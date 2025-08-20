УКР
Потенційна участь Німеччини у гарантіях безпеки для України стане величезним викликом для Бундесверу, - Бундестаг

бундестаг про гарантії безпеки

У Бундестазі попереджають про перевантаження Бундесверу потенційною миротворчою місією в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ntv, про це заявив уповноважений Бундестагу з питань збройних сил Хеннінг Отте.

"Одного не повинно статися: прийняття щораз нових і нових місій без зміцнення кадрової бази", - заявив політик ХДС.

За його словами, якщо Німеччина візьме участь у гарантуванні безпеки для України з бригадою чисельністю близько 5000 солдатів, це стане "величезним викликом для Бундесверу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити про відправку військових Латвії до України зарано, - президент Рінкевичс

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Німеччина (7661) Бундестаг (197) гарантії безпеки (184)
Потихеньку потужні учасники переговорів і гідранти безпеки починають здавати назад, в підсумку на переговорах заявлять що ніхто не хоче відправляти свої війська.
показати весь коментар
20.08.2025 13:47 Відповісти
Ну - так - 1000 солдатів в Україну і Бундесвер схлопнеться як картярський домик
показати весь коментар
20.08.2025 13:48 Відповісти
Реально ,якби кацапи за короткий термін здолали Україну ,то решту Європи, кацапня ,пройшла би маршем.
показати весь коментар
20.08.2025 13:56 Відповісти
Ще нічого не зробили, а вже ниють. Не буде толку з цього всього.
показати весь коментар
20.08.2025 13:56 Відповісти
Я вже писав раніше. По факту буде об'єднаний взвод з країн Балтії. В ліпшому випадку рота.
показати весь коментар
20.08.2025 13:57 Відповісти
Ну Франція має легіон, англійці теж не промах, ну а решта то це фінанси, бо якщо для німців 5000 вояків це великі фінансові затрати, ліпше нехай дають нам озброєння і заводи на території України!!!
показати весь коментар
20.08.2025 15:20 Відповісти
потужная коалиция незламных потужно начинает потужничать взад. Интересно, как они собрались с миллионной+ армией рашки воевать и это еще без принудительной мобилизации, если для них невероятный вызов 5к военных отправить охранять порты?
показати весь коментар
20.08.2025 14:11 Відповісти
я уже представляю все эти 140 танков Британии и 5к немцев на фронте, половина из которых разбежится еще до боя, так как это тебе не талибов с палками избивать, вот умора то была бы на это глянуть, гаранты безпеки
показати весь коментар
20.08.2025 14:15 Відповісти
А що, краще кожного дев'ятого травня вислуховувати "можєм повторіть"?
показати весь коментар
20.08.2025 14:14 Відповісти
Да, це вам не "Октобер фест" проводити...В що виродилась Німеччина. Бригада військових - це виявляється виклик для Бундесверу. Справді? То на біса такий Бундесвер? Якщо рашисти підуть на такий Бундесвер, то вони його перешагнуть і не відчують. Ганьба, сором, жах!
показати весь коментар
20.08.2025 14:36 Відповісти
КОАЛІЦІЯ ОХОЧИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ УХИЛЯНТІВ І 3,14ЗДАБОЛІВ НА ЧОЛІ З ФРІЦАМИ
показати весь коментар
20.08.2025 14:41 Відповісти
Німці завжди були найкращими вояками в світі. Якщо їх навчати і тренувати. А якщо в них армія наслідує вірну німецьку комсомолку Ангелу Меркель і Олафа Шольца, то це було казна що. Але зараз у німців новий канцлер, Фрідріх Мерц і бундесвер тепер буде справжньою силою в Европі.
показати весь коментар
20.08.2025 15:02 Відповісти
Від коли німці були найкращими вояками в світі??? Щось новеньке!!!! А можно розкласти все коли як і де, крім другої світової!!!!!!
показати весь коментар
20.08.2025 15:24 Відповісти
Як на мене найкращими в світі були англійці, не дарма вони захватили свого часу майже пів світу!!!
показати весь коментар
20.08.2025 15:33 Відповісти
Мерц столько наобещал что в Буедесвере испугались. Надо бы поаккуратнее с заявлениями. А то гаранты нервничают и немножко какаются)
показати весь коментар
20.08.2025 15:27 Відповісти
Но вообще да. У ***** одна задача, вывести штаты из НАТО. Потом можно начинать войну за Прибалтику даже там силами что есть сейчас. Там воевать некому. До сих пор..... Спустя 4 года войны.... И ещё через 4 некому будет. Понятно теперь почему все так гузно Трампу зализывают. Я их понимаю. Это легче и проще чем строить армию и воевать.
показати весь коментар
20.08.2025 15:29 Відповісти
5000 і вже неймовірне навантаження. мда
показати весь коментар
20.08.2025 15:53 Відповісти
 
 