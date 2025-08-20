Потенциальное участие Германии в гарантиях безопасности для Украины станет огромным вызовом для Бундесвера, - Бундестаг

В Бундестаге предупреждают о перегрузке Бундесвера потенциальной миротворческой миссией в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv, об этом заявил уполномоченный Бундестага по вопросам вооруженных сил Хеннинг Отте.

"Одного не должно произойти: принятие все новых и новых миссий без укрепления кадровой базы", - заявил политик ХДС.

По его словам, если Германия примет участие в обеспечении безопасности для Украины с бригадой численностью около 5000 солдат, это станет "огромным вызовом для Бундесвера".

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.