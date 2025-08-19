Трамп і Путін підтримують прямі переговори РФ та України, - росЗМІ
Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами поговорив з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це пишуть росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що під час телефонної розмови висловилися на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України, повідомив Ушаков.
За його словами, лідери обговорили ідею вивчити можливість підвищення рівня представників Москви та Києва на переговорах.
Топ коментарі
+5 Ukraine Press
показати весь коментар19.08.2025 01:12 Відповісти Посилання
+2 Gary Grant
показати весь коментар19.08.2025 01:11 Відповісти Посилання
+2 Герхард
показати весь коментар19.08.2025 01:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мало тогг єралашу, що Трамп сьогодні влаштував?
может как минимум выйдут на прыпынення вогню и люди хоть смогут отоспаться неделю-две без воя сирен и взрывов по городам.
а после прекращения огня начинать все по новой, это снова резонанс - опять помощь Украине как пострадавшей стороне и так далее.
Ніщо таке не вічне, як 1-2 тижні трампа