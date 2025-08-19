УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4876 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
957 5

Я розпочав підготовку зустрічі між Путіним та Зеленським, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що розпочав підготовку зустрічі президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це він написав у TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.

"Я мав дуже плідну зустріч із поважними гостями: президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Федеративної Республіки Німеччина Фрідріхом Мерцем, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, у Білому домі, яка завершилася подальшою зустріччю в Овальному кабінеті", - розповів Трамп.

Він зазначив, що під час зустрічі обговорювались гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки. 

Дивіться: Зеленський про переговори з Трампом: Це була наша найкраща розмова. ВIДЕО

"Всі дуже раді можливості миру для Росії та України. По завершенні зустрічей я зателефонував президенту Путіну і розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським, місце проведення якої ще буде визначено. Після цієї зустрічі ми проведемо тристоронню зустріч за участю двох президентів та мене. Повторюю, це був дуже хороший, ранній крок у війні, яка триває вже майже чотири роки. Віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф координують дії з Росією та Україною", - резюмував президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Путін підтримують прямі переговори РФ та України, - росЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) путін володимир (24601) Трамп Дональд (6913)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От тільки ***** буде морозитися або знов вийде з абсолютно неприйнятними умовами.

А ти готуй хоч зустріч, хоч млинці з кленовим сиропом.
показати весь коментар
19.08.2025 01:22 Відповісти
НІ ПРО ШО

Умови РФ будуть неприйнятні - на цьому все.

Там полюбому буде вивід військ, полюбому буде російська мова і тд. І все тут
показати весь коментар
19.08.2025 01:22 Відповісти
Война идет из-за газа. И прочих литиев. Когда Шелл решил начать разработку сланцевого газа началась и война. По некоторым оценкам Украина могла бы полностью обеспечить себя и частично или даже полностью Европу газом, заменив российский газ. Когда Шелл решила начать разработку Юзовского месторождения началась и война. Первые боевые действия на Донбассе как раз там были - Славянск, Краматорск. Юзовское месторождение. Оно и нужно путину. И рядом еще литий и прочие полезные ископаемые. В Крыму тоже. Потому путин будет добиваться полного захвата как минимум Донецкой области.
показати весь коментар
19.08.2025 01:36 Відповісти
- Что покойная ела накануне?
- Соленые огурцы.
- Так и запишем - умерла от огурцов.
показати весь коментар
19.08.2025 01:54 Відповісти
ААднако ... Мир перевернулся. Святое словосочетание - "Саммит 8-ки"... в Белом Доме ... туПина (Раши) нет. А Украина (TheЛенский) есть. Десять год в зад - фантастиш!
показати весь коментар
19.08.2025 01:57 Відповісти
 
 