Ми спробуємо організувати тристоронню зустріч якомога швидше, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що спробує організувати тристоронню зустріч між ним президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним якомога швидше.

Інтерфакс-Україна

"Щодо позицій у переговорах, то є президент Путін, є президент України, з яким ви щойно зустрілися, і ми спробуємо організувати тристоронню зустріч, можливо, якомога швидше. І я маю відчуття, що ви з президентом Путіним зможете щось вирішити", - сказав Трамп.

Він додав, що необхідно буде обговорити можливі обміни території, згідно з нинішньою зоною бойових дій.

"Тож я сподіваюся, що ми проведемо хорошу зустріч, і якщо ми зможемо провести хорошу зустріч, я організую зустріч з президентом Путіним. І якщо ви хочете, я піду на цю зустріч", - резюмував Трамп.

