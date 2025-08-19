РУС
7 792 75

Украина получит много земли и вернет себе жизнь, - Трамп

Трамп прокомментировал обмен территориями между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вчерашнюю встречу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. По его словам, Украина "получит много земли".

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Трамп считает, что завершение войны для Украины является выгодным, поскольку она "вернет себе жизнь".

"Их людей перестанут убивать и они получат много земли. Россия - мощная военная держава, знаете, нравится это людям или нет. Это гораздо большее государство. Это не та война, которую стоило начинать. Так не делают. Не берутся за борьбу со страной, которая в 10 раз больше вас", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном "обмене территориями".

Президент США также заявил, что "79% территории Луганщины и Донетчины "принадлежит и контролируется Россией".

"Они понимают, что это означает", - сказал Трамп.

Автор: 

россия (96917) Трамп Дональд (6430) война в Украине (5732)
+45
"Так не роблять. Не беруться за боротьбу з країною, яка в 10 разів більша за вас"

Старий мудак знову за своє. То що - держава, яка більша - має просто захоплювати всі меньші держави без супротив, бо "так не роблять"??
Тобто він не агресору каже "так не роблять, не можна силою захоплювати чужу територію", він каже "так не роблять" Україні, яка захищаться!!!
19.08.2025 15:48 Ответить
19.08.2025 15:48 Ответить
+28
О, то це ми на кацапів напали? Може Трампуша ще й карти покаже?
19.08.2025 15:48 Ответить
19.08.2025 15:48 Ответить
+27
боже мій, та поясніть йому вже хтось, що ми не починали цю війну..., так, ми просрали свою безпеку, повірили в тому числі різним брехливим американцям, але війну не починали...
19.08.2025 15:50 Ответить
19.08.2025 15:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, то це ми на кацапів напали? Може Трампуша ще й карти покаже?
19.08.2025 15:48 Ответить
19.08.2025 15:48 Ответить
"Так не роблять. Не беруться за боротьбу з країною, яка в 10 разів більша за вас"

