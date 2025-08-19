РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9581 посетитель онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
3 362 52

Американских войск в Украине не будет, гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп

Войск США в Украине не будет Заявление Трампа

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post.

В то же время он предположил, что США обеспечат определенную форму воздушной защиты.

Трамп заявил, что США будут поддерживать европейцев в обеспечении безопасности Украины.

Читайте также: Украина получит много земли и вернет себе жизнь, - Трамп

"Мы готовы помочь им с различными вещами, особенно, пожалуй, если можно будет поговорить об этом в воздухе, потому что ни у кого нет таких вещей, как у нас", - сказал он.

Также он предположил, что войска Европы будут присутствовать в Украине.

Читайте: Следующие 15 дней являются критическими для работы над гарантиями безопасности для Украины, - Макрон

Гарантии безопасности для Украины

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

По данным WSJ, госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом и европейскими лидерами заявил о работе над конкретным наполнением гарантий безопасности для Украины.

Читайте: Трампа пригласили посетить Россию, - Лавров

Автор: 

США (27739) Трамп Дональд (6430) гарантии безопасности (177)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А Європа в підсумку відхреститься від будь-яких хоч трохи суттєвих гарантій і скаже "хай це роблять американці". Це вже було із санкціями і з поставками зброї.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:06 Ответить
+8
американських не буде, німецьких не буде, польських не буде.... нам впарюють черговий будапештський меморандум
показать весь комментарий
19.08.2025 16:27 Ответить
+7
Ось і всі гарантії безпеки від рудого ********.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Європа в підсумку відхреститься від будь-яких хоч трохи суттєвих гарантій і скаже "хай це роблять американці". Це вже було із санкціями і з поставками зброї.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:06 Ответить
кцп-пнх.
У Європи Україна крайній Бастіон.
Так що не отримаєш ти свої 15 срублєй за пост чмо.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:19 Ответить
пошлють як в балтійські країни, на всіх 5000 чоловік і 100 танків.
показать весь комментарий
19.08.2025 17:36 Ответить
і отримають дорогу на Ля Манш?
Франція вже це зрозуміла.
уй уйлу і кацапам.
Навіть не надійся.
показать весь комментарий
19.08.2025 17:53 Ответить
кому потрібен Ла-Манш, сто б його забирати ?
показать весь комментарий
19.08.2025 17:59 Ответить
ой, а кому ж це потрібен вихід, круглорічний в океан світовий.
Кацапе, ти навіть в азовське море не можеш відправити свої "воєні кораблі" без ризику що їх потоплять Українці.
Про Чорне море взагалі мовчу.
Поховали свої корита в бухтах і закрили їх сітками-буями.
Як там "Зерновий Коридор".
Чому не перевіряєте?
показать весь комментарий
19.08.2025 18:05 Ответить
і чекає тебе не далека дорога.
Дорога до "долбільні володіна".
Писец.
Був пацан і нема пацана....
Ніяк не жаль)))
показать весь комментарий
19.08.2025 18:08 Ответить
а ще ти забув написати скільки саме дронів фпв і інших.
Певне коло осликів запорпався?
Чи думаєш що вони усі свої дрони віддають Україні?
Ну то давай телефонуй-117.
Купу грошей отримаєш може, перед тим як дрона їбалом отримаєш)))
показать весь комментарий
19.08.2025 17:56 Ответить
так і буде
показать весь комментарий
19.08.2025 16:42 Ответить
Европа ввела санкции в этом году, 18 пакет. И готовит 19-ый. Поставляет вооружение. А твоё рыжее подx#йловское чмо не сделало ни того, ни другого. Разве что пошлины повысил Индии, но не факт, что он это сделал ради Украины.
показать весь комментарий
19.08.2025 17:00 Ответить
1000 тис американських солдатів гарно би вписалися в український ландшафт - путлєр не з"їсть
показать весь комментарий
19.08.2025 16:10 Ответить
Маю підозру що до кінця президентства Трампа кацапські війська будуть в США.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:11 Ответить
Можливо, вони вже там є. Якщо Фредовичу присвоїли звання, то в його особі.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:16 Ответить
Та вони й без кацапських військ на колінкували перед літаком путина, вистеляючи цьому злочинцеві червону доріжку.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:35 Ответить
Американські і кацапські будуть діяти спільно.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:52 Ответить
Хазяїн слова!
показать весь комментарий
19.08.2025 16:11 Ответить
Хоче дає, хоче забирає! Типовий пізд@бол.
показать весь комментарий
19.08.2025 17:13 Ответить
Тоді, може, не варто й лізти в цю справу, коли не годен дати ґарантії безпеки?
показать весь комментарий
19.08.2025 16:11 Ответить
