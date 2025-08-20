РФ также должна предоставить гарантии безопасности Украине, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждать гарантии безопасности для Украины без России - это путь в никуда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия согласна, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция", - отметил он.

Москва, по словам главы МИД страны-оккупанта, соглашается, что гарантии безопасности Украины должна обеспечивать и сама Россия.

По его словам, серьезно обсуждать гарантии безопасности без России - "путь в никуда".

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

