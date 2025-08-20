УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10221 відвідувач онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
5 759 65

РФ також має надати гарантії безпеки Україні, - Лавров

Лавров прокоментував гарантії безпеки для України

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що обговорювати гарантії безпеки для України без Росії - це шлях у нікуди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Росія згодна, щоб гарантії безпеки України забезпечувалися на рівній основі за участю таких країн як Китай, США, Велика Британія, Франція", - зазначив він.

Москва, за словами глави МЗС країни-окупанта, погоджується, що гарантії безпеки Україні мала б забезпечувати й сама Росія.

За його словами, серйозно обговорювати гарантії безпеки без Росії - "шлях у нікуди".

Читайте: Потенційна участь Німеччини у гарантіях безпеки для України стане величезним викликом для Бундесверу, - Бундестаг

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Також читайте: РФ ніколи не прагнула просто захопити Крим чи Донбас, а лише захистити "русских", - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1639) росія (67271) гарантії безпеки (184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Ідіть у сраку. І платіть репарації.
показати весь коментар
20.08.2025 14:12 Відповісти
+18
показати весь коментар
20.08.2025 14:13 Відповісти
+18
ви довбограї "будапештській меморандум" виконайте !!!
показати весь коментар
20.08.2025 14:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ідіть у сраку. І платіть репарації.
показати весь коментар
20.08.2025 14:12 Відповісти
Як круто Лавров продемонстрував , що обіцянки-цяцянки Трампа про гарантії безпеки для України -то звичний фарс від тампона хйла.

https://www.youtube.com/watch?v=U8X3ONVmYFI

The Telegraph про те як Європа вже не вірить Трампу з його вихлянням від Ху до ЄС - коментує Роман Безсмертний
показати весь коментар
20.08.2025 14:21 Відповісти
👏👍...
показати весь коментар
20.08.2025 14:41 Відповісти
Иди ***** дурилка картонная..
показати весь коментар
20.08.2025 14:13 Відповісти
лицо с мордой лошади поешь овса
показати весь коментар
20.08.2025 14:13 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 14:13 Відповісти
ви довбограї "будапештській меморандум" виконайте !!!
показати весь коментар
20.08.2025 14:14 Відповісти
Гаранти,мля!
показати весь коментар
20.08.2025 15:48 Відповісти
Безпеку вівцям обіцяє вовк.
показати весь коментар
20.08.2025 14:14 Відповісти
**** дався,ішак нагуляний.
показати весь коментар
20.08.2025 14:14 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 14:15 Відповісти
шо опять !?
показати весь коментар
20.08.2025 14:17 Відповісти
Вовк вліз в хлів з вівцями щоб надати їм гарантії безпеки
показати весь коментар
20.08.2025 14:17 Відповісти
Рашисти хочуть активно приймати участь в засіданнях так званих гарантів щоб знати всі секрети зсередини і щоб не дай боже якийсь пункт який їм не вигідний не приняли. Одним словом рашисти добилися того чого і хотіли з самого початку а іменно щоб по всіх питаннях в Україні їздило в моцкву питати дозволу. Тобто Україна таким чином втрачає незалежність а потім і державність. Так що хто думає що після капітуляції настане мир і все буде як раніше той глибоко помиляється
