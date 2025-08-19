Встреча с лидерами Европы в Белом доме закончилась, - СМИ

В Белом доме завершилась встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Встреча завершилась, но лидеры остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате", - отметил он.

