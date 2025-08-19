Американских войск в Украине не будет, гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post.

В то же время он предположил, что США обеспечат определенную форму воздушной защиты.

Трамп заявил, что США будут поддерживать европейцев в обеспечении безопасности Украины.

"Мы готовы помочь им с различными вещами, особенно, пожалуй, если можно будет поговорить об этом в воздухе, потому что ни у кого нет таких вещей, как у нас", - сказал он.

Также он предположил, что войска Европы будут присутствовать в Украине.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

По данным WSJ, госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом и европейскими лидерами заявил о работе над конкретным наполнением гарантий безопасности для Украины.