показати весь коментар
20.08.2025 14:27 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 14:17 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 15:50 Відповісти
калантарян, ти про гарантії рідній вірменії розповідай. Ви свої виконали в рамках одкб?
показати весь коментар
20.08.2025 14:19 Відповісти
у когось є під рукою крапелька нікотину? Дуже треба, не для себе прошу...
показати весь коментар
20.08.2025 14:20 Відповісти
цинічна тварина розказує про гарантії...мразіна така!!!
показати весь коментар
20.08.2025 14:21 Відповісти
що вони курять.
показати весь коментар
20.08.2025 14:21 Відповісти
капля нікотину вбиває лошадь
показати весь коментар
20.08.2025 14:23 Відповісти
уууу ну все, у европейцев теперь будет месяца 3 потужных разговоров каких крутых гарантий они смогут предоставить. То раньше когда раша была против все слабо двигалось, а теперь то развернутся на полную
показати весь коментар
20.08.2025 14:24 Відповісти
Кобиляча голова
показати весь коментар
20.08.2025 14:24 Відповісти
Ага... кацапія в цій історії може сходити виключно на х...й. Міжнародні суди, компенсації, репарації, міжнародні кримінальні справи, строки в буцигарні або фізична ліквідація причетних до воєнних злочинів.
показати весь коментар
20.08.2025 14:25 Відповісти
Мене цікавить одне.
А де симоненко, мороз і вітренко?
Ну маю надію що вони в камерах тюрячок.
показати весь коментар
20.08.2025 14:25 Відповісти
Вони добре себе почувають на своїх дачах. Смокчуть заморський віскарик та заїдають омарами.
показати весь коментар
20.08.2025 14:27 Відповісти
а чому?
Я просто впевнений що "не начасі".
А там навіть слідчим нічого робити.
Просто купу відосів прікріпити до справ.
показати весь коментар
20.08.2025 15:07 Відповісти
Пішов ти нах...!Вже раз давали гарантії,в тому числі і сучий мордор-Будапештський меморандум,забув.Твоїми гарантіями тільки підтертись.Тільки розвал кацапстану буде 100% гарантія що ці скоти більше не нападуть.
показати весь коментар
20.08.2025 14:25 Відповісти
Гарантії? Від мордви? Був Будапештський меморандум, був великий договір про дружбу, були договори про визнання кордонів, була навіть демаркація кордонів. Але під@ри захотіли до свого спальника і підтерлись цими паперчиками. Які гарантії можуть надати ті під@ри? Що таке мелить та коняка?
показати весь коментар
20.08.2025 14:26 Відповісти
От підАр!
показати весь коментар
20.08.2025 14:26 Відповісти
пішло на куй чумло коняче. вже наїлися ваших гарантій
показати весь коментар
20.08.2025 14:27 Відповісти
Коли воно вже здохне?
показати весь коментар
20.08.2025 14:28 Відповісти
Так уже ж надали гарантії безпеки
показати весь коментар
20.08.2025 14:30 Відповісти
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що обговорювати гарантії безпеки для України без Росії - це шлях у нікуди.((((обговорювати гарантії безпеки для України з 3.14ДЕРАЦІЄЮ ЦЕ 100% МАЙБУТНЯ КРОВОПРОЛИТНА ВІЙНА І РАШИСТСЬКА ОКУПАЦІЯ" НАКУЙ-ЦЕ НА МАЦКВААБАД
показати весь коментар
20.08.2025 14:39 Відповісти
За їхніми "гарантіями безпеки" де-факто стоїть намагання колонізувати Україну і запровадити відповідні зміни в усі нормотворчі законодавчі документи, включно з Конституцією України.

