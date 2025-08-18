РУС
Новости Встреча Трампа и Зеленского
5 296 39

Трамп остановил встречу с европейцами, чтобы позвонить Путину

Трамп прервал встречу с лидерами ЕС, чтобы позвонить Путину

Президент США Дональд Трамп остановил встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на Bild, передает Цензор.НЕТ.

Ранее в конце своей пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским американский президент говорил, что пообщается по телефону с Путиным сразу после своей встречи с украинским лидером и европейцами.

Однако теперь же стало известно, что он прервал встречу для звонка. По данным Bild, переговоры продолжатся после этого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы попытаемся организовать трехстороннюю встречу как можно скорее, - Трамп

Автор: 

путин владимир (31996) Трамп Дональд (6393)
+27
Проконсультується у шефа...
18.08.2025 23:56 Ответить
18.08.2025 23:56 Ответить
+10
Трамп без пуйла вже й дня не може прожити...
18.08.2025 23:56 Ответить
18.08.2025 23:56 Ответить
+10
І за взлетівші тушки хай заодно спитає
18.08.2025 23:58 Ответить
18.08.2025 23:58 Ответить
Проконсультується у шефа...
18.08.2025 23:56 Ответить
18.08.2025 23:56 Ответить
Блювати вже тягне від одного погляду на тромба, навіть на фото.
19.08.2025 00:19 Ответить
19.08.2025 00:19 Ответить
а європейскі лідори хочуть воювати а із своїх 450млн населення не можуть з десяток дивізій контрактної армії зібрати щоб зупинити орків далеко від своїх кордонів, бусифікація українців цих лицемірів повністю влаштовує і некомпетентне керівництво вчорашніх клоунів також
19.08.2025 00:23 Ответить
19.08.2025 00:23 Ответить
Скільки дивізій зібрала Україна у 2008 році для війни у Грузії?
19.08.2025 00:28 Ответить
19.08.2025 00:28 Ответить
при тому, що на відміну від європейських солдат, українські можуть місяцями, а то й роками знаходитись в окопах, не маючи кожного вечора душу!
19.08.2025 00:31 Ответить
19.08.2025 00:31 Ответить
Грьобаний сором, перервати зустріч з лідерами ведучих європейських держав для того щоб зателефонувати *****, це пльювок на цих політиків! 🤬
19.08.2025 00:23 Ответить
19.08.2025 00:23 Ответить
класика жанру!
https://www.youtube.com/watch?v=WXp5F0F0tFE
19.08.2025 00:23 Ответить
19.08.2025 00:23 Ответить
дaвaй ржaвый, дaви нa ху й ло, чтобы зп и херсон остaлись в Укрaине.
18.08.2025 23:56 Ответить
18.08.2025 23:56 Ответить
Трамп без пуйла вже й дня не може прожити...
18.08.2025 23:56 Ответить
18.08.2025 23:56 Ответить
І за взлетівші тушки хай заодно спитає
18.08.2025 23:58 Ответить
18.08.2025 23:58 Ответить
Доповідає )(уйлу що всі вказівки виконав.
18.08.2025 23:59 Ответить
18.08.2025 23:59 Ответить
До дупи це все.
Краще б разом мильні бульбашки пускали заради миру.
19.08.2025 00:01 Ответить
19.08.2025 00:01 Ответить
Агент кдб → "Краснов" телефонує капітану кдб → "Окурку".☆♧♣★◇♡♥¤
19.08.2025 00:01 Ответить
19.08.2025 00:01 Ответить
Дааа! А війну він може так зупинити, подзвонивши пуцину, як зустріч з європейцями? 🤔 Насправді цей акт - це і є діагноз Трампу. І не лише політичний.
19.08.2025 00:02 Ответить
19.08.2025 00:02 Ответить
Тампон на стільки тупий,що не розуміє,що він клінічний ідіот і токсичний нарцис.
показать весь комментарий
19.08.2025 00:04 Ответить
Ну так вже повелося, що ідіоти і нарциси не усвідомлюють свого стану і впевнені у своїй виключності та правоті.
Наприклад ЗЄ - 6 років обсирається з усім за що береться, і переконує всіх, що все норм і так було задумано.
З Трампом та ж фігня тільки наслідки маштабніші.
