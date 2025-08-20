РФ також має надати гарантії безпеки Україні, - Лавров
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що обговорювати гарантії безпеки для України без Росії - це шлях у нікуди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Росія згодна, щоб гарантії безпеки України забезпечувалися на рівній основі за участю таких країн як Китай, США, Велика Британія, Франція", - зазначив він.
Москва, за словами глави МЗС країни-окупанта, погоджується, що гарантії безпеки Україні мала б забезпечувати й сама Росія.
За його словами, серйозно обговорювати гарантії безпеки без Росії - "шлях у нікуди".
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=U8X3ONVmYFI
The Telegraph про те як Європа вже не вірить Трампу з його вихлянням від Ху до ЄС - коментує Роман Безсмертний
А де симоненко, мороз і вітренко?
Ну маю надію що вони в камерах тюрячок.
Я просто впевнений що "не начасі".
А там навіть слідчим нічого робити.
Просто купу відосів прікріпити до справ.
Давно вже кажу в таких випадках: *****!
там безпеку , бо кацапи думають , що українці в це повірять?
Вам ніхто не вірить , а тем паче украінці !!
Здохніть краще всі скопом і дайте нам спокій , мразь !
"Особісти", з замполітами, з ніг збилися, у пошуках "идеалагическава диверсанта"...
Те саме треба зробить і з "гарантіями" Росії...
В радармії...
Перед строєм...
Тільки він дає гарантію
Інші "гарантії" - то не гарантії...