Зустріч з лідерами Європи в Білому домі закінчилась, але продовжиться в іншому форматі, - ЗМІ

Трамп, Зеленський та європейські лідери

У Білому домі завершилась зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зустріч завершилася, але лідери залишаються у Білому домі для продовження переговорів, можливо, у іншому форматі", - зазначив він.

+8
19.08.2025 00:30
+6
"У іншому форматі"... Це як? Почнуть гамселити трампона вже ногами?
19.08.2025 00:26
+3
Кацапа під мадярскім прапором ,відправили нах а потім в пісду.😆
19.08.2025 00:30
Типа Зелупка отправили нах.
19.08.2025 00:26
Кацапа під мадярскім прапором ,відправили нах а потім в пісду.😆
19.08.2025 00:30
19.08.2025 00:37
19.08.2025 00:26
В формате фарса.
19.08.2025 00:38
Та ця "зустріч" була в такому ж "форматі", як і "аляскинська"... Тобто, ППР - "посиділи, потринділи, розійшлися" Кожний говорив своєю мовою, і про своє, та не слухав співрозмовника...
19.08.2025 01:03
З дівками в сауні напевне.
19.08.2025 01:13
Шо це все було та навiщо ?
19.08.2025 00:28
Й_й цирк, де за замовчуванням приймається, що увесь світ, який його дивиться -- ідіоти.

Перепрошую, інакше я це дійство від так званого "президента США" назвати не можу.
19.08.2025 00:36
Буде грандіозна п'янка?
19.08.2025 00:29
19.08.2025 00:30
Всех на фронт!
19.08.2025 00:31
після дзвінка трампона шефу. ***** васілічу.
19.08.2025 00:32
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров

Цінність цієї інфи ще нижча ніж у тих перемовин.
19.08.2025 00:34
вуси б йому ще як у піськова!
19.08.2025 00:42
Наразі все ясно що нічого не ясно
19.08.2025 00:40
Добре поговорили. Все. 😁
До цього з ****** добре поговорили.

Тиждень будуть мусолити хто, що, інсайди, аналітики, якісь ексміністри.

А потім Трамп ще щось придумає, щоб медіапростір був наповнений його миротворчістю, а не списками Епштейна.
19.08.2025 00:44
Exactly.
19.08.2025 00:46
Це такі вказівки шеф-хуйло дав по телефону агєнту ''краснову''?
19.08.2025 00:51
Все це шоу і так було зрозуміло що жодного результату не буде ,Трамп влаштував що б виправдати себе про зустріч з міжнародним злочинцем ,це нікчема ,балабол і брехун ,я не думаю що він настільки тупий що б не розумів що кремлівський терорист розуміє лише силу ,тому і ненакладає санкції , а граєтся в якісь переговори,щож пора відкофа відправляти в москву.
19.08.2025 00:52
это хорошо, что все остались довольны:

- торчиль
- ржавая обоссаная собака и по совместительству педофил
- ху й ло
- и европейцы из калолиции потужных и решительных.

значит все готовы идти на уступки.
19.08.2025 00:54
може то лєнка? ґефільте скумбрію йому на перекус передала.
19.08.2025 00:55
Клоунада і підняття рейтингів зеленського, результат зустрічі, знову летять шахеди і ракети, а лохторат аплодує
19.08.2025 01:35
 
 