Старий мудак знову за своє. То що - держава, яка більша - має просто захоплювати всі меньші держави без супротив, бо "так не роблять"??
Тобто він не агресору каже "так не роблять, не можна силою захоплювати чужу територію", він каже "так не роблять" Україні, яка захищаться!!!
19.08.2025 15:48 Ответить
19.08.2025 15:48 Ответить
Звичайний психопат
19.08.2025 15:55 Ответить
19.08.2025 15:55 Ответить
Він просто гАндон!
19.08.2025 15:58 Ответить
19.08.2025 15:58 Ответить
Нащо російською мовою пишеш?
19.08.2025 16:26 Ответить
19.08.2025 16:26 Ответить
ГАндон на всіх мовах гАндон
19.08.2025 16:33 Ответить
19.08.2025 16:33 Ответить
Васю учили в школе, что по-украински нужно писать "гондон".
19.08.2025 16:42 Ответить
19.08.2025 16:42 Ответить
А тобі яке діло, хто якою мовою пише?
19.08.2025 16:49 Ответить
19.08.2025 16:49 Ответить
Деду 79 лет. Брежневу было 76. Что вы хотите? Дед живет в своем мире.
19.08.2025 17:48 Ответить
19.08.2025 17:48 Ответить
Брежнєву і 16 теж було)) Ви хтіли сказати, що у 76 вже zдох. А цей коли ж вже нарешті.
19.08.2025 18:57 Ответить
19.08.2025 18:57 Ответить
та ні, це після саміту з європецями він знову попав в руки вітькова і той його вчергове покусав пропагандою *****. В трампа знову пішли метастази касапських наративів
19.08.2025 16:04 Ответить
19.08.2025 16:04 Ответить
Там не один вітьков...трамп-молодший - теж той ще покацаплений мудак. Не кажучи вже по гексетів і іншого лайна.
19.08.2025 16:37 Ответить
19.08.2025 16:37 Ответить
Придурок маразматический,завтра все забудет и выдасть новое..
19.08.2025 15:49 Ответить
19.08.2025 15:49 Ответить
Тобто, нас хочуть переконати, що війну почала Україна? На кого цей висєр з Білого Дому розрахований?
19.08.2025 15:49 Ответить
19.08.2025 15:49 Ответить
Додіку нам чужого не треба, нам своє треба зберегти.
19.08.2025 15:49 Ответить
19.08.2025 15:49 Ответить
Десь з минулого року наш Трампушка своїх тез і планів не міняє. Вообще. Костюм Зелька напялів чи ні, ресурсів дав чи ні. Насипле нам купу гарантій, ще довго ригати будемо.
19.08.2025 15:49 Ответить
19.08.2025 15:49 Ответить
Руда почвара. Він мав сказати не ;вони отримають багато землі; , а ;ми, з моїм кумиром ****** залишимо їм багато землі;.
19.08.2025 15:50 Ответить
19.08.2025 15:50 Ответить
боже мій, та поясніть йому вже хтось, що ми не починали цю війну..., так, ми просрали свою безпеку, повірили в тому числі різним брехливим американцям, але війну не починали...
19.08.2025 15:50 Ответить
19.08.2025 15:50 Ответить
Сьогодні говорить одне, завтра інше.., але не єдиного разу не було сказано, що коли роззброїли, зобов'язані захищати цілісність країни, а не ділити на обмін, а за всі звірства терору, за попіл міст - арешт і найсуворіше покарання
19.08.2025 17:07 Ответить
19.08.2025 17:07 Ответить
Україна отримає багато землі - рішився нам Аляску відписати?
19.08.2025 15:51 Ответить
19.08.2025 15:51 Ответить
Ото й не бралися б були гамерикани за боротьбу з В'єтнамом чи з Афганістаном. Хіба могли вони з їхнім розміром та м на щось сподіватися?
19.08.2025 15:51 Ответить
19.08.2025 15:51 Ответить
Якої землі? Яку перед цим вкрали кацапи? То українці ще й вдячні повинні бути? *****,воно невиліковне.
19.08.2025 15:52 Ответить
19.08.2025 15:52 Ответить
Він має на увазі ще не окуповану. Бо якби не він, то кацапи загарбали всю Україну.
19.08.2025 17:38 Ответить
19.08.2025 17:38 Ответить
Якби не він,то кацапи вже б тікали з-під Покровська.
19.08.2025 18:42 Ответить
19.08.2025 18:42 Ответить
складнощі мови / перекладу, залишиться багато землі
19.08.2025 17:53 Ответить
19.08.2025 17:53 Ответить
Це із серії-"як можна воювати проти такої великої (буквально) країни?" Цікаво а чому США ганебно втікали з Афганістану обісравши власні штани?🤔
19.08.2025 18:45 Ответить
19.08.2025 18:45 Ответить
Америка - потужний гарант миру і надійний партнер!!!
19.08.2025 15:52 Ответить
19.08.2025 15:52 Ответить
Коли Ізраїль маленький то шо він не повинен битися з Іраном який в 10 р більший
19.08.2025 15:54 Ответить
19.08.2025 15:54 Ответить
Не шукайте логіку у шизофреніка.
19.08.2025 15:57 Ответить
19.08.2025 15:57 Ответить
Здохни вже, тупий рудий предмет.
19.08.2025 15:54 Ответить
19.08.2025 15:54 Ответить
хто про що а дідо про своє
19.08.2025 15:54 Ответить
19.08.2025 15:54 Ответить
трампу потрібні українські надра безкоштовно.
що і пообіцяла крємлєчмоль.
трамп може молотити, що завгодно. максимум до виборів в конгрес!
питання в зброї! продовжить чи припине?
19.08.2025 15:55 Ответить
19.08.2025 15:55 Ответить
Як варіант - Трамп, викупи у кацапні усю захоплену землю і передай нам за довгостроковий кредит.
19.08.2025 15:56 Ответить
19.08.2025 15:56 Ответить
Нехай твої слова здійсняться, і Бог тобі допоможе їх здійснити
19.08.2025 15:56 Ответить
19.08.2025 15:56 Ответить
Додя, нам чужої землі не треба. В нас є своя, але ***** її окупував. Чи ти хочеш Аляску віддати Україні замість бамбаса та Криму?
19.08.2025 15:57 Ответить
19.08.2025 15:57 Ответить
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, палкий прихильник України, якому якось вдається поєднувати цю любов із підтримкою американського президента Дональда Трампа, написав статтю для The Daily Mail, в якій висловив свій погляд на зустріч Трампа з путіним і її наслідки для репутації США як захисника світової демократії.

