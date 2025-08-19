Американских войск в Украине не будет, гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post.
В то же время он предположил, что США обеспечат определенную форму воздушной защиты.
Трамп заявил, что США будут поддерживать европейцев в обеспечении безопасности Украины.
"Мы готовы помочь им с различными вещами, особенно, пожалуй, если можно будет поговорить об этом в воздухе, потому что ни у кого нет таких вещей, как у нас", - сказал он.
Также он предположил, что войска Европы будут присутствовать в Украине.
Гарантии безопасности для Украины
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.
По данным WSJ, госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.
Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом и европейскими лидерами заявил о работе над конкретным наполнением гарантий безопасности для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Європи Україна крайній Бастіон.
Так що не отримаєш ти свої 15 срублєй за пост чмо.
Франція вже це зрозуміла.
уй уйлу і кацапам.
Навіть не надійся.
Кацапе, ти навіть в азовське море не можеш відправити свої "воєні кораблі" без ризику що їх потоплять Українці.
Про Чорне море взагалі мовчу.
Поховали свої корита в бухтах і закрили їх сітками-буями.
Як там "Зерновий Коридор".
Чому не перевіряєте?
Дорога до "долбільні володіна".
Писец.
Був пацан і нема пацана....
Ніяк не жаль)))
Певне коло осликів запорпався?
Чи думаєш що вони усі свої дрони віддають Україні?
Ну то давай телефонуй-117.
Купу грошей отримаєш може, перед тим як дрона їбалом отримаєш)))
А трап отримає відоси в сітці інтернет.
Козляра.
Один до одного як його куратор з кремля.
Коли європейці "розгребуть гімно" і наведуть порядок, Трамп проведе "брехінг" і вкаже на те, як, дякуючи його невсипному контролю і вмілому керівництву, в Європі настав лад...
то то така делегація з Європи на уклін приїхала.
Трамп погоджується на маленькі відступи від наглих вимог Кацапії!