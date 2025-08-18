Трамп зупинив зустріч з європейцями, щоб подзвонити Путіну
Президент США Дональд Трамп зупинив зустріч з європейськими лідерами, щоб зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це пише Sky News із посиланням на Bild, передає Цензор.НЕТ.
Раніше наприкінці своєї пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським американський президент казав, що поспілкується телефоном із Путіним відразу після своєї зустрічі з українським лідером та європейцями.
Однак тепер же стало відомо, що він перервав зустріч для дзвінка. За даними Bild, переговори продовжаться після цього.
https://www.youtube.com/watch?v=WXp5F0F0tFE
Краще б разом мильні бульбашки пускали заради миру.
Наприклад ЗЄ - 6 років обсирається з усім за що береться, і переконує всіх, що все норм і так було задумано.
З Трампом та ж фігня тільки наслідки маштабніші.
Але це я трохи перебільшую - не начальник, просто тримач 49% компромату. Інші 51% в Нетаньяху. Схоже Епштейн отримував "інвестиції" не лише в шекелях, а і в рублях також.
фізики
По факту, вирвати можна від нікчемства ган донні🤮
Тож через місяць-два наступати рашистам буде ніким і нічим.