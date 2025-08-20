Говорить об отправке военных Латвии в Украину рано, - президент Ринкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что сейчас говорить о том, будут ли участвовать латвийские солдаты в обеспечении мира в Украине, можно будет тогда, когда будет понятно, какими будут гарантии безопасности и какую роль возьмут на себя страны Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Если будет мирный договор или мирное соглашение с гарантиями безопасности, то разговор пойдет и о потенциальном присутствии стран Европы и стран-участниц НАТО в обеспечении этого мирного договора", - сказал он.

"Конечно, прежде всего надо заключить мирный договор и понять, какие основные элементы этого соглашения, какими будут гарантии безопасности, какой будет роль европейских стран. И из этого фактически будет исходить, какой будет наша роль в этом процессе", - добавил Ринкевичс.

По словам президента, если говорить о возможной отправке военных Латвии в Украину для реализации гарантий безопасности, то прежде всего в Латвии это решение принимает Сейм, а до этого обсуждает Кабинет министров и Совет национальной безопасности.

"Но чтобы говорить обо всем этом, нужно знать ясно все детали. Сейчас этого нет. Насколько я знаю, представители вооруженных сил стран-участниц Коалиции желающих работают над этим. Но решения нет. Когда будет больше ясности, будут дискуссии", - подытожил он.

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

