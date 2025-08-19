УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Наступні 15 днів є критичними для роботи над гарантіями безпеки для України, - Макрон

Гарантії безпеки для України Що каже Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть "критичними" для визначення гарантій безпеки України після переговорів, що відбулися у Білому домі.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Він відзначив важливість "виконати всю необхідну роботу щодо гарантій безпеки".

"Наступні 15 днів є абсолютно критичними для нас, щоб завершити роботу з американцями і надати цим гарантіям безпеки змісту", - заявив французький лідер.

Макрон високо оцінив рішення Дональда Трампа надати Україні "дуже хороші гарантії безпеки".

"Велика зміна останніх днів полягає в тому, що він визнав необхідність гарантувати безпеку України", - сказав президент.

Читайте також: Українці, як і європейці, не повірять у чергові паперові гарантії безпеки, - МЗС Польщі

Що саме передбачає ця гарантія безпеки, наразі невідомо, проте Макрон сказав, що "британські, французькі, німецькі, турецькі та інші сили готові проводити операції, не на передовій, не провокативно, а операції з убезпечення повітря, моря та на суші".

Водночас Макрон застеріг від "швидких перемог" і довіри до слів Кремля. За його словами, Росія є "дестабілізуючою силою" та "хижаком, людожером біля наших дверей".

"Ми хочемо переконатися, що цей мир, а отже, і ця угода, дадуть українцям можливість відновити свою країну і жити в мирі, бути впевненими, що після укладення мирної угоди вони матимуть достатню силу стримування, щоб не бути знову атакованими, а європейці - жити в мирі та безпеці", - додав лідер Франції.

Читайте: США та Європа негайно розпочнуть роботу над гарантіями безпеки для України, - Bloomberg

Гарантії безпеки для України

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.

За даними WSJ, держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами заявив про роботу над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.

Також читайте: Україна пропонує США закупити озброєння на $100 млрд, щоб отримати гарантії безпеки, - FT

Автор: 

Макрон Емманюель (1571) гарантії безпеки (175)
Навіщо вигадувати велосипед, Франція ж підписувала Будапештський меморандум? Цілком достатньо, нє?
показати весь коментар
19.08.2025 14:01 Відповісти
Час приймати Україну в ЄС. Вистачить мудохатись.
показати весь коментар
19.08.2025 14:01 Відповісти
Критичні дні?
показати весь коментар
19.08.2025 14:05 Відповісти
Гарантії в обмін на що? За здачу територій *****? "Ітогі подвєдьом" Зєлєнскій копалини здав Деменцію Трампу, землю здав *****. Перевів в ошори собі на три покоління. " - А нам? - Фуй вам! нарада закінчена. Всі по домам!"
показати весь коментар
19.08.2025 14:09 Відповісти
Зберіть "саміт миру v2.0", в Лозанні.

Гвінею-Бісау не забудьте запросити.

>> цей мир, а отже, і ця угода, дадуть українцям можливість відновити свою країну...

Пан Макрон щось про агресію параші і про її "конституцію" не хоче згадати?

Яким чином українці "будуть відновлювати свою країну", якщо збройна агресія проти їх країни "узаконена" агресором, і він не понесе будь-якого покарання?
показати весь коментар
19.08.2025 14:09 Відповісти
Європейські лідери виторгували у Трампа ще 2 тижні. Потім вигадають чергову абстракцію типу "треба підготувати проект переговорів про підготовку до впровадження початкових гарантій" і будуть далі тягнути час.
показати весь коментар
19.08.2025 14:10 Відповісти
Не смішіть своїми гарантіями і своїми ілюзіями про мир з рашистами. Невже ви вірите що ***** відмовиться від повної окупації України, особливо після того як ***** і його преславуту армію так привселюдно опустили? Да ***** мстива і підла тварь вже думає як відомстити українцям. І якщо Україна зараз припинить воювати і дасть рашистам час на відновлення то нас чекає ще страшніша війна яка вже точно знищить Україну повністю. Бо любе перемир'я ***** використає на 1000% для відновлення армії і виробництва зброї, а також на підкуп політиків особливо європейських, а Україна під час перемир'я буде бурячки садити і пісень співати. Європа в свою ж чергу припинить виділяти і гроші і зброю, навіщо, війни ж не має, заявлять підкуплені *****м європейські політики
показати весь коментар
19.08.2025 14:24 Відповісти
Нам насиплять стількі гарантій, будемо хлєбать в трі горла. Потім правда, через кілька років, вилізе сивочолий мудрий українець в вишитих труселіх, покачає головою, а що ж ми браття, підписали? Тут же ніхера конкретно нема!!! А США вже давно передумали, і Трамп сидить в сумасшедшем доме і підписує чудові угоди з санітарами.
показати весь коментар
19.08.2025 14:25 Відповісти
У нас вже 4199-й "критичний" день, пане Макрон.
показати весь коментар
19.08.2025 14:27 Відповісти
 
 