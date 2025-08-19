Наступні 15 днів є критичними для роботи над гарантіями безпеки для України, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть "критичними" для визначення гарантій безпеки України після переговорів, що відбулися у Білому домі.

Він відзначив важливість "виконати всю необхідну роботу щодо гарантій безпеки".

"Наступні 15 днів є абсолютно критичними для нас, щоб завершити роботу з американцями і надати цим гарантіям безпеки змісту", - заявив французький лідер.

Макрон високо оцінив рішення Дональда Трампа надати Україні "дуже хороші гарантії безпеки".

"Велика зміна останніх днів полягає в тому, що він визнав необхідність гарантувати безпеку України", - сказав президент.

Що саме передбачає ця гарантія безпеки, наразі невідомо, проте Макрон сказав, що "британські, французькі, німецькі, турецькі та інші сили готові проводити операції, не на передовій, не провокативно, а операції з убезпечення повітря, моря та на суші".

Водночас Макрон застеріг від "швидких перемог" і довіри до слів Кремля. За його словами, Росія є "дестабілізуючою силою" та "хижаком, людожером біля наших дверей".

"Ми хочемо переконатися, що цей мир, а отже, і ця угода, дадуть українцям можливість відновити свою країну і жити в мирі, бути впевненими, що після укладення мирної угоди вони матимуть достатню силу стримування, щоб не бути знову атакованими, а європейці - жити в мирі та безпеці", - додав лідер Франції.

Гарантії безпеки для України

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.

За даними WSJ, держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами заявив про роботу над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.

