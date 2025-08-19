Макрон предлагает Зеленскому и Путину провести встречу в Швейцарии

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

"Это больше, чем гипотеза, это даже коллективная воля", - сказал он.

"Это будет нейтральная страна, поэтому, возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву, или другая страна. Последний раз двусторонние переговоры были в Стамбуле", - добавил Макрон.

Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский и Путин могут встретиться в Венгрии.

Также читайте: К переговорам сторон США, России и Украины надо привлекать европейских представителей, - Макрон