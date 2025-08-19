Трамп і Путін підтримують прямі переговори РФ та України, - росЗМІ

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами поговорив з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це пишуть росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що під час телефонної розмови висловилися на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України, повідомив Ушаков.

За його словами, лідери обговорили ідею вивчити можливість підвищення рівня представників Москви та Києва на переговорах.

Читайте: Зустріч з лідерами Європи в Білому домі закінчилась, але продовжиться в іншому форматі, - ЗМІ