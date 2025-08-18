Зеленський про переговори з Трампом: Це була наша найкраща розмова. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішню зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі найкращою з усіх, що були.

Про це Зеленський заявив перед зустріччю у розширеному форматі європейських лідерів з Дональдом Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми чудово спілкувалися з президентом Трампом, на мою думку. Це була наша найкраща розмова наразі. Най, найкраща буде у майбутньому, однак дуже хороша розмова", - сказав Зеленський.

Також читайте: Ми обговорили багато питань, щоб зупинити війну в Україні, - Трамп про зустріч із Зеленським