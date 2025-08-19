Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы никогда не ставила целью захват каких-либо украинских территорий, а хотела лишь защитить "русских".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия никогда не ставила целью просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс, Новороссия, а стремилась защитить "русских", - заявил Лавров

Также он сказал, что "если Зеленский так заботится о Конституции Украины, то стоит вспомнить о статьях, которые обязывают" якобы сохранять права "русских".

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не отказывается ни от двусторонних, ни от трехсторонних встреч по "украинскому урегулированию", однако требует "уважения к безопасности России" и "прав русских в Украине".