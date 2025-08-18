Трамп остановил встречу с европейцами, чтобы позвонить Путину
Президент США Дональд Трамп остановил встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на Bild, передает Цензор.НЕТ.
Ранее в конце своей пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским американский президент говорил, что пообщается по телефону с Путиным сразу после своей встречи с украинским лидером и европейцами.
Однако теперь же стало известно, что он прервал встречу для звонка. По данным Bild, переговоры продолжатся после этого.
https://www.youtube.com/watch?v=WXp5F0F0tFE
Краще б разом мильні бульбашки пускали заради миру.
Наприклад ЗЄ - 6 років обсирається з усім за що береться, і переконує всіх, що все норм і так було задумано.
З Трампом та ж фігня тільки наслідки маштабніші.
Але це я трохи перебільшую - не начальник, просто тримач 49% компромату. Інші 51% в Нетаньяху. Схоже Епштейн отримував "інвестиції" не лише в шекелях, а і в рублях також.
фізики
По факту, вирвати можна від нікчемства ган донні🤮
Тож через місяць-два наступати рашистам буде ніким і нічим.