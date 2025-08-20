Потенційна участь Німеччини у гарантіях безпеки для України стане величезним викликом для Бундесверу, - Бундестаг
У Бундестазі попереджають про перевантаження Бундесверу потенційною миротворчою місією в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ntv, про це заявив уповноважений Бундестагу з питань збройних сил Хеннінг Отте.
"Одного не повинно статися: прийняття щораз нових і нових місій без зміцнення кадрової бази", - заявив політик ХДС.
За його словами, якщо Німеччина візьме участь у гарантуванні безпеки для України з бригадою чисельністю близько 5000 солдатів, це стане "величезним викликом для Бундесверу".
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
