Зеленський про переговори з Трампом: Це була наша найкраща розмова. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішню зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі найкращою з усіх, що були.
Про це Зеленський заявив перед зустріччю у розширеному форматі європейських лідерів з Дональдом Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми чудово спілкувалися з президентом Трампом, на мою думку. Це була наша найкраща розмова наразі. Най, найкраща буде у майбутньому, однак дуже хороша розмова", - сказав Зеленський.
Спочатку зе треба роздати своїм тролям нові методички,як працювати,бо вони і надалі працюють по старій накатаній схемі-відстають від реалій.
і каже: "Слухай, ти з ним домовивсь про те, про що він скаже, і це тому що мені так
треба. І того що він же ( )(уйло) зі свого боку пропонує тобі не відбудувати твій сарай
а все інше не спалювати. Але це вже ні в які ворота, не лізе.
Бідоносець Зєля тільки погане переймає - нічого доброго до нього чомусь не прилипає.
...ну хіба що тільки крадені гроші до Зєлі постійно липнуть.