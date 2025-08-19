УКР
Трамп і Путін підтримують прямі переговори РФ та України, - росЗМІ

Наслідки дзвінка Трампа Путіну

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами поговорив з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це пишуть росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що під час телефонної розмови висловилися на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України, повідомив Ушаков.

За його словами, лідери обговорили ідею вивчити можливість підвищення рівня представників Москви та Києва на переговорах.

Читайте: Зустріч з лідерами Європи в Білому домі закінчилась, але продовжиться в іншому форматі, - ЗМІ

+5
Ага медінській з Умєровим говорять ні про що.
показати весь коментар
19.08.2025 01:12 Відповісти
+2
У кацапів "переговірники" вже злетіли з "олєньї". А нам не пора "Фламінго" розігрівати? Чи відосіку достатньо?
показати весь коментар
19.08.2025 01:11 Відповісти
+2
Нааіщо нам інтерпретації кацапів?
Мало тогг єралашу, що Трамп сьогодні влаштував?
показати весь коментар
19.08.2025 01:11 Відповісти
У кацапів "переговірники" вже злетіли з "олєньї". А нам не пора "Фламінго" розігрівати? Чи відосіку достатньо?
показати весь коментар
19.08.2025 01:11 Відповісти
Нааіщо нам інтерпретації кацапів?
Мало тогг єралашу, що Трамп сьогодні влаштував?
показати весь коментар
19.08.2025 01:11 Відповісти
Та да, і так 99 спекулятивних вкидів у світовй пресі, ще вкидів роісян невистачає..
показати весь коментар
19.08.2025 01:36 Відповісти
Ага медінській з Умєровим говорять ні про що.
показати весь коментар
19.08.2025 01:12 Відповісти
это хорошо, что интенсивности в переговорах прибавилось.

может как минимум выйдут на прыпынення вогню и люди хоть смогут отоспаться неделю-две без воя сирен и взрывов по городам.

а после прекращения огня начинать все по новой, это снова резонанс - опять помощь Украине как пострадавшей стороне и так далее.
показати весь коментар
19.08.2025 01:15 Відповісти
А кому це треба?
показати весь коментар
19.08.2025 01:19 Відповісти
кaк минимум моим друзьям и знaкомым которые остaлись в Укрaине
показати весь коментар
19.08.2025 01:30 Відповісти
Вечір почався лірично…Трамп, як директор після контрольної роботи, проаналізував поведінку і зовнішній вигляд кожного європейського лідера, що сидів за столом самміту. Далі у наказовому тоні сказав що вони сьогодні підпишуть і які вимоги до них. Тиша… Після неї почалися легкі підсрачники трампу від кожного з присутніх. Почалась закрита частина. Через двері долітали чіткіші звуки ударів і сопіння. Далі трамп раптово вискочив із зали з криками»Я самому путіну подзвоню!!!» і побіг… Більше його не бачили.
показати весь коментар
19.08.2025 01:25 Відповісти
соснул трамп
показати весь коментар
19.08.2025 01:30 Відповісти
Це ж було вже. Знов стамбул, але тепер будуть нові ноунейми від росії . І знов затягування часу, поки зюеруться, поки те, се: ні зупинки вогню, ні санкцій, ні зброї Україні .

Ніщо таке не вічне, як 1-2 тижні трампа
показати весь коментар
19.08.2025 01:37 Відповісти
Без участі Європейських лідерів нема чого збиратися. Ні путлеру та трампу довіри нема.
показати весь коментар
19.08.2025 01:47 Відповісти
 
 