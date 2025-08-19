Встреча с лидерами Европы в Белом доме закончилась, - СМИ
В Белом доме завершилась встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Встреча завершилась, но лидеры остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате", - отметил он.
Перепрошую, інакше я це дійство від так званого "президента США" назвати не можу.
Цінність цієї інфи ще нижча ніж у тих перемовин.
До цього з ****** добре поговорили.
Тиждень будуть мусолити хто, що, інсайди, аналітики, якісь ексміністри.
А потім Трамп ще щось придумає, щоб медіапростір був наповнений його миротворчістю, а не списками Епштейна.
- торчиль
- ржавая обоссаная собака и по совместительству педофил
- ху й ло
- и европейцы из калолиции потужных и решительных.
значит все готовы идти на уступки.