«Що ж, це був чи не найблювотніший епізод за всю бридку історію міжнародної дипломатії - побачити, як путіна вітають на американській землі. Було блювотно бачити, як йому аплодують на червоній доріжці.

Було блювотно дивитися на його посмішку Голлума, коли він став одним з небагатьох світових лідерів, яких запросили проїхатися на задньому сидінні президентського лімузина.

Було справді дивно чути, як йому надали американську платформу для його брехні про причини війни в Україні - країні, яка у 2014 році, коли він вперше напав на неї, не становила жодної загрози для росії.

Слухаючи його ласкаву та виснажливу передбачуваність, з якою він намагався одночасно підлеститися та непомітно принизити Дональда Трампа, мені хотілося блювати. Б'юся об заклад, що вам теж - і більшість із нас навіть не українці.

Уявіть собі, як це - бути одним із цих героїв, що перебували в бою, у бліндажі під Покровськом, борючись за свободу своєї країни, і чути, як президент Сполучених Штатів - капітан команди «Вільний світ» - називає путіна «босом».

Блювота.

Подумайте про десятки тисяч українських вдів та сиріт. Подумайте про покалічених та понівечених; подумайте про українських мирних жителів, які живуть щодня і щоночі в жаху від путінських бомб та ракет, які падали на їхні голови навіть під час так званих переговорів на Алясці.

Запитайте себе, що відчували ці люди, коли чули, як президент США - у певному сенсі головний гарант свободи та демократії у світі - говорить про «фантастичні стосунки», які він має з путіним, диктатором, який катує їхню країну вже три з половиною роки.

Це був огидний момент, бо путін - воєнний злочинець, чия постійна брехня та агресія аналогічні Гітлеру.

Іноді можна почути, що метою Білого дому є «зупинити смерть» або «зупинити вбивства» в Україні, нібито є провина з обох сторін. Яка нісенітниця.

Кров кожного росіянина, який загинув у цьому конфлікті, на руках путіна. Кров кожного українця, який загинув, на руках путіна.

Уся різанина та вся трагедія в Україні - це вина однієї людини, бо зараз не було б війни, не було б кровопролиття, не було б катастрофи, якби не зарозумілість, безглуздість та фундаментальний прорахунок путіна.

Ось чому було так важко пережити вигляд путіна, який гордо походжав на саміті на Алясці. Ось чому ця подія така неприємна.

І все ж, як і багато найнеприємніших прикладів історичної дипломатії, ця зустріч все ж була виправданою і навіть необхідною.

Хоч це й було блювотно, Трамп мав рацію, що спробував. Він мав рацію, що зустрівся з путіним, бо якщо мільйони українців з жахом спостерігали за реабілітацією російського тирана на червоній доріжці, вони також спостерігали з надією.

Вони сподівалися, що, можливо, цей легендарний нью-йоркський укладач угод зможе запропонувати рішення, яке покладе край війні і врятує те, чого вони хочуть і потребують, а саме свободу, суверенітет і незалежність своєї країни.

Дональд Трамп мав і має рацію, ризикнувши, бо знає, що одного дня путін справді укладе угоду. Його позиції в москві набагато слабші, ніж здається.

російська економіка починає тріщати під тягарем війни. Безробіття зростає, як і інфляція та процентні ставки.

путін побачив, як один з його найбільших клієнтів нафти - Індія - раптово опинився під санкціями Трампа, а Bloomberg повідомляє про ознаки того, що індійські покупці нафти вже відмовляються від росії.

Найголовніше, що путін досі не може і не зможе придушити дух українського опору. Так, для українських бійців зараз дуже важкі часи, і так, завдяки титанічним зусиллям і витратам путіну вдалося досягти невеликих успіхів на сході - театрально розрекламованих під час саміту на Алясці.

