РФ ніколи не прагнула просто захопити Крим чи Донбас, а лише захистити "русских", - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито ніколи не ставила за мету захоплення будь-яких українських територій, а хотіла лише захистити "русских".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Росія ніколи не ставила за мету просто захопити території, чи то Крим, Донбас, Новоросія, а прагнула захистити "русских", - заявив Лавров
Також він сказав, що "якщо Зеленський так опікується Конституцією України, то варто згадати про статті, які зобов'язують" нібито зберігати права "русских".
Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не відмовляється ні від двосторонніх, ні від тристоронніх зустрічей щодо "українського врегулювання", проте вимагає "поваги до безпеки Росії" та "прав росіян в Україні".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То захистивши рузьгих, ви підете з Криму та Донбасу нагуй?
Він не казав, шо РФ не хотіла захопити Крым та Донбас - він сказав, що не хотіла "ПРОСТО захопити".
Нажаль, ця стара армянська скотиняка шо прикидаєтся сруським не повісне на шибіниці а сдохне природнім шляхом
Молодий геббельс соціаліст, націонал-більшовик за переконннями, обожнював расєйскую "культуру", Достоєвського. Расєя була для нього священою країною...
Так що всі ці навики Геббельсе від кацапів... В них то на генетичному рівні.
Коли вони розстрілюють месних русклмовних щоб пограбувати ...
Гарний захист)
вважати, що Туричнов "здав" Крим щоб кілька місяців побути в.о. президента це зразкова дурість.
Може отримати, але ж не президентського поста...
До речі, для дебілів, що ********* в просторі датах:
Анексія Криму - 20.02.14. Президент янукович.
Втеча януковича по команді з кремля - 21.02.14
Інавгурація Порошенка на пост президента - 07.06.14
Але для дебілів то занадто складно...
"РФ никогда не стремилась просто захватить Крым или Донбасс, а лишь защитить "русских", замінити:
РФ на Германія, Крим на Данциг, "русских" на "немцев",
то це буде плагіат із вуступів бісноватого Гітлера в 1938 році.
З приводу росії Черчиль в 1946 році казав "Ми не ту свиню зарізали"
всегдаНИКОГДА не воевала с Остазией.))
-це хватить щоб вивезти всіх рузкіх з України в Сибір
- побудувати кожному по 5 поверховому будинку
- купити кожному новий мерседес
- і платити по 1000 дол ще 5 їхніх поколінь
Тоді ж "вєлічіє" одразу трансформується з Київської Руси (вкраденої, звісно) у вузькість глаз хантимансійця. Раби тоді щось можуть почати підозрювати.
хлівіприміщенні з тою смердючою клячею? Ну немає у вас сміливисті пристрелити того коня, то хоч вийдіть.
Тупий...