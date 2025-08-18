Мы постараемся организовать трехстороннюю встречу как можно скорее, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что попытается организовать трехстороннюю встречу между ним, президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным как можно скорее.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Относительно позиций в переговорах, то есть президент Путин, есть президент Украины, с которым вы только что встретились, и мы попробуем организовать трехстороннюю встречу, возможно, как можно скорее. И у меня есть ощущение, что вы с президентом Путиным сможете что-то решить", - сказал Трамп.
Он добавил, что необходимо будет обсудить возможные обмены территории, согласно нынешней зоне боевых действий.
"Поэтому я надеюсь, что мы проведем хорошую встречу, и если мы сможем провести хорошую встречу, я организую встречу с президентом Путиным. И если вы хотите, я пойду на эту встречу", - резюмировал Трамп.
Черговий приклад світу - якщо маєш ядерну зброю, можна верзти що завгодно і робити які завгодно злочини. І тобі розстелятимуть червоні доріжки.
Кім, Сі та путлєр сміються з Хаменеї, Хусейна та Каддафі, як з повних нікчем.
Демократія ''дарує'' нам таких клоунів, як Зеленський і Трамп.
Демократія більш приваблива для життя і розвитку людей.
Натомість в переважній більшості - тиранія і диктатура сильніші у військовому протистоянні.
Як Україні та Українцям взяти все позитивне з демократії і диктатури одночасно, а від негативних наслідків вберегтися.?
Один з найбільш ймовірних варіантів - Українська Демократична Військова Національна хунта - на років так 20 - для того щоб процеси стали не зворотні.
Досвід 34 років Незалежності свідчить - що пройдений шлях це постійне борсання в болоті - спроба поєднати демократію і дружбу з москалями веде до загибелі саме від москальських окупантів.