Я розпочав підготовку зустрічі між Путіним та Зеленським, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що розпочав підготовку зустрічі президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це він написав у TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.

"Я мав дуже плідну зустріч із поважними гостями: президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Федеративної Республіки Німеччина Фрідріхом Мерцем, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, у Білому домі, яка завершилася подальшою зустріччю в Овальному кабінеті", - розповів Трамп.

Він зазначив, що під час зустрічі обговорювались гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки.

Дивіться: Зеленський про переговори з Трампом: Це була наша найкраща розмова. ВIДЕО

"Всі дуже раді можливості миру для Росії та України. По завершенні зустрічей я зателефонував президенту Путіну і розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським, місце проведення якої ще буде визначено. Після цієї зустрічі ми проведемо тристоронню зустріч за участю двох президентів та мене. Повторюю, це був дуже хороший, ранній крок у війні, яка триває вже майже чотири роки. Віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф координують дії з Росією та Україною", - резюмував президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Путін підтримують прямі переговори РФ та України, - росЗМІ