Не думаю, что Путин сейчас стремится к миру, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон скептически относится к готовности российского диктатора Владимира Путина заканчивать войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, чтобы президент Путин сейчас очень стремился к миру", - сказал французский лидер.

В то же время Макрон высоко оценил "оптимизм" Трампа по заключению мирного соглашения и сказал, что "к этому следует отнестись серьезно".

"Если он считает, что может заключить соглашение, это отличная новость, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь замечательного соглашения", - добавил президент Франции.

Напомним, вечером 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

