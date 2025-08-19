РУС
Не думаю, что Путин сейчас стремится к миру, - Макрон

Путин не хочет мира сейчас Что заявил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон скептически относится к готовности российского диктатора Владимира Путина заканчивать войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, чтобы президент Путин сейчас очень стремился к миру", - сказал французский лидер.

В то же время Макрон высоко оценил "оптимизм" Трампа по заключению мирного соглашения и сказал, что "к этому следует отнестись серьезно".

"Если он считает, что может заключить соглашение, это отличная новость, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь замечательного соглашения", - добавил президент Франции.

Напомним, вечером 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте: К переговорам сторон США, России и Украины надо привлекать европейских представителей, - Макрон

путин владимир (32016) россия (96917) Макрон Эмманюэль (1416)
Ця "чудова угода" - плід фантазії пацієнта психіатричної лікарні у м. Вашингтон. Парадокс в тому, що Макрону і іншим це цілком зрозуміло, проте ніхто не наважиться сказати це прямо
показать весь комментарий
19.08.2025 10:00 Ответить
Пуйло прагне, щоб Україна не вступила в НАТО, щоб була гола і боса, щоб віддала ворогу свої території, щоб не розмовляла своєю рідною мовою і щоб не виганяла російську церкву, яка вже давно окупувала всю Україну.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:00 Ответить
Візьмемо літак, його розміри. Вони мають межу. Тобто його розміри не можуть бути безмежними. Чому срср розвалився? Відповідаю, розміри срср не відповідали історичній ситуації. Не катастрофа, а цивілізаційна необхідність. Бажання запоребрикових приєднувати нові території призведе до прискорення розвалу імперії, закон фізики!
показать весь комментарий
19.08.2025 10:06 Ответить
Ну Франція так точно. Жодної мирноі інициативи за ці роки. 25-те місце по частці ввп та далеко не в десятці по війсковій допомозі. Тільки потужні та бравурні слова. Це при третій економіці Еврозони. Розумію,phantom pain часів Наполеона в крові у керманичів-що тут зробиш.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:17 Ответить
Я думаю, що Путлер взагалі не прагне миру, москалі ніколи не прагнуть миру, вони без війни не живуть!
показать весь комментарий
19.08.2025 10:44 Ответить
От і сказав би це рудому у вічі
показать весь комментарий
19.08.2025 11:44 Ответить
 
 