 Відповісти
Свитолина: За Зеленским - весь народ. В этом наша сила!
18.08.2025 23:10 Відповісти
18.08.2025 23:10 Відповісти
Єта удівітєльний біл аттракціон, так ішо ніхто не розмовляв як я і он..
18.08.2025 23:21 Відповісти
18.08.2025 23:21 Відповісти
Зеленський від Трампа заразився.
Бідоносець Зєля тільки погане переймає - нічого доброго до нього чомусь не прилипає.

...ну хіба що тільки крадені гроші до Зєлі постійно липнуть.
18.08.2025 23:24 Відповісти
18.08.2025 23:24 Відповісти
 
 