РФ никогда не стремилась просто захватить Крым или Донбасс, а лишь защитить "русских", - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы никогда не ставила целью захват каких-либо украинских территорий, а хотела лишь защитить "русских".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Россия никогда не ставила целью просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс, Новороссия, а стремилась защитить "русских", - заявил Лавров
Также он сказал, что "если Зеленский так заботится о Конституции Украины, то стоит вспомнить о статьях, которые обязывают" якобы сохранять права "русских".
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не отказывается ни от двусторонних, ни от трехсторонних встреч по "украинскому урегулированию", однако требует "уважения к безопасности России" и "прав русских в Украине".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То захистивши рузьгих, ви підете з Криму та Донбасу нагуй?
Він не казав, шо РФ не хотіла захопити Крым та Донбас - він сказав, що не хотіла "ПРОСТО захопити".
Нажаль, ця стара армянська скотиняка шо прикидаєтся сруським не повісне на шибіниці а сдохне природнім шляхом
Молодий геббельс соціаліст, націонал-більшовик за переконннями, обожнював расєйскую "культуру", Достоєвського. Расєя була для нього священою країною...
Так що всі ці навики Геббельсе від кацапів... В них то на генетичному рівні.
Коли вони розстрілюють месних русклмовних щоб пограбувати ...
Гарний захист)
вважати, що Туричнов "здав" Крим щоб кілька місяців побути в.о. президента це зразкова дурість.
Може отримати, але ж не президентського поста...
До речі, для дебілів, що ********* в просторі датах:
Анексія Криму - 20.02.14. Президент янукович.
Втеча януковича по команді з кремля - 21.02.14
Інавгурація Порошенка на пост президента - 07.06.14
Але для дебілів то занадто складно...
"РФ никогда не стремилась просто захватить Крым или Донбасс, а лишь защитить "русских", замінити:
РФ на Германія, Крим на Данциг, "русских" на "немцев",
то це буде плагіат із вуступів бісноватого Гітлера в 1938 році.
З приводу росії Черчиль в 1946 році казав "Ми не ту свиню зарізали"
всегдаНИКОГДА не воевала с Остазией.))
-це хватить щоб вивезти всіх рузкіх з України в Сибір
- побудувати кожному по 5 поверховому будинку
- купити кожному новий мерседес
- і платити по 1000 дол ще 5 їхніх поколінь
Тоді ж "вєлічіє" одразу трансформується з Київської Руси (вкраденої, звісно) у вузькість глаз хантимансійця. Раби тоді щось можуть почати підозрювати.
хлівіприміщенні з тою смердючою клячею? Ну немає у вас сміливисті пристрелити того коня, то хоч вийдіть.