РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10709 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 215 66

РФ никогда не стремилась просто захватить Крым или Донбасс, а лишь защитить "русских", - Лавров

Лавров о Крыме и Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы никогда не ставила целью захват каких-либо украинских территорий, а хотела лишь защитить "русских".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия никогда не ставила целью просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс, Новороссия, а стремилась защитить "русских", - заявил Лавров

Также он сказал, что "если Зеленский так заботится о Конституции Украины, то стоит вспомнить о статьях, которые обязывают" якобы сохранять права "русских".

Также читайте: Без "уважения к безопасности РФ" и "прав россиян в Украине" о долгосрочных договоренностях не может быть и речи, - Лавров

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не отказывается ни от двусторонних, ни от трехсторонних встреч по "украинскому урегулированию", однако требует "уважения к безопасности России" и "прав русских в Украине".

Автор: 

Крым (26451) Лавров Сергей (2350) Донбасс (26960)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
А-а-а!
То захистивши рузьгих, ви підете з Криму та Донбасу нагуй?
показать весь комментарий
19.08.2025 14:58 Ответить
+16
Геббельс волає та плаче від заздрісті.
Нажаль, ця стара армянська скотиняка шо прикидаєтся сруським не повісне на шибіниці а сдохне природнім шляхом
показать весь комментарий
19.08.2025 14:59 Ответить
+14
Більше всього в світі рускіх знищила саме расія.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А-а-а!
То захистивши рузьгих, ви підете з Криму та Донбасу нагуй?
показать весь комментарий
19.08.2025 14:58 Ответить
Ви якось неправильно прочитали лаврова.
Він не казав, шо РФ не хотіла захопити Крым та Донбас - він сказав, що не хотіла "ПРОСТО захопити".
показать весь комментарий
19.08.2025 15:15 Ответить
то все було непросто...
показать весь комментарий
19.08.2025 15:40 Ответить
Геббельс волає та плаче від заздрісті.
Нажаль, ця стара армянська скотиняка шо прикидаєтся сруським не повісне на шибіниці а сдохне природнім шляхом
показать весь комментарий
19.08.2025 14:59 Ответить
У Кремлі Гебельса прочитали від А до Я. Вивчили та розвинули його методику збидлення власного населення.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:02 Ответить
Геббельс, до речі, в кацапів навчився.
Молодий геббельс соціаліст, націонал-більшовик за переконннями, обожнював расєйскую "культуру", Достоєвського. Расєя була для нього священою країною...
Так що всі ці навики Геббельсе від кацапів... В них то на генетичному рівні.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:45 Ответить
Я читав. Вони один одного наповнювали змістом. І, що належне, досягли у цьому величезного успіху. Береш цілком освічену та достойну людину і робиш з неї бидло. І це бидло перестає усвідомлювати що раніше було людиною і не прагне відновлення справедливості. Воно стає своїм у стаї спотворених раніше.
показать весь комментарий
19.08.2025 16:00 Ответить
від природнього новічка.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:02 Ответить
Ото краще знайдить у сша його смердючу доньку та смачно харкніть у її лавровське рило.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:11 Ответить
Більше всього в світі рускіх знищила саме расія.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:00 Ответить
Це щось нове.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:00 Ответить
Захист рузькіх від бандерівських нацистів за допомогою їх умєрвщлєнія.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:00 Ответить
О так
Коли вони розстрілюють месних русклмовних щоб пограбувати ...
Гарний захист)
показать весь комментарий
19.08.2025 15:01 Ответить
та нема ніяких руцьких. Є росіяни . і є московіти Хай кінь та ***** права московитів на параші захищають, бо років за 20 на Мацкві не буде жодного слов'янина
показать весь комментарий
19.08.2025 15:02 Ответить
Знову папєрєднікі?
показать весь комментарий
19.08.2025 15:04 Ответить
посаду президента після януковича обійняв Турчинов, який й виконував обов'язки президента на момент окупації та анексії Криму й до вступу на посаду Порошенка.
вважати, що Туричнов "здав" Крим щоб кілька місяців побути в.о. президента це зразкова дурість.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:23 Ответить
Тема, а він здав Крим для ЗЕсрані сьогодні навіь дуже актуальна - скоро ж вибори. Принаймні, воно так думає. А воно ж хоче довічного.
Може отримати, але ж не президентського поста...
До речі, для дебілів, що ********* в просторі датах:
Анексія Криму - 20.02.14. Президент янукович.
Втеча януковича по команді з кремля - 21.02.14
Інавгурація Порошенка на пост президента - 07.06.14
Але для дебілів то занадто складно...
показать весь комментарий
19.08.2025 15:51 Ответить
Доречі, Турчинов єдиний хто голосував за застосування зброї, але його ніхто не підтримав. І це правильно, бо тоді б нам був кирдик. Москалі тільки цього і чекали.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:59 Ответить
для чого цензор вчергове повертається, щоб цих кремлівських ублюдків коментувати, піарити?
показать весь комментарий
19.08.2025 15:02 Ответить
Поні Бігає по Колу....
показать весь комментарий
19.08.2025 15:03 Ответить
півтисячі діток українських ви позбавили життя... кончені тварюки, недоістоти путінські..будьте ви прокляті до кінця світу..з""ахисники ""рашистські страшніші за гітлерівських окупантів
показать весь комментарий
19.08.2025 15:04 Ответить
Так захистила , що пішли з торбою по світу
показать весь комментарий
19.08.2025 15:05 Ответить
Видишь расеянина который не врёт, ткни его палкой - скорее всего он сдох
показать весь комментарий
19.08.2025 15:06 Ответить
Якщо кацап каже, що територія для них не головне, то плюнь в рило тому кацапу. Бо все з точністю навпаки
показать весь комментарий
19.08.2025 15:07 Ответить
Ну муділо! А якого біса танками йшли на Київ, Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв? Там теж Крим і Донбас?!
показать весь комментарий
19.08.2025 15:07 Ответить
да они будут врать, как ситуативно выгодно. Есть сильная экономика России - они включают империализм и захватывают земли и ресурсы. Экономика находится в крахе, они начинают включать белых и пушистых - и рассказывать, что не хотели ничего захватывать. Россия - это коллективный психопат. А психопаты врут и манипулируют, как им выгодно. Так эволюция их вывела. Мерзкие твари. Они не отстанут, и когда будут появляться силы будут лезть опять. Их или обходить надо и чтобы они где то докапывались до других или победить абсолютно развалив экономику и чтобы они развалились на много стран. С голодухи они начнут захватывать гор советы и объявлять свои республики самоуправляемые. Только тут надо им помогать извне Украине и Западу. Чтобы был хаос контролируемый. И уже новые модели этих новых государств - строить с другим образованием и воспитанием - без всей этой Империалистической жажды.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:17 Ответить
Як іще пояснити українським дебілам-какаяразніца, що треба відмовлятися від цього свинособачого нарєчія? Спочатку ви розмовляєте на язіке, а потім узкий братушка з бурятії приходить вас освобождать. Кожно разу, коли ви відкриваєте свою узкоязичну челюсть, у вас неймовірно смердить з рота сморідом тисяч трупів.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:08 Ответить
100500 причина нападу кацапні на Україну. Далі буде.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:08 Ответить
Чем ближе будет крах экономики России, тем больше Россия будет молить о пощаде. Только Украина не остановится и либо Россия вернет территории Украины, либо она развалится и вернет территории Украины.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:08 Ответить
Хто б вже тебе **** захистив разом з твоїм ******
показать весь комментарий
19.08.2025 15:13 Ответить
Врет как сивый мерин
показать весь комментарий
19.08.2025 15:16 Ответить
Рузькіє на дамбасе вже всі защищени
показать весь комментарий
19.08.2025 15:16 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 15:18 Ответить
Якщо у фразі:
"РФ никогда не стремилась просто захватить Крым или Донбасс, а лишь защитить "русских", замінити:
РФ на Германія, Крим на Данциг, "русских" на "немцев",
то це буде плагіат із вуступів бісноватого Гітлера в 1938 році.
З приводу росії Черчиль в 1946 році казав "Ми не ту свиню зарізали"
показать весь комментарий
19.08.2025 15:17 Ответить
мажор армяшка встал на защиту руских
показать весь комментарий
19.08.2025 15:18 Ответить
це все уже було в 1945 в Нюренберзі.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:18 Ответить
Океания всегда НИКОГДА не воевала с Остазией.))
показать весь комментарий
19.08.2025 15:21 Ответить
Ви витратили 2 трлн на війну

