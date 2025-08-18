Мы постараемся организовать трехстороннюю встречу как можно скорее, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытается организовать трехстороннюю встречу между ним, президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным как можно скорее.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Относительно позиций в переговорах, то есть президент Путин, есть президент Украины, с которым вы только что встретились, и мы попробуем организовать трехстороннюю встречу, возможно, как можно скорее. И у меня есть ощущение, что вы с президентом Путиным сможете что-то решить", - сказал Трамп.

Он добавил, что необходимо будет обсудить возможные обмены территории, согласно нынешней зоне боевых действий.

"Поэтому я надеюсь, что мы проведем хорошую встречу, и если мы сможем провести хорошую встречу, я организую встречу с президентом Путиным. И если вы хотите, я пойду на эту встречу", - резюмировал Трамп.

