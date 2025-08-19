Макрон предлагает Зеленскому и Путину провести встречу в Швейцарии
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.
"Это больше, чем гипотеза, это даже коллективная воля", - сказал он.
"Это будет нейтральная страна, поэтому, возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву, или другая страна. Последний раз двусторонние переговоры были в Стамбуле", - добавил Макрон.
Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский и Путин могут встретиться в Венгрии.
Топ комментарии
+3 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий19.08.2025 10:58 Ответить Ссылка
+2 Андрій Січкаренко #585842
показать весь комментарий19.08.2025 11:10 Ответить Ссылка
+1 Amber
показать весь комментарий19.08.2025 11:05 Ответить Ссылка
