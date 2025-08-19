РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
Макрон предлагает Зеленскому и Путину провести встречу в Швейцарии

Встреча Зеленского и Путина Какое место предлагает Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

"Это больше, чем гипотеза, это даже коллективная воля", - сказал он.

"Это будет нейтральная страна, поэтому, возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву, или другая страна. Последний раз двусторонние переговоры были в Стамбуле", - добавил Макрон.

Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский и Путин могут встретиться в Венгрии.

Также читайте: К переговорам сторон США, России и Украины надо привлекать европейских представителей, - Макрон

+3
там до Гааги ближче
19.08.2025 10:58 Ответить
+2
а уйло болотне має?
19.08.2025 11:10 Ответить
+1
Ага, пустіть виродка і кривавого вбивцю ще і в Європу ,
щоби і там реабілітувався
19.08.2025 11:05 Ответить
Та накуй вони тут обидва потрібні...
19.08.2025 11:39 Ответить
Підтримую Макрона. Як на мене, то він добре розбирається в політиці на відміну від мальчіка, який добре добре розібрався в марафонах і відосах, а в політиці нуль.
19.08.2025 11:03 Ответить
Не, не будет. Они в последнее время Швейцарию сильно недолюбливают и не доверяют.
19.08.2025 11:03 Ответить
⚡️США та Європа негайно (!) почнуть роботу з надання обіцяних гарантій безпеки Україні, щоби відкрити шлях до зустрічі Зеленського та путіна, - пише Bloomberg

Вони будуть спрямовані на посилення української армії без обмежень, включаючи чисельність ЗСУ.
19.08.2025 11:08 Ответить
Формально имеет. Или кто может отменить его подпись?
19.08.2025 11:12 Ответить
скотний двір це твоя кацапія ! пішов на *** кацап !
19.08.2025 11:20 Ответить
кацап іди на *** ще раз !
19.08.2025 11:39 Ответить
Почалося гадання на кофейній гущі - десь заб"ють стрілку - чи в турків чи в арабів чи знову на Алясці
19.08.2025 11:10 Ответить
Швейцария не нейтральная страна, а Европа. И они сами хвастались что впервые за тысячи лет отказались от нейтралитета ради Украины. Самое вероятное место Ближний Восток
19.08.2025 11:31 Ответить
 
 