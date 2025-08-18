УКР
Новини Зустріч Трампа та Зеленського
5 381 40

Трамп зупинив зустріч з європейцями, щоб подзвонити Путіну

Трамп перервав зустріч з лідерами ЄС, щоб подзвонити Путіну

Президент США Дональд Трамп зупинив зустріч з європейськими лідерами, щоб зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це пише Sky News із посиланням на Bild, передає Цензор.НЕТ.

Раніше наприкінці своєї пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським американський президент казав, що поспілкується телефоном із Путіним відразу після своєї зустрічі з українським лідером та європейцями.

Однак тепер же стало відомо, що він перервав зустріч для дзвінка. За даними Bild, переговори продовжаться після цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми спробуємо організувати тристоронню зустріч якомога швидше, - Трамп

Автор: 

путін володимир (24601) Трамп Дональд (6913)
Топ коментарі
+29
Проконсультується у шефа...
18.08.2025 23:56 Відповісти
18.08.2025 23:56 Відповісти
+12
Трамп без пуйла вже й дня не може прожити...
18.08.2025 23:56 Відповісти
18.08.2025 23:56 Відповісти
+10
І за взлетівші тушки хай заодно спитає
18.08.2025 23:58 Відповісти
18.08.2025 23:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проконсультується у шефа...
18.08.2025 23:56 Відповісти
18.08.2025 23:56 Відповісти
Блювати вже тягне від одного погляду на тромба, навіть на фото.
19.08.2025 00:19 Відповісти
19.08.2025 00:19 Відповісти
а європейскі лідори хочуть воювати а із своїх 450млн населення не можуть з десяток дивізій контрактної армії зібрати щоб зупинити орків далеко від своїх кордонів, бусифікація українців цих лицемірів повністю влаштовує і некомпетентне керівництво вчорашніх клоунів також
19.08.2025 00:23 Відповісти
19.08.2025 00:23 Відповісти
Скільки дивізій зібрала Україна у 2008 році для війни у Грузії?
19.08.2025 00:28 Відповісти
19.08.2025 00:28 Відповісти
при тому, що на відміну від європейських солдат, українські можуть місяцями, а то й роками знаходитись в окопах, не маючи кожного вечора душу!
показати весь коментар
19.08.2025 00:31 Відповісти
Издержки любой демократии.
показати весь коментар
19.08.2025 01:05 Відповісти
Грьобаний сором, перервати зустріч з лідерами ведучих європейських держав для того щоб зателефонувати *****, це пльювок на цих політиків! 🤬
показати весь коментар
19.08.2025 00:23 Відповісти
класика жанру!
https://www.youtube.com/watch?v=WXp5F0F0tFE
показати весь коментар
19.08.2025 00:23 Відповісти
дaвaй ржaвый, дaви нa ху й ло, чтобы зп и херсон остaлись в Укрaине.
показати весь коментар
18.08.2025 23:56 Відповісти
Трамп без пуйла вже й дня не може прожити...
показати весь коментар
18.08.2025 23:56 Відповісти
І за взлетівші тушки хай заодно спитає
показати весь коментар
18.08.2025 23:58 Відповісти
Доповідає )(уйлу що всі вказівки виконав.
показати весь коментар
18.08.2025 23:59 Відповісти
До дупи це все.
Краще б разом мильні бульбашки пускали заради миру.
показати весь коментар
19.08.2025 00:01 Відповісти
Агент кдб → "Краснов" телефонує капітану кдб → "Окурку".☆♧♣★◇♡♥¤
показати весь коментар
19.08.2025 00:01 Відповісти
Дааа! А війну він може так зупинити, подзвонивши пуцину, як зустріч з європейцями? 🤔 Насправді цей акт - це і є діагноз Трампу. І не лише політичний.
показати весь коментар
19.08.2025 00:02 Відповісти
Тампон на стільки тупий,що не розуміє,що він клінічний ідіот і токсичний нарцис.
показати весь коментар
19.08.2025 00:04 Відповісти
Ну так вже повелося, що ідіоти і нарциси не усвідомлюють свого стану і впевнені у своїй виключності та правоті.