Давно вже кажу в таких випадках: *****!
показати весь коментар
20.08.2025 14:40 Відповісти
Цинізм зашкалює...агресор обіцяє захищати від себе
показати весь коментар
20.08.2025 14:40 Відповісти
враження що весь світ перетворився на кодло сдвинутих по фазі ідіотів
показати весь коментар
20.08.2025 14:42 Відповісти
навіщо писати новини з маячнею хворої на голову людини?
показати весь коментар
20.08.2025 14:43 Відповісти
Він говорить про гарантії безпеки руським, які живуть в Україні з українськими паспортами... бо якщо їх будуть ущемлять РФ знову розпочне війну...
показати весь коментар
20.08.2025 14:49 Відповісти
Знову хитрість. У семи няньок дитина без ока. Московія дала гарантії у Будапешському меморандумі. Тільки ми визначаємо від кого брати гарантії. Поки фронт не відсунемо всі ці навколо пустого розмови тільки відвертають увагу.
показати весь коментар
20.08.2025 14:50 Відповісти
Гидко слухати цей бред від терористів і загарбників про якусь
там безпеку , бо кацапи думають , що українці в це повірять?
Вам ніхто не вірить , а тем паче украінці !!
Здохніть краще всі скопом і дайте нам спокій , мразь !
показати весь коментар
20.08.2025 14:51 Відповісти
ну чекіст майже прямо каже - коли параша повторно нападе на Україну, параша хоче мати право на блокування міжнародної допомоги від безпекових країн.
показати весь коментар
20.08.2025 14:51 Відповісти
Ніхто, окрім ЗСУ,не дасть гарантії, ніхто.
показати весь коментар
20.08.2025 14:52 Відповісти
Не новини, а стенограма роботи психіатричної лікарні. А за останні півроку, взагалі, лише сюжети з відділення тяжких та безнадійно хворих.
показати весь коментар
20.08.2025 14:53 Відповісти
Даю 100% , що Тромб буде не проти !
показати весь коментар
20.08.2025 14:53 Відповісти
так і ти не був проти, а всіма рогами і копитами за, коли голосував за зелю
показати весь коментар
20.08.2025 15:00 Відповісти
Ла він зовсім з розуму вижив!
показати весь коментар
20.08.2025 14:55 Відповісти
...і вже давно!!!!
показати весь коментар
20.08.2025 15:02 Відповісти
цинічна мерзота
показати весь коментар
20.08.2025 14:58 Відповісти
зброя - от наші гарантії! Інші "гарантії" від рашистів та омерик ми вже бачили. Чим більше якісної зброї, тим вище гарантії.
показати весь коментар
20.08.2025 15:01 Відповісти
Лавруша довбойоб, іноді краще жувати. А пацюки жовтопикі тут зовсім не до чого. Потвори ліцемерні. Їх від України ссянимі ганчірками гнати треба.
показати весь коментар
20.08.2025 15:01 Відповісти
А до чого коняка згадала китайозів??? Про щурячих мова ні де не йде!!! І головний треш від монголоїдів, безпека від них для України!!!! вОни монголоїди взагалі єпануті!!!
показати весь коментар
20.08.2025 15:01 Відповісти
про шо воно взагалі? нашо взагалі тягнути цитати ********* біосміття?
показати весь коментар
20.08.2025 15:08 Відповісти
Гвалтівник принесе справку, що воно імпатент.
показати весь коментар
20.08.2025 15:11 Відповісти
Сказати,що кацапська коняка ********* - нічого не сказати!
показати весь коментар
20.08.2025 15:20 Відповісти
Лавров: "Ті гарантії, що ми давали Україні у Будапештському меморандумі разом зі США, Великою Британією та приєднавшимися Китаєм і Францією, вже не діють. Тому треба нові гарантії, які теж не будуть діяти. І це я вам ГАРАНТУЮ!!!"
показати весь коментар
20.08.2025 15:20 Відповісти
Колись в Уральському ВО, журналісти окружної газети вирішили провести нанонімне опитування, серед курсантів військових училищ. Одним з питань було таке: "Какой-бы вы хотели видеть нашу газету в будущем? " Одна відповідь шокувала: "В виде рулона, без текста, и чтобы бумага была помягче..." ...
"Особісти", з замполітами, з ніг збилися, у пошуках "идеалагическава диверсанта"...
Те саме треба зробить і з "гарантіями" Росії...
показати весь коментар
20.08.2025 15:20 Відповісти
Онанімне опитування...
В радармії...
Перед строєм...
показати весь коментар
20.08.2025 15:30 Відповісти
Український Солдат.
Тільки він дає гарантію
Інші "гарантії" - то не гарантії...
показати весь коментар
20.08.2025 15:22 Відповісти
Русо - фашисты из зазеркалья пытаются навязать человечеству параллельную реальность в которой чёрное - это белое, а агрессор может предложить защиту своей жертве)). Но они забыли, что на планете живут и люди, а не только зомби и холопы сродни их быдлу.
показати весь коментар
20.08.2025 15:25 Відповісти
Спасибо заяц! Плоскостопие...
показати весь коментар
20.08.2025 15:27 Відповісти
С китайцами хорошая мысль. Разместить их на западной границе с Украиной. Удобно. Почти сразу котел. От Белгорода до Владивостока. Мне идея нравиться.
показати весь коментар
20.08.2025 15:36 Відповісти
Сподіваються протягнути 'будапештський меморандум - 2' (в першому дублі були ті ж самі 'гаранти' )? В Москві українців дійсно вважають повними ідіотами?
показати весь коментар
20.08.2025 15:40 Відповісти
Найкращою гарантією з їх боку буде знищення ЗСУ кілька мільйонів кацапів, тільки така гарантія задовольнить Україну!
показати весь коментар
20.08.2025 15:43 Відповісти
 
 