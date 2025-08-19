УКР
Не думаю, що Путін зараз прагне миру, - Макрон

Путін не хоче миру зараз Що заявив Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон скептично ставиться до готовності російського диктатора Володимира Путіна закінчувати війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Коли я дивлюся на ситуацію та факти, я не бачу, щоб президент Путін зараз дуже прагнув миру", - сказав французький лідер.

Водночас Макрон високо оцінив "оптимізм" Трампа щодо укладення мирної угоди та сказав, що "до цього слід поставитися серйозно".

"Якщо він вважає, що може укласти угоду, це чудова новина, і ми повинні зробити все можливе, щоб досягти чудової угоди", - додав президент Франції.

Нагадаємо, ввечері 18 серпня в Білому домі відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Читайте: До переговорів сторін США, Росії та України треба залучати європейських представників, - Макрон

путін володимир (24621) росія (67259) Макрон Емманюель (1571)
Ця "чудова угода" - плід фантазії пацієнта психіатричної лікарні у м. Вашингтон. Парадокс в тому, що Макрону і іншим це цілком зрозуміло, проте ніхто не наважиться сказати це прямо
19.08.2025 10:00 Відповісти
Пуйло прагне, щоб Україна не вступила в НАТО, щоб була гола і боса, щоб віддала ворогу свої території, щоб не розмовляла своєю рідною мовою і щоб не виганяла російську церкву, яка вже давно окупувала всю Україну.
19.08.2025 10:00 Відповісти
Візьмемо літак, його розміри. Вони мають межу. Тобто його розміри не можуть бути безмежними. Чому срср розвалився? Відповідаю, розміри срср не відповідали історичній ситуації. Не катастрофа, а цивілізаційна необхідність. Бажання запоребрикових приєднувати нові території призведе до прискорення розвалу імперії, закон фізики!
19.08.2025 10:06 Відповісти
Ну Франція так точно. Жодної мирноі інициативи за ці роки. 25-те місце по частці ввп та далеко не в десятці по війсковій допомозі. Тільки потужні та бравурні слова. Це при третій економіці Еврозони. Розумію,phantom pain часів Наполеона в крові у керманичів-що тут зробиш.
19.08.2025 10:17 Відповісти
 
 