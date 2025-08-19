УКР
РФ ніколи не прагнула просто захопити Крим чи Донбас, а лише захистити "русских", - Лавров

Лавров про Крим і Донбас

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито ніколи не ставила за мету захоплення будь-яких українських територій, а хотіла лише захистити "русских".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Росія ніколи не ставила за мету просто захопити території, чи то Крим, Донбас, Новоросія, а прагнула захистити "русских", - заявив Лавров

Також він сказав, що "якщо Зеленський так опікується Конституцією України, то варто згадати про статті, які зобов'язують" нібито зберігати права "русских".

Також читайте: Без "поваги до безпеки РФ" та "прав росіян в Україні" про довгострокові домовленості не може бути й мови, - Лавров

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не відмовляється ні від двосторонніх, ні від тристоронніх зустрічей щодо "українського врегулювання", проте вимагає "поваги до безпеки Росії" та "прав росіян в Україні".

Автор: 

Крим (14217) Лавров Сергій (1636) Донбас (22360)
+16
А-а-а!
То захистивши рузьгих, ви підете з Криму та Донбасу нагуй?
19.08.2025 14:58 Відповісти
+16
Геббельс волає та плаче від заздрісті.
Нажаль, ця стара армянська скотиняка шо прикидаєтся сруським не повісне на шибіниці а сдохне природнім шляхом
19.08.2025 14:59 Відповісти
+14
Більше всього в світі рускіх знищила саме расія.
19.08.2025 15:00 Відповісти
Ви якось неправильно прочитали лаврова.
Він не казав, шо РФ не хотіла захопити Крым та Донбас - він сказав, що не хотіла "ПРОСТО захопити".
19.08.2025 15:15 Відповісти
то все було непросто...
19.08.2025 15:40 Відповісти
У Кремлі Гебельса прочитали від А до Я. Вивчили та розвинули його методику збидлення власного населення.
19.08.2025 15:02 Відповісти
Геббельс, до речі, в кацапів навчився.
Молодий геббельс соціаліст, націонал-більшовик за переконннями, обожнював расєйскую "культуру", Достоєвського. Расєя була для нього священою країною...
Так що всі ці навики Геббельсе від кацапів... В них то на генетичному рівні.
19.08.2025 15:45 Відповісти
Я читав. Вони один одного наповнювали змістом. І, що належне, досягли у цьому величезного успіху. Береш цілком освічену та достойну людину і робиш з неї бидло. І це бидло перестає усвідомлювати що раніше було людиною і не прагне відновлення справедливості. Воно стає своїм у стаї спотворених раніше.
19.08.2025 16:00 Відповісти
від природнього новічка.
19.08.2025 15:02 Відповісти
Ото краще знайдить у сша його смердючу доньку та смачно харкніть у її лавровське рило.
19.08.2025 15:11 Відповісти
Це щось нове.
19.08.2025 15:00 Відповісти
Захист рузькіх від бандерівських нацистів за допомогою їх умєрвщлєнія.
19.08.2025 15:00 Відповісти
О так
Коли вони розстрілюють месних русклмовних щоб пограбувати ...
Гарний захист)
19.08.2025 15:01 Відповісти
та нема ніяких руцьких. Є росіяни . і є московіти Хай кінь та ***** права московитів на параші захищають, бо років за 20 на Мацкві не буде жодного слов'янина
19.08.2025 15:02 Відповісти
Знову папєрєднікі?
19.08.2025 15:04 Відповісти
посаду президента після януковича обійняв Турчинов, який й виконував обов'язки президента на момент окупації та анексії Криму й до вступу на посаду Порошенка.
вважати, що Туричнов "здав" Крим щоб кілька місяців побути в.о. президента це зразкова дурість.
19.08.2025 15:23 Відповісти
Тема, а він здав Крим для ЗЕсрані сьогодні навіь дуже актуальна - скоро ж вибори. Принаймні, воно так думає. А воно ж хоче довічного.
Може отримати, але ж не президентського поста...
До речі, для дебілів, що ********* в просторі датах:
Анексія Криму - 20.02.14. Президент янукович.
Втеча януковича по команді з кремля - 21.02.14
Інавгурація Порошенка на пост президента - 07.06.14
Але для дебілів то занадто складно...
19.08.2025 15:51 Відповісти
Доречі, Турчинов єдиний хто голосував за застосування зброї, але його ніхто не підтримав. І це правильно, бо тоді б нам був кирдик. Москалі тільки цього і чекали.
19.08.2025 15:59 Відповісти
