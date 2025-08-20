Велика Британія готова направити війська в Україну для захисту неба та портів, - начальник штабу Радакін

Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін.

Як зазначається, найближчим часом Радакін повідомить своїх американських колег на зустрічі у Пентагоні про те, що Велика Британія готова направити війська для захисту неба та морів України, але не на передову з Росією

Очікується, що він також підтвердить, що Велика Британія надасть солдатів для матеріально-технічного забезпечення та навчання.

Раніше йшлося про розгортання до 30 тисяч військовослужбовців для захисту українських об'єктів, але цю цифру скоротили через опір деяких європейських країн.

Нагадаємо, президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.