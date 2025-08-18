Трамп остановил встречу с европейцами, чтобы позвонить Путину

Президент США Дональд Трамп остановил встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на Bild, передает Цензор.НЕТ.

Ранее в конце своей пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским американский президент говорил, что пообщается по телефону с Путиным сразу после своей встречи с украинским лидером и европейцами.

Однако теперь же стало известно, что он прервал встречу для звонка. По данным Bild, переговоры продолжатся после этого.