19.08.2025 00:26 Ответить
19.08.2025 00:26 Ответить
Алло, шеф......
19.08.2025 00:04 Ответить
19.08.2025 00:04 Ответить
Не вірте ****** потроху. Європейці дали йому п-и і він побіг радитись зі своїми бандюками що робити. У нього сіла батарейка!
19.08.2025 00:05 Ответить
19.08.2025 00:05 Ответить
хтілося б вірити ...
19.08.2025 00:12 Ответить
19.08.2025 00:12 Ответить
Що дали? Європейці без США ніхто і ніщо.
19.08.2025 00:18 Ответить
19.08.2025 00:18 Ответить
Посмотрим на реакцию в Штатах на действия рыжей псины.
19.08.2025 00:24 Ответить
19.08.2025 00:24 Ответить
Так звичне ж діло - коли тебе викликає терміново начальник, то потрібно кидати всі справи і бігти. От Донні і побіг.
Але це я трохи перебільшую - не начальник, просто тримач 49% компромату. Інші 51% в Нетаньяху. Схоже Епштейн отримував "інвестиції" не лише в шекелях, а і в рублях також.
19.08.2025 00:06 Ответить
19.08.2025 00:06 Ответить
Шеф, всё пропало - гипс снимают, клиент уезжает.
19.08.2025 00:06 Ответить
19.08.2025 00:06 Ответить
Але ж у Пині 1 ночі... Разбуділі...
19.08.2025 00:11 Ответить
19.08.2025 00:11 Ответить
Гарантії не працюють - прийдуть інші політсили в демократичних країнах і будуть інші гарантії - санкції - я так розумію максимум що можна з цих базік витрусити
19.08.2025 00:14 Ответить
19.08.2025 00:14 Ответить
Альо , пупс!
19.08.2025 00:15 Ответить
19.08.2025 00:15 Ответить
консерватори таким президентом ,знищили повагу у всьому світу ,до США ... це запишуть у всесвітьої сторії ...
19.08.2025 00:15 Ответить
19.08.2025 00:15 Ответить
Нет, я на это пойтить не могу, я должен посоветоваться с Михал Иванычем.
19.08.2025 00:20 Ответить
19.08.2025 00:20 Ответить
19.08.2025 00:24 Ответить
19.08.2025 00:24 Ответить
Ми є свідками ганьби великоі держави
19.08.2025 00:26 Ответить
19.08.2025 00:26 Ответить
Європейські лідери присадили трампа на горох. Він став метатись і о першій ночі попросився в туалет…чи то ніби подзвонити путіну. Насправді ж у старого маразматика сіла батарейка! Він не знає що робити…Треба попитать у своїх бандюків.» Європейці озвіріли і бʼють мене нижче пояса! Шо дєлать?!» Пауза на 1,5годин… Європейські лідери чекають. Зʼявляється трамп і так нєбрєжно, показуючи пальцем вгору:»Він сказав шо кине грейт бомбу.» Занавіс!
19.08.2025 00:26 Ответить
19.08.2025 00:26 Ответить
завжди на дроті! проти всих законів диппротоколів фізики
19.08.2025 00:28 Ответить
19.08.2025 00:28 Ответить
"Альо мась, приїдь порішай, їх тут багато і погане говорять про тебе»
По факту, вирвати можна від нікчемства ган донні🤮
19.08.2025 00:41 Ответить
19.08.2025 00:41 Ответить
Схоже, що до ***** не дозвонився. Принаймі, щойно вловив таку інфу....
19.08.2025 00:43 Ответить
19.08.2025 00:43 Ответить
Що ж треба доповісти господарю в якого він крючку ,для чого цей цирк між двома коунами і так було зрозуміло що жодного результату не буде ,жаль тільки європейських лідерів що дарма витратили час на трампівське шоу ,все залежить від кремлівського виродка ,якому трамп стелив доріжку легалізувавши убивцю і санкції відмінив ,а кремлівський злочинець розуміє лише силу.
19.08.2025 00:44 Ответить
19.08.2025 00:44 Ответить
Позвонить Его Превосходительству

19.08.2025 00:49 Ответить
19.08.2025 00:49 Ответить
Підстилка ***** вже навіть не соромиться. Яке позорисько.
19.08.2025 00:57 Ответить
19.08.2025 00:57 Ответить
Джерело контрактного "м'яса" для штурмових груп армії росіцських загарбників починаючи із 2-го кварталу 2025 року стало стрімко пересихати.
Тож через місяць-два наступати рашистам буде ніким і нічим.

19.08.2025 01:00 Ответить
19.08.2025 01:00 Ответить
 
 