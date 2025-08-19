Не думаю, що Путін зараз прагне миру, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон скептично ставиться до готовності російського диктатора Володимира Путіна закінчувати війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Коли я дивлюся на ситуацію та факти, я не бачу, щоб президент Путін зараз дуже прагнув миру", - сказав французький лідер.

Водночас Макрон високо оцінив "оптимізм" Трампа щодо укладення мирної угоди та сказав, що "до цього слід поставитися серйозно".

"Якщо він вважає, що може укласти угоду, це чудова новина, і ми повинні зробити все можливе, щоб досягти чудової угоди", - додав президент Франції.

Нагадаємо, ввечері 18 серпня в Білому домі відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Читайте: До переговорів сторін США, Росії та України треба залучати європейських представників, - Макрон