Трамп зупинив зустріч з європейцями, щоб подзвонити Путіну

Президент США Дональд Трамп зупинив зустріч з європейськими лідерами, щоб зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це пише Sky News із посиланням на Bild, передає Цензор.НЕТ.

Раніше наприкінці своєї пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським американський президент казав, що поспілкується телефоном із Путіним відразу після своєї зустрічі з українським лідером та європейцями.

Однак тепер же стало відомо, що він перервав зустріч для дзвінка. За даними Bild, переговори продовжаться після цього.

