Встреча с лидерами Европы в Белом доме закончилась, - СМИ

Трамп, Зеленский и европейские лидеры

В Белом доме завершилась встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Встреча завершилась, но лидеры остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате", - отметил он.

Также читайте: Трамп остановил встречу с европейцами, чтобы позвонить Путину

Зеленский Владимир (21616) Трамп Дональд (6393)
19.08.2025 00:30 Ответить
"У іншому форматі"... Це як? Почнуть гамселити трампона вже ногами?
19.08.2025 00:26 Ответить
Кацапа під мадярскім прапором ,відправили нах а потім в пісду.😆
19.08.2025 00:30 Ответить
Типа Зелупка отправили нах.
19.08.2025 00:26 Ответить
Кацапа під мадярскім прапором ,відправили нах а потім в пісду.😆
19.08.2025 00:30 Ответить
19.08.2025 00:37 Ответить
"У іншому форматі"... Це як? Почнуть гамселити трампона вже ногами?
19.08.2025 00:26 Ответить
В формате фарса.
19.08.2025 00:38 Ответить
Та ця "зустріч" була в такому ж "форматі", як і "аляскинська"... Тобто, ППР - "посиділи, потринділи, розійшлися" Кожний говорив своєю мовою, і про своє, та не слухав співрозмовника...
19.08.2025 01:03 Ответить
Ця зустріч - дуже важлива інформаційна складова, нехай трамп слухає те, що йому не подобається. Все ж таки він буде змушений продавати Україні зброю за гроші європейських друзів. Мені особливо сподобався виступ Джорджії Мелоні.
19.08.2025 09:07 Ответить
З дівками в сауні напевне.
19.08.2025 01:13 Ответить
Шо це все було та навiщо ?
19.08.2025 00:28 Ответить
Й_й цирк, де за замовчуванням приймається, що увесь світ, який його дивиться -- ідіоти.

Перепрошую, інакше я це дійство від так званого "президента США" назвати не можу.
19.08.2025 00:36 Ответить
Буде грандіозна п'янка?
19.08.2025 00:29 Ответить
19.08.2025 00:30 Ответить
Всех на фронт!
19.08.2025 00:31 Ответить
після дзвінка трампона шефу. ***** васілічу.
19.08.2025 00:32 Ответить
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров

Цінність цієї інфи ще нижча ніж у тих перемовин.
19.08.2025 00:34 Ответить
вуси б йому ще як у піськова!
19.08.2025 00:42 Ответить
Наразі все ясно що нічого не ясно
19.08.2025 00:40 Ответить
Добре поговорили. Все. 😁
До цього з ****** добре поговорили.

Тиждень будуть мусолити хто, що, інсайди, аналітики, якісь ексміністри.

А потім Трамп ще щось придумає, щоб медіапростір був наповнений його миротворчістю, а не списками Епштейна.
19.08.2025 00:44 Ответить
Exactly.
19.08.2025 00:46 Ответить
Це такі вказівки шеф-хуйло дав по телефону агєнту ''краснову''?
19.08.2025 00:51 Ответить
Все це шоу і так було зрозуміло що жодного результату не буде ,Трамп влаштував що б виправдати себе про зустріч з міжнародним злочинцем ,це нікчема ,балабол і брехун ,я не думаю що він настільки тупий що б не розумів що кремлівський терорист розуміє лише силу ,тому і ненакладає санкції , а граєтся в якісь переговори,щож пора відкофа відправляти в москву.
19.08.2025 00:52 Ответить
это хорошо, что все остались довольны:

- торчиль
- ржавая обоссаная собака и по совместительству педофил
- ху й ло
- и европейцы из калолиции потужных и решительных.

значит все готовы идти на уступки.
19.08.2025 00:54 Ответить
може то лєнка? ґефільте скумбрію йому на перекус передала.
19.08.2025 00:55 Ответить
Клоунада і підняття рейтингів зеленського, результат зустрічі, знову летять шахеди і ракети, а лохторат аплодує
19.08.2025 01:35 Ответить
Все це куйня на постному маслі, як це не прикро, світ катиться в якусь чорну яму, історія учить тому, що нічому не учить...коротше спрощений Мюнхен 2.0...
19.08.2025 05:37 Ответить
Пішли поїхали проросіські провокатори на догоди фсб чорнити зусілля європейських друзів на підтримку України. Доречі, там обговорювалася і конкретна допомога нам зброєю. Але ж це на думку деяких коментаторів непотрібно.
19.08.2025 09:12 Ответить
 
 