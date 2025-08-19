Зустріч з лідерами Європи в Білому домі закінчилась, але продовжиться в іншому форматі, - ЗМІ

У Білому домі завершилась зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зустріч завершилася, але лідери залишаються у Білому домі для продовження переговорів, можливо, у іншому форматі", - зазначив він.

Також читайте: Трамп зупинив зустріч з європейцями, щоб подзвонити Путіну