Ось і всі гарантії безпеки від рудого ********.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:13 Ответить
!!!100!!!
показать весь комментарий
19.08.2025 16:53 Ответить
На на ето пойтіть нє могу - мнє нада посовєтоваться с шефом!
показать весь комментарий
19.08.2025 16:13 Ответить
Ну так Європа і отримає Нобелівку з Миру.
А трап отримає відоси в сітці інтернет.
Козляра.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:17 Ответить
Європа дасть гарантії безпеки?? Та Європі самій якби хтось дав такі гарантії
показать весь комментарий
19.08.2025 16:18 Ответить
Яке воно зрадливе, риже та мерзотне!
Один до одного як його куратор з кремля.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:19 Ответить
Мерзота ссиклива.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:23 Ответить
Європі призначена роль "асенізатора", по ліквідації прориву каналізаційної системи... "Губернатором" Трамп призначає себе...
Коли європейці "розгребуть гімно" і наведуть порядок, Трамп проведе "брехінг" і вкаже на те, як, дякуючи його невсипному контролю і вмілому керівництву, в Європі настав лад...
показать весь комментарий
19.08.2025 16:24 Ответить
американських не буде, німецьких не буде, польських не буде.... нам впарюють черговий будапештський меморандум
показать весь комментарий
19.08.2025 16:27 Ответить
так і ще в обмін на наші ж території
показать весь комментарий
19.08.2025 16:45 Ответить
"Коаліція обісцяних" теж зассить ось побачите
показать весь комментарий
19.08.2025 16:27 Ответить
схоже, у всіх попередніх дописувачів якісь захмарні очікування від Трампа. Я від нього нічого доброго не чекаю - доєднуйтесь.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:28 Ответить
Сцикунва слюняве!!!! Гарант безпеки обісцяний!!!
показать весь комментарий
19.08.2025 16:31 Ответить
Реальні, не декларативні, гарантії безпеки, в поточній конфігурації світу, Україні може забезпечити тільки власна сильна армія.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:36 Ответить
Ху*як!
показать весь комментарий
19.08.2025 16:38 Ответить
ну это еще понятно было в 2022 году,ну камон тут на этом ресурсе в каких то облаках летают,ничего нового он не сказал
показать весь комментарий
19.08.2025 16:39 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 16:44 Ответить
Гріх сміятися над методичками офісу
показать весь комментарий
19.08.2025 18:57 Ответить
Американських військ в Україні не буде, гарантії безпеки забезпечить Європа, ЗА ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД ЄВРОПИ, ЇЙ ПОТРІБНО ГАРАНТУВАТИ НАДАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ У ВИКОРИСТАННЯ...АМЕРИКАНСЬКИЙ АФЕРИСТ- ІДЕШ НАКУЙ
показать весь комментарий
19.08.2025 16:45 Ответить
Дурко перетворює сша у другорядну країну.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:45 Ответить
Такий план йому спустили з кремля.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:53 Ответить
... у третьосортну дупу.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:55 Ответить
третя країна ?
то то така делегація з Європи на уклін приїхала.
показать весь комментарий
19.08.2025 17:40 Ответить
тоді виникає закономірне питання - нахер нам взагалі потрібна ця тупа руда мавпа?
показать весь комментарий
19.08.2025 16:55 Ответить
Сцикло риже, ну не має в такому віці вже тестостерону, ото й рішення бабські
показать весь комментарий
19.08.2025 17:15 Ответить
Зброю давай, а червоні килимки і самі розстелимо...
показать весь комментарий
19.08.2025 17:21 Ответить
TACO в дії!
Трамп погоджується на маленькі відступи від наглих вимог Кацапії!
показать весь комментарий
19.08.2025 17:22 Ответить
Зачем отдали редкоземельные минералы ржавому шулеру ??
показать весь комментарий
19.08.2025 17:26 Ответить
Ніяких військ не буде крім ЗСУ бо всі інші партнери дуже рішучі, охочі та сміливі. Ссуть у вуха про гарантії безпеки але не можуть збити дрон або рашистську ракету яка залетіла на їх територію. Віримо, дуже сильно віримо у їхні гарантії... Будапештський меморандум номер 2, але ще більш мерзенний бо йде війна.
показать весь комментарий
19.08.2025 17:43 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 17:51 Ответить
Европа будет гарантом , а мы (трамп)будем снабжать всем, если об этом можно будет поговорить, в воздухе. За шо тока Бог наказывает Землю - клоунадо-шлепериада ширится
показать весь комментарий
19.08.2025 17:56 Ответить
А хтось гадав, що типу НЕлох і х...йло підписують якусь там угоди, і одразу в Чорне море заходить 36 есмінців США і прямують у порт Одеси. А зі сторони Польші маршем йдуть колони бравих морських котиків США. І так зрозуміло, що розвод заснований на тому, щоб хоч щось було підписано, для того щоб максимально відмінусувати вже прийняті санкції проти кацапії для налагодження торгівлі енергоресурсами.
показать весь комментарий
19.08.2025 17:58 Ответить
Обміняли копалини на невимогу виборів в Україні, а все інше залишилося на тому місці, де і було? Потужно.
показать весь комментарий
19.08.2025 18:56 Ответить
 
 