Украина получит много земли и вернет себе жизнь, - Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вчерашнюю встречу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. По его словам, Украина "получит много земли".

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Трамп считает, что завершение войны для Украины является выгодным, поскольку она "вернет себе жизнь".

"Их людей перестанут убивать и они получат много земли. Россия - мощная военная держава, знаете, нравится это людям или нет. Это гораздо большее государство. Это не та война, которую стоило начинать. Так не делают. Не берутся за борьбу со страной, которая в 10 раз больше вас", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном "обмене территориями".

Президент США также заявил, что "79% территории Луганщины и Донетчины "принадлежит и контролируется Россией".

"Они понимают, что это означает", - сказал Трамп.

