Ми спробуємо організувати тристоронню зустріч якомога швидше, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що спробує організувати тристоронню зустріч між ним президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним якомога швидше.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо позицій у переговорах, то є президент Путін, є президент України, з яким ви щойно зустрілися, і ми спробуємо організувати тристоронню зустріч, можливо, якомога швидше. І я маю відчуття, що ви з президентом Путіним зможете щось вирішити", - сказав Трамп.
Він додав, що необхідно буде обговорити можливі обміни території, згідно з нинішньою зоною бойових дій.
"Тож я сподіваюся, що ми проведемо хорошу зустріч, і якщо ми зможемо провести хорошу зустріч, я організую зустріч з президентом Путіним. І якщо ви хочете, я піду на цю зустріч", - резюмував Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Черговий приклад світу - якщо маєш ядерну зброю, можна верзти що завгодно і робити які завгодно злочини. І тобі розстелятимуть червоні доріжки.
Кім, Сі та путлєр сміються з Хаменеї, Хусейна та Каддафі, як з повних нікчем.
Демократія ''дарує'' нам таких клоунів, як Зеленський і Трамп.
Демократія більш приваблива для життя і розвитку людей.
Натомість в переважній більшості - тиранія і диктатура сильніші у військовому протистоянні.
Як Україні та Українцям взяти все позитивне з демократії і диктатури одночасно, а від негативних наслідків вберегтися.?
Один з найбільш ймовірних варіантів - Українська Демократична Військова Національна хунта - на років так 20 - для того щоб процеси стали не зворотні.
Досвід 34 років Незалежності свідчить - що пройдений шлях це постійне борсання в болоті - спроба поєднати демократію і дружбу з москалями веде до загибелі саме від москальських окупантів.