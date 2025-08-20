Велика Британія готова направити війська в Україну для захисту неба та портів, - начальник штабу Радакін
Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін.
Як зазначається, найближчим часом Радакін повідомить своїх американських колег на зустрічі у Пентагоні про те, що Велика Британія готова направити війська для захисту неба та морів України, але не на передову з Росією
Очікується, що він також підтвердить, що Велика Британія надасть солдатів для матеріально-технічного забезпечення та навчання.
Раніше йшлося про розгортання до 30 тисяч військовослужбовців для захисту українських об'єктів, але цю цифру скоротили через опір деяких європейських країн.
Нагадаємо, президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Президент США втомлено потер лоба. У його кабінеті стояв сер Вінстон Черчілль, витираючи хусткою піт з обличчя - спека у Вашингтоні була нестерпною. Прекрасний день, щоб укласти угоду із Гітлером.
- Слухайте, Вінстон, - почав президент, дивлячись на британського прем'єра. - Я запросив Вас сюди не для того, щоб говорити про "війну, війну, війну". Ми тут заради миру.
- Заради чийого миру? - підняв брову Черчілль.
- Заради нашого спільного миру! - зітхнув президент. - Ми вважаємо, що настав час припинити вогонь. Чи не можете ви просто сказати: "Я хочу укласти мир"? А не все це "Гітлер, Гітлер се". Занадто багато негативу.
Черчілль важко зітхнув і залпом осушив склянку віскі.
- Сер, - сказав він. - Я вдячний за вашу допомогу і не хочу втратити найважливішого партнера. Але, вибачте, мені здавалося, що я у Вашингтоні, а не в Берліні. Ви впевнені, що я маю вибачатися? Може, ще потиснути руку фюреру? Надіслати йому різдвяну листівку?
- Це не те, про що я говорю! - Президент сплеснув руками. - Просто перестаньте сіяти ворожнечу. Кажуть, що Британія майже зруйнована, ваші солдати втекли, вони не герої, а ваша країна втратила мільйони людей, а ви стали диктатором. Як ви на це відреагуєте?
- Скажу вам так: будьте обережні з цифрами, - хмикнув Черчілль. - Мільйонів втрат у нас немає. Та й не "якісь" території втрачаємо, а будинки наших людей. Впевнений, що якби Німеччина окупувала Нью-Йорк, ви не назвали б їх "якоюсь територією". Чи я не правий?
Президент проігнорував сарказм.
- Сер Вінстон, - продовжив він, складаючи руки на столі, - ви повинні розуміти, що ми хочемо добрих стосунків і з вами, і з німцями. Гітлер сказав, що хоче укласти мир. Він сказав, що Британія може залишити собі острови, що не буде вторгнення. Чи це не успіх?
- Ах, Гітлер сказав... - Черчілль постукав пальцем по столу. - Як зворушливо. А як же Польща, Франція, Бельгія, Норвегія?
- Ви знову про минуле! - відмахнувся президент. - Давайте дивитися у майбутнє! Ми прагнемо миру, а не десяти років війни.
- Капітуляція за один день завжди виглядає привабливішою, ніж перемога за десять років, - зітхнув Черчілль. - Але ж у мене інший підхід. Ми будемо воювати. Воювати, воювати і воювати.
Президент невдоволено насупився.
- Вінстон, мені здається, ви неправильно розумієте американську позицію…
- О, я все розумію, - перебив його британець, - Ви не хочете опинитися на неправильному боці історії. Проблема лише в тому, що ви поки що не вирішили, яка вона, ця "правильна" сторона.
Президент задумливо постукав ручкою по столу. Очевидно, що угода, на яку запросили Черчілля, була удаваною. Якби він навіть мовчки кивав, як порцеляновий китайський бовдур, його все одно звинуватили б у відсутності поступливості. Головне у цих переговорах був не результат, а шоу.
- Все одно подумайте, Вінстон, - лагідно сказав президент. - Можливо, коли Лондон перестане існувати, ви захочете повернутись до цієї розмови.
- О, я певен, що коли Берлін перестане існувати, ви захочете повернутися до іншого, - усміхнувся Черчілль, підводячись із крісла. - Але поки що ... дозвольте мені продовжити "сіяти ворожнечу".
І він гордо вийшов з Овального кабінету, залишивши президента в тиші, що задумливо дивиться на карту світу."
а ви лайно зелене проковтнете
бо я не бачу майдану проти зе
То це просто чудово.
Боже бережи Короля.