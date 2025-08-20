УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Велика Британія готова направити війська в Україну для захисту неба та портів, - начальник штабу Радакін

Радакін про британські війська в Україні

Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін.

Як зазначається, найближчим часом Радакін повідомить своїх американських колег на зустрічі у Пентагоні про те, що Велика Британія готова направити війська для захисту неба та морів України, але не на передову з Росією

Очікується, що він також підтвердить, що Велика Британія надасть солдатів для матеріально-технічного забезпечення та навчання.

Також читайте: Близько 10 країн готові відправити в Україну війська в межах гарантій безпеки, - Bloomberg

Раніше йшлося про розгортання до 30 тисяч військовослужбовців для захисту українських об'єктів, але цю цифру скоротили через опір деяких європейських країн.

Нагадаємо, президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Велика Британія (5741) Радакін Тоні (28) гарантії безпеки (184)
Топ коментарі
+6
Ну хоч так. Тільки давайте не просто бла-бла-бла, а реальні кораблі і літаки з людьми. І не невідомо коли, а тут і зараз.
20.08.2025 11:26 Відповісти
+4
Президент проігнорував сарказм.

- Сер Вінстон, - продовжив він, складаючи руки на столі, - ви повинні розуміти, що ми хочемо добрих стосунків і з вами, і з німцями. Гітлер сказав, що хоче укласти мир. Він сказав, що Британія може залишити собі острови, що не буде вторгнення. Чи це не успіх?

- Ах, Гітлер сказав... - Черчілль постукав пальцем по столу. - Як зворушливо. А як же Польща, Франція, Бельгія, Норвегія?

- Ви знову про минуле! - відмахнувся президент. - Давайте дивитися у майбутнє! Ми прагнемо миру, а не десяти років війни.

- Капітуляція за один день завжди виглядає привабливішою, ніж перемога за десять років, - зітхнув Черчілль. - Але ж у мене інший підхід. Ми будемо воювати. Воювати, воювати і воювати.

Президент невдоволено насупився.

- Вінстон, мені здається, ви неправильно розумієте американську позицію…

- О, я все розумію, - перебив його британець, - Ви не хочете опинитися на неправильному боці історії. Проблема лише в тому, що ви поки що не вирішили, яка вона, ця "правильна" сторона.

Президент задумливо постукав ручкою по столу. Очевидно, що угода, на яку запросили Черчілля, була удаваною. Якби він навіть мовчки кивав, як порцеляновий китайський бовдур, його все одно звинуватили б у відсутності поступливості. Головне у цих переговорах був не результат, а шоу.

- Все одно подумайте, Вінстон, - лагідно сказав президент. - Можливо, коли Лондон перестане існувати, ви захочете повернутись до цієї розмови.

- О, я певен, що коли Берлін перестане існувати, ви захочете повернутися до іншого, - усміхнувся Черчілль, підводячись із крісла. - Але поки що ... дозвольте мені продовжити "сіяти ворожнечу".

І він гордо вийшов з Овального кабінету, залишивши президента в тиші, що задумливо дивиться на карту світу."
20.08.2025 11:28 Відповісти
+3
в порти прилітає найбільше чи ви будете їх з Ла-Маншу захищати ?
20.08.2025 11:21 Відповісти
Що ви пропонуєте ? Не надсилати ?
20.08.2025 11:32 Відповісти
я констатую , що в портах теж не безпечно як на фронті . якщо мета англійців не вбивати кацапів то порт підійде .
20.08.2025 11:36 Відповісти
Защищать планируется когда уже прилетать не будет. Если будет прилетать заищать перестанут. Все просто на самом деле )
20.08.2025 12:13 Відповісти
тоді сніг треба прибирати сьогодні ! в грудні прибирати не треба .
20.08.2025 12:15 Відповісти
Совершенно верно. Так работает вся евробюрократия, если вдруг вы не знали) п.с. как и 18 пакетов санкций которые теряют свой смысл ещё до их принятия.
20.08.2025 12:43 Відповісти
Звідки ти знаєш?по нашому заводу останній раз прилетіло 15 шахедів і 8 іскандерів одночасно...а ну розскажи мені по якому це порту так луплять.....
20.08.2025 12:30 Відповісти
Як ви тільки надоїли...
20.08.2025 11:22 Відповісти
Хочуть порт у Львові організувати?
20.08.2025 11:24 Відповісти
20.08.2025 11:26 Відповісти
Не запливе, Азовське море мілке
20.08.2025 12:15 Відповісти
20.08.2025 11:26 Відповісти
20.08.2025 11:28 Відповісти
зєля не Черчілль, він ворог!
20.08.2025 12:11 Відповісти
Четвертий рік усе здає, здає; здає, здає, але ніяк не може здати
20.08.2025 12:18 Відповісти
Вони завжди готові це казати але зовсім не готові відправляти...
20.08.2025 11:35 Відповісти
Залужний повертається з підкріпленням.
20.08.2025 11:47 Відповісти
зара зе відмовиться
20.08.2025 11:50 Відповісти
то мали зробити ще 3 роки тому
20.08.2025 11:56 Відповісти
Ого.
То це просто чудово.
Боже бережи Короля.
20.08.2025 11:59 Відповісти
Англичане все таки додумались, что могут потренироваться и получить опят для своего ПВО ?
20.08.2025 12:43 Відповісти
..ну... хоча б шОсь..
20.08.2025 12:48 Відповісти
Англія застосовує метод аби не дати трампу вкрай знахабніти і все більш відкрито перешкоджати нам у війні. Адже якщо на території України будуть війська (хоча б малий контингент), йому важкувато буде звʼязувати нам руки і гадити на голову. Бо то вже буде прецендент до конфлікту зі своїми. «Своїми»- ось так правильніше, у трампа своїх нема.
20.08.2025 12:59 Відповісти
Ну ждём авианосец Queen Elizabeth в порту Одессы
20.08.2025 13:04 Відповісти
 
 