Наприклад ЗЄ - 6 років обсирається з усім за що береться, і переконує всіх, що все норм і так було задумано.
З Трампом та ж фігня тільки наслідки маштабніші.
показати весь коментар
19.08.2025 00:26 Відповісти
Алло, шеф......
показати весь коментар
19.08.2025 00:04 Відповісти
Не вірте ****** потроху. Європейці дали йому п-и і він побіг радитись зі своїми бандюками що робити. У нього сіла батарейка!
показати весь коментар
19.08.2025 00:05 Відповісти
хтілося б вірити ...
показати весь коментар
19.08.2025 00:12 Відповісти
Що дали? Європейці без США ніхто і ніщо.
показати весь коментар
19.08.2025 00:18 Відповісти
Посмотрим на реакцию в Штатах на действия рыжей псины.
показати весь коментар
19.08.2025 00:24 Відповісти
Так звичне ж діло - коли тебе викликає терміново начальник, то потрібно кидати всі справи і бігти. От Донні і побіг.
Але це я трохи перебільшую - не начальник, просто тримач 49% компромату. Інші 51% в Нетаньяху. Схоже Епштейн отримував "інвестиції" не лише в шекелях, а і в рублях також.
показати весь коментар
19.08.2025 00:06 Відповісти
Шеф, всё пропало - гипс снимают, клиент уезжает.
показати весь коментар
19.08.2025 00:06 Відповісти
Але ж у Пині 1 ночі... Разбуділі...
показати весь коментар
19.08.2025 00:11 Відповісти
Гарантії не працюють - прийдуть інші політсили в демократичних країнах і будуть інші гарантії - санкції - я так розумію максимум що можна з цих базік витрусити
показати весь коментар
19.08.2025 00:14 Відповісти
Альо , пупс!
показати весь коментар
19.08.2025 00:15 Відповісти
консерватори таким президентом ,знищили повагу у всьому світу ,до США ... це запишуть у всесвітьої сторії ...
показати весь коментар
19.08.2025 00:15 Відповісти
Нет, я на это пойтить не могу, я должен посоветоваться с Михал Иванычем.
показати весь коментар
19.08.2025 00:20 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2025 00:24 Відповісти
Ми є свідками ганьби великоі держави
показати весь коментар
19.08.2025 00:26 Відповісти
Європейські лідери присадили трампа на горох. Він став метатись і о першій ночі попросився в туалет…чи то ніби подзвонити путіну. Насправді ж у старого маразматика сіла батарейка! Він не знає що робити…Треба попитать у своїх бандюків.» Європейці озвіріли і бʼють мене нижче пояса! Шо дєлать?!» Пауза на 1,5годин… Європейські лідери чекають. Зʼявляється трамп і так нєбрєжно, показуючи пальцем вгору:»Він сказав шо кине грейт бомбу.» Занавіс!
показати весь коментар
19.08.2025 00:26 Відповісти
завжди на дроті! проти всих законів диппротоколів фізики
показати весь коментар
19.08.2025 00:28 Відповісти
"Альо мась, приїдь порішай, їх тут багато і погане говорять про тебе»
По факту, вирвати можна від нікчемства ган донні🤮
показати весь коментар
19.08.2025 00:41 Відповісти
Схоже, що до ***** не дозвонився. Принаймі, щойно вловив таку інфу....
показати весь коментар
19.08.2025 00:43 Відповісти
Що ж треба доповісти господарю в якого він крючку ,для чого цей цирк між двома коунами і так було зрозуміло що жодного результату не буде ,жаль тільки європейських лідерів що дарма витратили час на трампівське шоу ,все залежить від кремлівського виродка ,якому трамп стелив доріжку легалізувавши убивцю і санкції відмінив ,а кремлівський злочинець розуміє лише силу.
показати весь коментар
19.08.2025 00:44 Відповісти
Позвонить Его Превосходительству

показати весь коментар
19.08.2025 00:49 Відповісти
Підстилка ***** вже навіть не соромиться. Яке позорисько.
показати весь коментар
19.08.2025 00:57 Відповісти
Джерело контрактного "м'яса" для штурмових груп армії росіцських загарбників починаючи із 2-го кварталу 2025 року стало стрімко пересихати.
Тож через місяць-два наступати рашистам буде ніким і нічим.

показати весь коментар
19.08.2025 01:00 Відповісти
 
 