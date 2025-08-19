Следующие 15 дней являются критическими для работы над гарантиями безопасности для Украины, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следующие две недели будут "критическими" для определения гарантий безопасности Украины после переговоров, состоявшихся в Белом доме.
Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил важность "выполнить всю необходимую работу по гарантиям безопасности".
"Следующие 15 дней являются абсолютно критическими для нас, чтобы завершить работу с американцами и придать этим гарантиям безопасности содержание", - заявил французский лидер.
Макрон высоко оценил решение Дональда Трампа предоставить Украине "очень хорошие гарантии безопасности".
"Большое изменение последних дней заключается в том, что он признал необходимость гарантировать безопасность Украины", - сказал президент.
Что именно предусматривает эта гарантия безопасности, пока неизвестно, однако Макрон сказал, что "британские, французские, германские, турецкие и другие силы готовы проводить операции, не на передовой, не провокационно, а операции по обеспечению безопасности воздуха, моря и на суше".
В то же время Макрон предостерег от "быстрых побед" и доверия к словам Кремля. По его словам, Россия является "дестабилизирующей силой" и "хищником, людоедом у наших дверей".
"Мы хотим убедиться, что этот мир, а следовательно, и это соглашение, дадут украинцам возможность восстановить свою страну и жить в мире, быть уверенными, что после заключения мирного соглашения они будут иметь достаточную силу сдерживания, чтобы не быть снова атакованными, а европейцы - жить в мире и безопасности", - добавил лидер Франции.
Гарантии безопасности для Украины
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.
По данным WSJ, госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.
Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом и европейскими лидерами заявил о работе над конкретным наполнением гарантий безопасности для Украины.
