РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10339 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
5 325 61

РФ также должна предоставить гарантии безопасности Украине, - Лавров

Лавров прокомментировал гарантии безопасности для Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждать гарантии безопасности для Украины без России - это путь в никуда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия согласна, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция", - отметил он.

Москва, по словам главы МИД страны-оккупанта, соглашается, что гарантии безопасности Украины должна обеспечивать и сама Россия.

По его словам, серьезно обсуждать гарантии безопасности без России - "путь в никуда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без "уважения к безопасности РФ" и "прав россиян в Украине" о долгосрочных договоренностях не может быть и речи, - Лавров

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Также читайте: РФ никогда не стремилась просто захватить Крым или Донбасс, а лишь защитить "русских", - Лавров

Автор: 

Лавров Сергей (2353) россия (96924) гарантии безопасности (184)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Ідіть у сраку. І платіть репарації.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:12 Ответить
+17
показать весь комментарий
20.08.2025 14:13 Ответить
+17
ви довбограї "будапештській меморандум" виконайте !!!
показать весь комментарий
20.08.2025 14:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ідіть у сраку. І платіть репарації.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:12 Ответить
Як круто Лавров продемонстрував , що обіцянки-цяцянки Трампа про гарантії безпеки для України -то звичний фарс від тампона хйла.

https://www.youtube.com/watch?v=U8X3ONVmYFI

The Telegraph про те як Європа вже не вірить Трампу з його вихлянням від Ху до ЄС - коментує Роман Безсмертний
показать весь комментарий
20.08.2025 14:21 Ответить
👏👍...
показать весь комментарий
20.08.2025 14:41 Ответить
Иди ***** дурилка картонная..
показать весь комментарий
20.08.2025 14:13 Ответить
лицо с мордой лошади поешь овса
показать весь комментарий
20.08.2025 14:13 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2025 14:13 Ответить
ви довбограї "будапештській меморандум" виконайте !!!
показать весь комментарий
20.08.2025 14:14 Ответить
Безпеку вівцям обіцяє вовк.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:14 Ответить
**** дався,ішак нагуляний.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:14 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2025 14:15 Ответить
шо опять !?
показать весь комментарий
20.08.2025 14:17 Ответить
Вовк вліз в хлів з вівцями щоб надати їм гарантії безпеки
показать весь комментарий
20.08.2025 14:17 Ответить
Рашисти хочуть активно приймати участь в засіданнях так званих гарантів щоб знати всі секрети зсередини і щоб не дай боже якийсь пункт який їм не вигідний не приняли. Одним словом рашисти добилися того чого і хотіли з самого початку а іменно щоб по всіх питаннях в Україні їздило в моцкву питати дозволу. Тобто Україна таким чином втрачає незалежність а потім і державність. Так що хто думає що після капітуляції настане мир і все буде як раніше той глибоко помиляється
показать весь комментарий
20.08.2025 14:27 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2025 14:17 Ответить
калантарян, ти про гарантії рідній вірменії розповідай. Ви свої виконали в рамках одкб?
показать весь комментарий
20.08.2025 14:19 Ответить
у когось є під рукою крапелька нікотину? Дуже треба, не для себе прошу...
показать весь комментарий
20.08.2025 14:20 Ответить
цинічна тварина розказує про гарантії...мразіна така!!!
показать весь комментарий
20.08.2025 14:21 Ответить
що вони курять.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:21 Ответить
капля нікотину вбиває лошадь
показать весь комментарий
20.08.2025 14:23 Ответить
уууу ну все, у европейцев теперь будет месяца 3 потужных разговоров каких крутых гарантий они смогут предоставить. То раньше когда раша была против все слабо двигалось, а теперь то развернутся на полную
показать весь комментарий
20.08.2025 14:24 Ответить
Кобиляча голова
показать весь комментарий
20.08.2025 14:24 Ответить
Ага... кацапія в цій історії може сходити виключно на х...й. Міжнародні суди, компенсації, репарації, міжнародні кримінальні справи, строки в буцигарні або фізична ліквідація причетних до воєнних злочинів.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:25 Ответить
Мене цікавить одне.
А де симоненко, мороз і вітренко?
Ну маю надію що вони в камерах тюрячок.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:25 Ответить
Вони добре себе почувають на своїх дачах. Смокчуть заморський віскарик та заїдають омарами.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:27 Ответить
а чому?
Я просто впевнений що "не начасі".
А там навіть слідчим нічого робити.
Просто купу відосів прікріпити до справ.
показать весь комментарий
20.08.2025 15:07 Ответить
Пішов ти нах...!Вже раз давали гарантії,в тому числі і сучий мордор-Будапештський меморандум,забув.Твоїми гарантіями тільки підтертись.Тільки розвал кацапстану буде 100% гарантія що ці скоти більше не нападуть.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:25 Ответить
Гарантії? Від мордви? Був Будапештський меморандум, був великий договір про дружбу, були договори про визнання кордонів, була навіть демаркація кордонів. Але під@ри захотіли до свого спальника і підтерлись цими паперчиками. Які гарантії можуть надати ті під@ри? Що таке мелить та коняка?
показать весь комментарий
20.08.2025 14:26 Ответить
От підАр!
показать весь комментарий
20.08.2025 14:26 Ответить
пішло на куй чумло коняче. вже наїлися ваших гарантій
показать весь комментарий
20.08.2025 14:27 Ответить
Коли воно вже здохне?
показать весь комментарий
20.08.2025 14:28 Ответить
Так уже ж надали гарантії безпеки
показать весь комментарий
20.08.2025 14:30 Ответить
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що обговорювати гарантії безпеки для України без Росії - це шлях у нікуди.((((обговорювати гарантії безпеки для України з 3.14ДЕРАЦІЄЮ ЦЕ 100% МАЙБУТНЯ КРОВОПРОЛИТНА ВІЙНА І РАШИСТСЬКА ОКУПАЦІЯ" НАКУЙ-ЦЕ НА МАЦКВААБАД
показать весь комментарий
20.08.2025 14:39 Ответить
За їхніми "гарантіями безпеки" де-факто стоїть намагання колонізувати Україну і запровадити відповідні зміни в усі нормотворчі законодавчі документи, включно з Конституцією України.

