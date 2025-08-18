УКР
Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
1 606 18

Ми спробуємо організувати тристоронню зустріч якомога швидше, - Трамп

Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна У Європі шукають місце

Президент США Дональд Трамп заявив, що спробує організувати тристоронню зустріч між ним президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним якомога швидше.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо позицій у переговорах, то є президент Путін, є президент України, з яким ви щойно зустрілися, і ми спробуємо організувати тристоронню зустріч, можливо, якомога швидше. І я маю відчуття, що ви з президентом Путіним зможете щось вирішити", - сказав Трамп.

Він додав, що необхідно буде обговорити можливі обміни території, згідно з нинішньою зоною бойових дій.

"Тож я сподіваюся, що ми проведемо хорошу зустріч, і якщо ми зможемо провести хорошу зустріч, я організую зустріч з президентом Путіним. І якщо ви хочете, я піду на цю зустріч", - резюмував Трамп.

Читайте: Зустріч Трампа та Зеленського у Білому домі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) путін володимир (24601) Трамп Дональд (6913)
Топ коментарі
+5
18.08.2025 22:38 Відповісти
18.08.2025 22:38 Відповісти
+4
значить треба по московській області масовано захєрачити у найближчий час.
18.08.2025 22:37 Відповісти
18.08.2025 22:37 Відповісти
+3
Зелька повернеться тріумфатором, може ми йому арку поставимо. В одній руці - собачий хер за ресурси, в іншій руці - потужний собачий пеніс , він же потужна гарантія від Трампа. Такий і буде його парадний портрет. Мантія з горностая, корона, у руках два пеніси.
18.08.2025 22:40 Відповісти
18.08.2025 22:40 Відповісти
значить треба по московській області масовано захєрачити у найближчий час.
18.08.2025 22:37 Відповісти
18.08.2025 22:37 Відповісти
І, що тоді буде?
18.08.2025 22:42 Відповісти
18.08.2025 22:42 Відповісти
тоді ніякої розмови про тристоронню зустріч у найближчий час не буде.
18.08.2025 23:06 Відповісти
18.08.2025 23:06 Відповісти
А що буде? Кацапи здадуться?
18.08.2025 23:10 Відповісти
18.08.2025 23:10 Відповісти
буде наближатись їх кінець без можливості відновитись для нового нападу.
18.08.2025 23:21 Відповісти
18.08.2025 23:21 Відповісти
Накуя швидше. До премії встигнути?
показати весь коментар
18.08.2025 22:38 Відповісти
18.08.2025 22:38 Відповісти
18.08.2025 22:38 Відповісти
З ще одніею кулею тобі зустрічі бажаю...
18.08.2025 22:38 Відповісти
18.08.2025 22:38 Відповісти
"In two weeks we will have a піс_діл". (c)
18.08.2025 22:39 Відповісти
18.08.2025 22:39 Відповісти
Зелька повернеться тріумфатором, може ми йому арку поставимо. В одній руці - собачий хер за ресурси, в іншій руці - потужний собачий пеніс , він же потужна гарантія від Трампа. Такий і буде його парадний портрет. Мантія з горностая, корона, у руках два пеніси.
18.08.2025 22:40 Відповісти
18.08.2025 22:40 Відповісти
На арку для нього, багато українців погодяться і задонатять. Головне щоб там можна було вірьовку прикріпити. От тоді вона і стане - тріумфальною.
18.08.2025 22:44 Відповісти
18.08.2025 22:44 Відповісти
" І якщо ви хочете, я піду на цю зустріч" хочу щоб риже падло здохло до ранку
18.08.2025 22:40 Відповісти
18.08.2025 22:40 Відповісти
Зустріч 22 серпня вже відкладається?
18.08.2025 22:40 Відповісти
18.08.2025 22:40 Відповісти
Ну нарешті і Зеленський зможе послухати "лекцію" про 1612 рік, печенігів, вонючі ноги расєйсьх солдат і т.п. Як тільки послухає, так війна і скінчиться.
Черговий приклад світу - якщо маєш ядерну зброю, можна верзти що завгодно і робити які завгодно злочини. І тобі розстелятимуть червоні доріжки.
Кім, Сі та путлєр сміються з Хаменеї, Хусейна та Каддафі, як з повних нікчем.
18.08.2025 22:42 Відповісти
18.08.2025 22:42 Відповісти
Що на що ці два кловани збираються міняти?... Порхата і руда мерзоти!
18.08.2025 22:45 Відповісти
18.08.2025 22:45 Відповісти
Колись мені, моя покійна бабця казала - бистро, тільки кроликі народжуються. А все інше треба робити думаючи.. здається, там кролів роджають...
18.08.2025 22:47 Відповісти
18.08.2025 22:47 Відповісти
Кривава тиранія і диктатура приводять до влади таких виродків, як москальське *****.

Демократія ''дарує'' нам таких клоунів, як Зеленський і Трамп.

Демократія більш приваблива для життя і розвитку людей.

Натомість в переважній більшості - тиранія і диктатура сильніші у військовому протистоянні.

Як Україні та Українцям взяти все позитивне з демократії і диктатури одночасно, а від негативних наслідків вберегтися.?

Один з найбільш ймовірних варіантів - Українська Демократична Військова Національна хунта - на років так 20 - для того щоб процеси стали не зворотні.

Досвід 34 років Незалежності свідчить - що пройдений шлях це постійне борсання в болоті - спроба поєднати демократію і дружбу з москалями веде до загибелі саме від москальських окупантів.
18.08.2025 23:05 Відповісти
18.08.2025 23:05 Відповісти
Поки все по методичці краснова, те саме
18.08.2025 23:24 Відповісти
18.08.2025 23:24 Відповісти
 
 