Потенциальное участие Германии в гарантиях безопасности для Украины станет огромным вызовом для Бундесвера, - Бундестаг
В Бундестаге предупреждают о перегрузке Бундесвера потенциальной миротворческой миссией в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv, об этом заявил уполномоченный Бундестага по вопросам вооруженных сил Хеннинг Отте.
"Одного не должно произойти: принятие все новых и новых миссий без укрепления кадровой базы", - заявил политик ХДС.
По его словам, если Германия примет участие в обеспечении безопасности для Украины с бригадой численностью около 5000 солдат, это станет "огромным вызовом для Бундесвера".
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.
