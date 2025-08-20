Говорити про відправку військових Латвії до України зарано, - президент Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що наразі говорити про те, чи братимуть участь латвійські солдати у забезпеченні миру в Україні, можна буде тоді, коли буде зрозуміло, якими будуть гарантії безпеки та яку роль візьмуть на себе країни Європи.

"Якщо буде мирний договір або мирна угода з гарантіями безпеки, то розмова піде і про потенційну присутність країн Європи та країн-учасниць НАТО в гарантуванні цього мирного договору", - сказав він.

"Звісно, передусім треба укласти мирний договір і зрозуміти, які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки, якою буде роль європейських країн. І з цього фактично буде виходити, якою буде наша роль у цьому процесі", - додав Рінкевичс.

За словами президента, якщо говорити про можливе відправлення військових Латвії до України для реалізації гарантій безпеки, то насамперед у Латвії це рішення ухвалює Сейм, а до цього обговорює Кабінет міністрів та Рада національної безпеки.

"Але щоб говорити про все це, потрібно знати ясно всі деталі. Наразі цього немає. Наскільки я знаю, представники збройних сил країн-учасниць Коаліції охочих працюють над цим. Але рішення немає. Коли буде більше ясності, будуть дискусії", - підсумував він.

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