Але ці просування знову були стримані українцями, і станом на зараз - середину серпня - багато анонсований масштабний російський літній наступ 2025 року досі не матеріалізувався, не кажучи вже про успіх.

Трамп мав стовідсотково рацію, відчуваючи шанс на мир, і мав рацію, бажаючи його встановити. Він один із тих, хто вважає - як і Бенджамін Франклін - що не буває ні хорошої війни, ні поганого миру, і він також має рацію.

Але спостерігачам за цією зустріччю було зрозуміло - і, я вважаю, це було досить зрозуміло американським переговірникам у залі - що путін не хоче миру, і точно не на умовах, які могли б прийняти США чи Україна.

Кожен, хто працював з Трампом і знає його настрої, міг би сказати, що ця зустріч не була успішною. Анонсований обід не відбувся.

Не було жодного очікуваного обговорення будь-якого нового привабливого комерційного партнерства між США та росією чи співпраці в Арктиці. Натомість саміт раптово й на кілька годин раніше завершився абсолютно безрезультатною прес-конференцією, на якій Трамп - що надзвичайно дивно - не відповідав на запитання преси.

Зустріч була цінною лише в цьому сенсі: на Алясці Трамп зіткнувся з реальністю віч-на-віч.

путін принципово хоче контролювати Україну та знову зробити її придатком москви.

Українці принципово хочуть бути вільними - і в цьому бажанні вони мають довгострокову підтримку інших західних демократій, і, що найважливіше, самого Трампа, а також Меланії Трамп, першої леді, яка відіграє дедалі більшу роль у формуванні мислення свого чоловіка.

Трамп-ріелтор зрозумів, що справа не в нерухомості. Не в географії чи території. Справа в долі.

Йдеться про право українців обирати власну долю як вільної та незалежної європейської нації. Це означає, що війна не закінчиться, доки путін не визнає правду: він програв битву за долю України.

Тільки коли це станеться - коли путін прийме істину, очевидну для кожного, хто відвідує Україну, - тоді у нас буде мир.

Чесно кажучи, я сумніваюся, що Дональду Трампу сьогодні сподобаються світові заголовки. Не думаю, що йому сподобається думка про те, що путін переміг його, що Трамп розстелив червону доріжку для ізгоя - і витратив багато політичного капіталу - і нічого не отримав натомість.

Невдача на Алясці, на мою думку, зміцнить його переконання, що єдиний спосіб виправити це - посилити тиск на путіна.

Ніхто насправді не очікував, що президент США запровадить вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російську нафту та газ, - і все ж він це зробив.

А як щодо Британії? А як щодо Європи? Коли ми наберемося сміливості зробити те саме? Це наш континент. Ми постійно вимагаємо лідерства від Америки, але нам навіть не вистачає сміливості наслідувати цей приклад.