Ось тут хзна. Зараз є багато аналітики і моделювання тої ситуації які в багатьох випадках кажуть що ,,нє всьо так адназначна,, Що спротив міг завершити подію на нашу користь навіть незважаючи на реальний фізичний перевіс кацапських військових в Криму. Бо це була проба ***** попробувати нас на зуб. І йому це вдалося. Українські військові не одразу здалися та перейшли на бік росії. Навіть мій зрадник-племінник, щоб він здох, ще брав участь у фізичних сутичках з кацапнею. Але абсолютна відсутність будь яких наказів з Києва дала українським силовикам думку що все злито. Відсутність наказів деморалізувала їх. Я нікого не виправдовую. Просто кажу про ситуацію в Криму безпосереднім свідком якої я був особисто.
19.08.2025 16:11 Відповісти
для чого цензор вчергове повертається, щоб цих кремлівських ублюдків коментувати, піарити?
19.08.2025 15:02 Відповісти
Поні Бігає по Колу....
19.08.2025 15:03 Відповісти
півтисячі діток українських ви позбавили життя... кончені тварюки, недоістоти путінські..будьте ви прокляті до кінця світу..з""ахисники ""рашистські страшніші за гітлерівських окупантів
19.08.2025 15:04 Відповісти
Так захистила , що пішли з торбою по світу
19.08.2025 15:05 Відповісти
Видишь расеянина который не врёт, ткни его палкой - скорее всего он сдох
19.08.2025 15:06 Відповісти
Якщо кацап каже, що територія для них не головне, то плюнь в рило тому кацапу. Бо все з точністю навпаки
19.08.2025 15:07 Відповісти
Ну муділо! А якого біса танками йшли на Київ, Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв? Там теж Крим і Донбас?!
19.08.2025 15:07 Відповісти
да они будут врать, как ситуативно выгодно. Есть сильная экономика России - они включают империализм и захватывают земли и ресурсы. Экономика находится в крахе, они начинают включать белых и пушистых - и рассказывать, что не хотели ничего захватывать. Россия - это коллективный психопат. А психопаты врут и манипулируют, как им выгодно. Так эволюция их вывела. Мерзкие твари. Они не отстанут, и когда будут появляться силы будут лезть опять. Их или обходить надо и чтобы они где то докапывались до других или победить абсолютно развалив экономику и чтобы они развалились на много стран. С голодухи они начнут захватывать гор советы и объявлять свои республики самоуправляемые. Только тут надо им помогать извне Украине и Западу. Чтобы был хаос контролируемый. И уже новые модели этих новых государств - строить с другим образованием и воспитанием - без всей этой Империалистической жажды.
19.08.2025 15:17 Відповісти
Як іще пояснити українським дебілам-какаяразніца, що треба відмовлятися від цього свинособачого нарєчія? Спочатку ви розмовляєте на язіке, а потім узкий братушка з бурятії приходить вас освобождать. Кожно разу, коли ви відкриваєте свою узкоязичну челюсть, у вас неймовірно смердить з рота сморідом тисяч трупів.
19.08.2025 15:08 Відповісти
100500 причина нападу кацапні на Україну. Далі буде.
19.08.2025 15:08 Відповісти
Чем ближе будет крах экономики России, тем больше Россия будет молить о пощаде. Только Украина не остановится и либо Россия вернет территории Украины, либо она развалится и вернет территории Украины.
19.08.2025 15:08 Відповісти
Хто б вже тебе **** захистив разом з твоїм ******
19.08.2025 15:13 Відповісти
Врет как сивый мерин
19.08.2025 15:16 Відповісти
Рузькіє на дамбасе вже всі защищени
19.08.2025 15:16 Відповісти
19.08.2025 15:18 Відповісти
Якщо у фразі:
"РФ никогда не стремилась просто захватить Крым или Донбасс, а лишь защитить "русских", замінити:
РФ на Германія, Крим на Данциг, "русских" на "немцев",
то це буде плагіат із вуступів бісноватого Гітлера в 1938 році.
З приводу росії Черчиль в 1946 році казав "Ми не ту свиню зарізали"
19.08.2025 15:17 Відповісти
мажор армяшка встал на защиту руских
19.08.2025 15:18 Відповісти
це все уже було в 1945 в Нюренберзі.
19.08.2025 15:18 Відповісти
Океания всегда НИКОГДА не воевала с Остазией.))
19.08.2025 15:21 Відповісти
Ви витратили 2 трлн на війну

-це хватить щоб вивезти всіх рузкіх з України в Сибір
- побудувати кожному по 5 поверховому будинку
- купити кожному новий мерседес
- і платити по 1000 дол ще 5 їхніх поколінь
19.08.2025 15:23 Відповісти
Е, ні. А як же Рюрік???

