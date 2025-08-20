РУС
Потенциальное участие Германии в гарантиях безопасности для Украины станет огромным вызовом для Бундесвера, - Бундестаг

Бундестаг о гарантиях безопасности

В Бундестаге предупреждают о перегрузке Бундесвера потенциальной миротворческой миссией в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv, об этом заявил уполномоченный Бундестага по вопросам вооруженных сил Хеннинг Отте.

"Одного не должно произойти: принятие все новых и новых миссий без укрепления кадровой базы", - заявил политик ХДС.

По его словам, если Германия примет участие в обеспечении безопасности для Украины с бригадой численностью около 5000 солдат, это станет "огромным вызовом для Бундесвера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорить об отправке военных Латвии в Украину рано, - президент Ринкевичс

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Потихеньку потужні учасники переговорів і гідранти безпеки починають здавати назад, в підсумку на переговорах заявлять що ніхто не хоче відправляти свої війська.
20.08.2025 13:47 Ответить
Ну - так - 1000 солдатів в Україну і Бундесвер схлопнеться як картярський домик
20.08.2025 13:48 Ответить
Реально ,якби кацапи за короткий термін здолали Україну ,то решту Європи, кацапня ,пройшла би маршем.
20.08.2025 13:56 Ответить
Ще нічого не зробили, а вже ниють. Не буде толку з цього всього.
20.08.2025 13:56 Ответить
Я вже писав раніше. По факту буде об'єднаний взвод з країн Балтії. В ліпшому випадку рота.
20.08.2025 13:57 Ответить
потужная коалиция незламных потужно начинает потужничать взад. Интересно, как они собрались с миллионной+ армией рашки воевать и это еще без принудительной мобилизации, если для них невероятный вызов 5к военных отправить охранять порты?
20.08.2025 14:11 Ответить
я уже представляю все эти 140 танков Британии и 5к немцев на фронте, половина из которых разбежится еще до боя, так как это тебе не талибов с палками избивать, вот умора то была бы на это глянуть, гаранты безпеки
20.08.2025 14:15 Ответить
А що, краще кожного дев'ятого травня вислуховувати "можєм повторіть"?
20.08.2025 14:14 Ответить
Да, це вам не "Октобер фест" проводити...В що виродилась Німеччина. Бригада військових - це виявляється виклик для Бундесверу. Справді? То на біса такий Бундесвер? Якщо рашисти підуть на такий Бундесвер, то вони його перешагнуть і не відчують. Ганьба, сором, жах!
20.08.2025 14:36 Ответить
КОАЛІЦІЯ ОХОЧИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ УХИЛЯНТІВ І 3,14ЗДАБОЛІВ НА ЧОЛІ З ФРІЦАМИ
20.08.2025 14:41 Ответить
 
 