Одного дня ця війна закінчиться миром, який захистить українську свободу; але, як сказав Трамп на Алясці, європейцям - на чолі з Британією - доведеться взяти на себе ініціативу».
19.08.2025 15:57 Ответить
19.08.2025 15:57 Ответить
Запровадив вторинні санкції? Це мабуть про Індію? Ну-ну...
Моді називає Путіна "другом" і зміцнює відносини з Китаєм
19.08.2025 17:23 Ответить
19.08.2025 17:23 Ответить
Що значить - не беруться за боротьбу? А як постали США, чи не в боротьбі з набагато потужнішою Британською Імперією?
19.08.2025 15:58 Ответить
19.08.2025 15:58 Ответить
все як і мало бути після "перемовин", генетичну параноїдальну шизофренію ніхто ще жодного разу не вилікував.
19.08.2025 15:59 Ответить
19.08.2025 15:59 Ответить
19.08.2025 16:00 Ответить
19.08.2025 16:00 Ответить
Сдохни паскудо.
19.08.2025 16:01 Ответить
19.08.2025 16:01 Ответить
прочитал багато зелени...надо на пару дней от политики и новостей с комментами на цензурятнике отдохнуть
19.08.2025 16:02 Ответить
19.08.2025 16:02 Ответить
Хлопці і дівчата, хто проти будь-яких поступок, бо Україна жертва агресії і вона не починала війну - хто з вас зараз особисто на фронті, конкретно в піхоті?
19.08.2025 16:04 Ответить
19.08.2025 16:04 Ответить
адресу телефон пін коди писати?
19.08.2025 16:09 Ответить
19.08.2025 16:09 Ответить
Я був в твоїх окопах, точніше на позиціях. А у тебе там як, мексиканці не кусаються?
19.08.2025 16:09 Ответить
19.08.2025 16:09 Ответить
Дебіл! Віддай аляску рашці і скажи американцям, що вони отримали багато землі. Як можна було вибрати такого довбойоба президентом.
19.08.2025 16:08 Ответить
19.08.2025 16:08 Ответить
навіщо вона їм ? вони разом ресурси будуть добувати і в Сибіру і на Алясці
19.08.2025 17:55 Ответить
19.08.2025 17:55 Ответить
Ще один доказ, що тільки наявність ЯЗ це гарантія безпеки..., бо наявність ЯЗ, запросто нівелює різницю у розмірі країн...
19.08.2025 16:09 Ответить
19.08.2025 16:09 Ответить
У нас є ЯЗ - російські АЕС у зоні досяжності наших ракет і безпілотників. І що ? Використали ?
19.08.2025 16:54 Ответить
19.08.2025 16:54 Ответить
Ми вдарим по АЕС вони вдарять по Києву, у нас є чим відповісти по Москві? нічим..., отож війна буде програна...
19.08.2025 17:16 Ответить
19.08.2025 17:16 Ответить
Яке воно нікчемне. Не президент, а ганчірка. На місті пуйла я б подумав про повернення Аляски поки в сша президент - ганчірка.
19.08.2025 16:12 Ответить
19.08.2025 16:12 Ответить
Пішов він...
19.08.2025 16:13 Ответить
19.08.2025 16:13 Ответить
Це наша земля, уйобок. Нам нема чого від когось отримувати.
19.08.2025 16:19 Ответить
19.08.2025 16:19 Ответить
Цікаво, хто його вчить, що це Україна напала на вдесятеро більшу від себе ядерну країну і що так ніхто не робить. А ще цікаво які величезні землі і від кого ми отримаємо щоб щасливо зажити. Чи не самі Штати нам щось розвинуте підкинуть?
19.08.2025 16:21 Ответить
19.08.2025 16:21 Ответить
не треба нам багато замлі, поверніть нам вкрадене, наше, що по закону нам належить, чужого нам не треба... є людина котра це пояснить цій старій д у пі?
19.08.2025 16:21 Ответить
19.08.2025 16:21 Ответить
**** кремлевская.
19.08.2025 16:27 Ответить
19.08.2025 16:27 Ответить
Рудий піндос знову своє гне!!! Пнх
19.08.2025 16:30 Ответить
19.08.2025 16:30 Ответить
Москалі не віддадуть захоплену землю, і що робити? Окрім прокльонів. ЄС збулося, Штати вмили руки. Лишилася Україна наодинці з москалем.

