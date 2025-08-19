РУС
Трамп и Путин поддерживают прямые переговоры РФ и Украины, - росСМИ

Последствия звонка Трампа Путину

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами поговорил с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишут росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

обновляется

Ага медінській з Умєровим говорять ні про що.
19.08.2025 01:12 Ответить
У кацапів "переговірники" вже злетіли з "олєньї". А нам не пора "Фламінго" розігрівати? Чи відосіку достатньо?
19.08.2025 01:11 Ответить
Нааіщо нам інтерпретації кацапів?
Мало тогг єралашу, що Трамп сьогодні влаштував?
19.08.2025 01:11 Ответить
У кацапів "переговірники" вже злетіли з "олєньї". А нам не пора "Фламінго" розігрівати? Чи відосіку достатньо?
19.08.2025 01:11 Ответить
Нааіщо нам інтерпретації кацапів?
Мало тогг єралашу, що Трамп сьогодні влаштував?
19.08.2025 01:11 Ответить
Та да, і так 99 спекулятивних вкидів у світовй пресі, ще вкидів роісян невистачає..
19.08.2025 01:36 Ответить
Ага медінській з Умєровим говорять ні про що.
19.08.2025 01:12 Ответить
это хорошо, что интенсивности в переговорах прибавилось.

может как минимум выйдут на прыпынення вогню и люди хоть смогут отоспаться неделю-две без воя сирен и взрывов по городам.

а после прекращения огня начинать все по новой, это снова резонанс - опять помощь Украине как пострадавшей стороне и так далее.
19.08.2025 01:15 Ответить
А кому це треба?
19.08.2025 01:19 Ответить
кaк минимум моим друзьям и знaкомым которые остaлись в Укрaине
19.08.2025 01:30 Ответить
А це вони почали?
19.08.2025 08:06 Ответить
Вечір почався лірично…Трамп, як директор після контрольної роботи, проаналізував поведінку і зовнішній вигляд кожного європейського лідера, що сидів за столом самміту. Далі у наказовому тоні сказав що вони сьогодні підпишуть і які вимоги до них. Тиша… Після неї почалися легкі підсрачники трампу від кожного з присутніх. Почалась закрита частина. Через двері долітали чіткіші звуки ударів і сопіння. Далі трамп раптово вискочив із зали з криками»Я самому путіну подзвоню!!!» і побіг… Більше його не бачили.
19.08.2025 01:25 Ответить
соснул трамп
19.08.2025 01:30 Ответить
Це ж було вже. Знов стамбул, але тепер будуть нові ноунейми від росії . І знов затягування часу, поки зюеруться, поки те, се: ні зупинки вогню, ні санкцій, ні зброї Україні .

Ніщо таке не вічне, як 1-2 тижні трампа
19.08.2025 01:37 Ответить
Без участі Європейських лідерів нема чого збиратися. Ні путлеру та трампу довіри нема.
19.08.2025 01:47 Ответить
 
 