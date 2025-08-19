Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито ніколи не ставила за мету захоплення будь-яких українських територій, а хотіла лише захистити "русских".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Росія ніколи не ставила за мету просто захопити території, чи то Крим, Донбас, Новоросія, а прагнула захистити "русских", - заявив Лавров

Також він сказав, що "якщо Зеленський так опікується Конституцією України, то варто згадати про статті, які зобов'язують" нібито зберігати права "русских".

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не відмовляється ні від двосторонніх, ні від тристоронніх зустрічей щодо "українського врегулювання", проте вимагає "поваги до безпеки Росії" та "прав росіян в Україні".