19.08.2025 16:30 Ответить
19.08.2025 16:30 Ответить
Шо там підлога макартні, знову зашкєрілся, дупа продажна?
19.08.2025 16:36 Ответить
19.08.2025 16:36 Ответить
По перше "в 10 разів більше" це що він рахує? Порожні території? В 3.5 рази населення у росії більше, не в 10.
По друге не ми напали, у нас немає вибору крім як захищатися від тотального знищення, або від поповнення рядів рос армії для наступних війн.
І головне, війна б давно закінчилися якщо б вони зробили тотальні дієві санкції проти росії. Нема грошей, нема війни.
Маразматик старий...
19.08.2025 16:49 Ответить
19.08.2025 16:49 Ответить
Україна повинна отримати назад окуповані території. Все інше нікого не цікавить.
19.08.2025 16:52 Ответить
19.08.2025 16:52 Ответить
ух ти ж плять"Україна отримає багато землі" А ЧИ НЕ ПОДАВИВСЯ БИ КУЙЛО РАЗОМ З ТРАМПОМ ТИМ КУСКОМ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ НА КОТРУ ВІН ПРЕТЕНДУЄ....????А ЩОБ ЦЯ УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЕНЬКА ВАМ .СУКИ.ПОПЕРЕК ГОРЛА СТАЛА НА ВІКИ ВІЧНІ...
19.08.2025 16:52 Ответить
19.08.2025 16:52 Ответить
Цікава ця заява: ,,Україна отримає багато землі" .....Це так звучить нібито росія віддасть нам щось своє....А що саме? Курську чи Воронежську область? Чи може Кубань? ,....А насправді іншими словами Трамп хочк сказати- радійте украінці і тому що у вас залишилось, і такою грою слів замаскувати свою неспроможність і небажання боротися і покарати зло , а капітуляцію Украіи преподнести як велику свою перемогу і досягнення миру..... Рудий політичний імпотент, маніпулятор і брехун....
19.08.2025 16:59 Ответить
19.08.2025 16:59 Ответить
От дебіл! Нам "отримувать" нічого не треба! Нам достатньо своєї... Хай Трамп допомагає її повернуть! Більше від нього нічого не вимагається!...
19.08.2025 17:00 Ответить
19.08.2025 17:00 Ответить
тобто великі держави тепер можуть безкарно порушувати міжнародні домовленності, змінювати кордони держав, захоплювати - тепер так це роблять?
а інші, які були гарантами безпеки тепер можуть кидати своїх союзників і порушувати домовленості - тепер так це роблять?
це тепер нова норма? хай рудий чорт це скаже прямо
19.08.2025 17:17 Ответить
19.08.2025 17:17 Ответить
А В'єтнам в скільки разів менше? Дав ***** вам бамбуковими плювачками
19.08.2025 17:22 Ответить
19.08.2025 17:22 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/tramp-otoshel-ot-vliyaniya-evropejskogo-desanta-i-snova-nachinaet-nesti-svoj-bred/ Олег Пономарь:
Трамп отошел от влияния европейского десанта и снова начинает нести свой бред.
Трамп заявил: «Украина получит много земли» (полный бред, Украина, если и получит, то совсем немного, а уступить должна больше, О.П.)
«Мы узнаем о президенте Путине в ближайшие пару недель. Украина была своего рода буфером между Россией и остальной Европой. Всё шло хорошо, пока не вмешался Байден.
Россия - мощная военная держава, нравится это людям или нет. Она гораздо более крупная страна. Вы не станете нападать на страну, которая в 10 раз больше вашей (повторяет свой бред о том, что Украина напала на Россию, О,П.)
Зеленский должен продемонстрировать определенную гибкость тоже.»

Как вы видите по предложению о гибкости Зеленского, вопрос о том, что Украина должна уступить что-то из территорий остается.
19.08.2025 17:29 Ответить
19.08.2025 17:29 Ответить
Trump is being blunt as always. What he is talking about is the importance of something everyone actually practices in everyday life: caution. Most people do not go around telling street thugs to go f*ck themselves to their face. They may very well want to, but they don't. Because they know the thug will attack. In fact, he must attack, even if he really does not want to, such are the rules in the thug world. Building one's identity on extreme hostility towards one's neighbor, trolling and insulting them every which way feels great, but is not exactly the safest thing to do, and is to be done at one's own risk and expense.
19.08.2025 17:32 Ответить
19.08.2025 17:32 Ответить
Trump can go fuck himself
19.08.2025 17:52 Ответить
19.08.2025 17:52 Ответить
Що ***** віддасть нам далекий схід? Звісно, якщо кітайські товарісчі на це погодяться.
19.08.2025 17:40 Ответить
19.08.2025 17:40 Ответить
Говорливий гондон...
19.08.2025 17:44 Ответить
19.08.2025 17:44 Ответить
Зажратая , ссыкливая дерьмократия поощряет , оккупацию , агрессию и терроризм . При таком раскладе они сами длительную отсрочку не получат .
19.08.2025 17:46 Ответить
19.08.2025 17:46 Ответить
 
 