Давно вже кажу в таких випадках: *****!
показать весь комментарий
20.08.2025 14:40 Ответить
Цинізм зашкалює...агресор обіцяє захищати від себе
показать весь комментарий
20.08.2025 14:40 Ответить
враження що весь світ перетворився на кодло сдвинутих по фазі ідіотів
показать весь комментарий
20.08.2025 14:42 Ответить
навіщо писати новини з маячнею хворої на голову людини?
показать весь комментарий
20.08.2025 14:43 Ответить
Він говорить про гарантії безпеки руським, які живуть в Україні з українськими паспортами... бо якщо їх будуть ущемлять РФ знову розпочне війну...
показать весь комментарий
20.08.2025 14:49 Ответить
Знову хитрість. У семи няньок дитина без ока. Московія дала гарантії у Будапешському меморандумі. Тільки ми визначаємо від кого брати гарантії. Поки фронт не відсунемо всі ці навколо пустого розмови тільки відвертають увагу.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:50 Ответить
Гидко слухати цей бред від терористів і загарбників про якусь
там безпеку , бо кацапи думають , що українці в це повірять?
Вам ніхто не вірить , а тем паче украінці !!
Здохніть краще всі скопом і дайте нам спокій , мразь !
показать весь комментарий
20.08.2025 14:51 Ответить
ну чекіст майже прямо каже - коли параша повторно нападе на Україну, параша хоче мати право на блокування міжнародної допомоги від безпекових країн.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:51 Ответить
Ніхто, окрім ЗСУ,не дасть гарантії, ніхто.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:52 Ответить
Не новини, а стенограма роботи психіатричної лікарні. А за останні півроку, взагалі, лише сюжети з відділення тяжких та безнадійно хворих.
показать весь комментарий
20.08.2025 14:53 Ответить
Даю 100% , що Тромб буде не проти !
показать весь комментарий
20.08.2025 14:53 Ответить
так і ти не був проти, а всіма рогами і копитами за, коли голосував за зелю
показать весь комментарий
20.08.2025 15:00 Ответить
Ла він зовсім з розуму вижив!
показать весь комментарий
20.08.2025 14:55 Ответить
...і вже давно!!!!
показать весь комментарий
20.08.2025 15:02 Ответить
цинічна мерзота
показать весь комментарий
20.08.2025 14:58 Ответить
зброя - от наші гарантії! Інші "гарантії" від рашистів та омерик ми вже бачили. Чим більше якісної зброї, тим вище гарантії.
показать весь комментарий
20.08.2025 15:01 Ответить
Лавруша довбойоб, іноді краще жувати. А пацюки жовтопикі тут зовсім не до чого. Потвори ліцемерні. Їх від України ссянимі ганчірками гнати треба.
показать весь комментарий
20.08.2025 15:01 Ответить
А до чого коняка згадала китайозів??? Про щурячих мова ні де не йде!!! І головний треш від монголоїдів, безпека від них для України!!!! вОни монголоїди взагалі єпануті!!!
показать весь комментарий
20.08.2025 15:01 Ответить
про шо воно взагалі? нашо взагалі тягнути цитати ********* біосміття?
показать весь комментарий
20.08.2025 15:08 Ответить
Гвалтівник принесе справку, що воно імпатент.
показать весь комментарий
20.08.2025 15:11 Ответить
Сказати,що кацапська коняка ********* - нічого не сказати!
показать весь комментарий
20.08.2025 15:20 Ответить
Лавров: "Ті гарантії, що ми давали Україні у Будапештському меморандумі разом зі США, Великою Британією та приєднавшимися Китаєм і Францією, вже не діють. Тому треба нові гарантії, які теж не будуть діяти. І це я вам ГАРАНТУЮ!!!"
показать весь комментарий
20.08.2025 15:20 Ответить
Колись в Уральському ВО, журналісти окружної газети вирішили провести нанонімне опитування, серед курсантів військових училищ. Одним з питань було таке: "Какой-бы вы хотели видеть нашу газету в будущем? " Одна відповідь шокувала: "В виде рулона, без текста, и чтобы бумага была помягче..." ...
"Особісти", з замполітами, з ніг збилися, у пошуках "идеалагическава диверсанта"...
Те саме треба зробить і з "гарантіями" Росії...
показать весь комментарий
20.08.2025 15:20 Ответить
Онанімне опитування...
В радармії...
Перед строєм...
показать весь комментарий
20.08.2025 15:30 Ответить
Український Солдат.
Тільки він дає гарантію
Інші "гарантії" - то не гарантії...
показать весь комментарий
20.08.2025 15:22 Ответить
Русо - фашисты из зазеркалья пытаются навязать человечеству параллельную реальность в которой чёрное - это белое, а агрессор может предложить защиту своей жертве)). Но они забыли, что на планете живут и люди, а не только зомби и холопы сродни их быдлу.
показать весь комментарий
20.08.2025 15:25 Ответить
Спасибо заяц! Плоскостопие...
показать весь комментарий
20.08.2025 15:27 Ответить
С китайцами хорошая мысль. Разместить их на западной границе с Украиной. Удобно. Почти сразу котел. От Белгорода до Владивостока. Мне идея нравиться.
показать весь комментарий
20.08.2025 15:36 Ответить
 
 