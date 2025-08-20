РФ також має надати гарантії безпеки Україні, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що обговорювати гарантії безпеки для України без Росії - це шлях у нікуди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Росія згодна, щоб гарантії безпеки України забезпечувалися на рівній основі за участю таких країн як Китай, США, Велика Британія, Франція", - зазначив він.

Москва, за словами глави МЗС країни-окупанта, погоджується, що гарантії безпеки Україні мала б забезпечувати й сама Росія.

За його словами, серйозно обговорювати гарантії безпеки без Росії - "шлях у нікуди".

Читайте: Потенційна участь Німеччини у гарантіях безпеки для України стане величезним викликом для Бундесверу, - Бундестаг

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Також читайте: РФ ніколи не прагнула просто захопити Крим чи Донбас, а лише захистити "русских", - Лавров