Тоді ж "вєлічіє" одразу трансформується з Київської Руси (вкраденої, звісно) у вузькість глаз хантимансійця. Раби тоді щось можуть почати підозрювати.
19.08.2025 15:37 Відповісти
Ну от. Вчасно країни Балтії вступили в НАТО, бо рашка і туди би поперла захищати узкіх і тих хто з них себе вдає спілкуючись рос мовою.
19.08.2025 15:23 Відповісти
Ну на Донбасі ви захистили так званих русских убивши понад сто тисяч жителів ,зруйнувавши сотні міст і сіл і вигнавши мільйони жителів з своїх домівок, коли ти **** нациська будеш висіти на фонарі ?
19.08.2025 15:23 Відповісти
Всіх узкіх терміново депортувати на *********!!!
19.08.2025 15:26 Відповісти
"САМЕ НАЙКРАЩЕ УКРАЇНА ЗАХИЩАЛА "РУСКІХ" .ВОНА ЇХ НЕ ВБИЛА ТАК.ЯК ЇХ ВБИВАЛА І ВБИВАЄ РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ І "ЗАЩИТНИКИ РАШИСТИ"
19.08.2025 15:26 Відповісти
Заї@ісь «захистили», тепер Крим і Донбас - це братська могила «русскіх» вбитих рашистами.
19.08.2025 15:26 Відповісти
Та дайте вже йому вівса, а то все аргентинський кокаїн,він його глюче.
19.08.2025 15:26 Відповісти
а какіх русскіх ? тєх коториє за царя алі тєх коториє за комуністов ?
19.08.2025 15:27 Відповісти
Спочатку кацапів завозять мільйонами, а потім їх защіщяют.
19.08.2025 15:30 Відповісти
100% політик=100% цинік та брехун.
19.08.2025 15:31 Відповісти
Русских на Донбассе защитить... Вы у себя их защитите. Живут в говне по самые ноздри...
19.08.2025 15:32 Відповісти
Навіть коментувати немає шо. Коли в Криму чи на донбасі узкоізичним шось загрожувало?! Навіть зараз половина воїнів ЗСУ розмовляють російською. Бредятина старого маразматичного коня.
19.08.2025 15:33 Відповісти
У них відібрали Януковича і ригів.
19.08.2025 15:36 Відповісти
Так петухович сам втік, а риги за ним, а дехто у вікно вийшов... А взагалі то у нас демократія. Треба було не ***** звати, а вибори проводити. Але ***** не дав, почав воювати.
19.08.2025 15:55 Відповісти
На жаль вірус кацапізму був поширений в найбільш густонаселених регіонах України. Схід і Південь. Якраз туди лізе путлер.
19.08.2025 15:34 Відповісти
Як вони витримують знаходитисяь в одномі хліві приміщенні з тою смердючою клячею? Ну немає у вас сміливисті пристрелити того коня, то хоч вийдіть.
19.08.2025 15:36 Відповісти
А татар ви теж хотіли захистити у Криму??? Коняка брехлива!!!
19.08.2025 15:39 Відповісти
ага, звісно.. І саме тому так швиденько 4 українські області та крим до себе в "конституцію" десять разів згвалтовану вписали.
19.08.2025 15:40 Відповісти
Російськомовні громадяни України не являються рускіми. Це все одно що англомовних американців назвати британцями.
19.08.2025 15:44 Відповісти
"защитили" та так ретельно, що тє "рюзькіє" вже три роки на Донбасі від спраги здихають та жопи не миють..
19.08.2025 15:47 Відповісти
Выродок ты, многие из них не пережили вашей "защиты"
19.08.2025 15:48 Відповісти
Тотальное уничтожение всего живого-ни хрена себе защита..
19.08.2025 15:51 Відповісти
Шо ти гониш? - гомодрил!
19.08.2025 15:57 Відповісти
"Риббентроп стал первым из главных нацистских преступников, повешенных в Нюрнбергской тюрьме."
19.08.2025 16:13 Відповісти
А як визначити, хто якої національності?
Тупий...
19.08.2025 16:18 Відповісти
 
 