-це хватить щоб вивезти всіх рузкіх з України в Сибір
- побудувати кожному по 5 поверховому будинку
- купити кожному новий мерседес
- і платити по 1000 дол ще 5 їхніх поколінь
показать весь комментарий
19.08.2025 15:23 Ответить
Е, ні. А як же Рюрік???

Тоді ж "вєлічіє" одразу трансформується з Київської Руси (вкраденої, звісно) у вузькість глаз хантимансійця. Раби тоді щось можуть почати підозрювати.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:37 Ответить
Ну от. Вчасно країни Балтії вступили в НАТО, бо рашка і туди би поперла захищати узкіх і тих хто з них себе вдає спілкуючись рос мовою.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:23 Ответить
Ну на Донбасі ви захистили так званих русских убивши понад сто тисяч жителів ,зруйнувавши сотні міст і сіл і вигнавши мільйони жителів з своїх домівок, коли ти **** нациська будеш висіти на фонарі ?
показать весь комментарий
19.08.2025 15:23 Ответить
Всіх узкіх терміново депортувати на *********!!!
показать весь комментарий
19.08.2025 15:26 Ответить
"САМЕ НАЙКРАЩЕ УКРАЇНА ЗАХИЩАЛА "РУСКІХ" .ВОНА ЇХ НЕ ВБИЛА ТАК.ЯК ЇХ ВБИВАЛА І ВБИВАЄ РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ І "ЗАЩИТНИКИ РАШИСТИ"
показать весь комментарий
19.08.2025 15:26 Ответить
Заї@ісь «захистили», тепер Крим і Донбас - це братська могила «русскіх» вбитих рашистами.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:26 Ответить
Та дайте вже йому вівса, а то все аргентинський кокаїн,він його глюче.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:26 Ответить
а какіх русскіх ? тєх коториє за царя алі тєх коториє за комуністов ?
показать весь комментарий
19.08.2025 15:27 Ответить
Спочатку кацапів завозять мільйонами, а потім їх защіщяют.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:30 Ответить
100% політик=100% цинік та брехун.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:31 Ответить
Русских на Донбассе защитить... Вы у себя их защитите. Живут в говне по самые ноздри...
показать весь комментарий
19.08.2025 15:32 Ответить
Навіть коментувати немає шо. Коли в Криму чи на донбасі узкоізичним шось загрожувало?! Навіть зараз половина воїнів ЗСУ розмовляють російською. Бредятина старого маразматичного коня.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:33 Ответить
У них відібрали Януковича і ригів.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:36 Ответить
Так петухович сам втік, а риги за ним, а дехто у вікно вийшов... А взагалі то у нас демократія. Треба було не ***** звати, а вибори проводити. Але ***** не дав, почав воювати.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:55 Ответить
На жаль вірус кацапізму був поширений в найбільш густонаселених регіонах України. Схід і Південь. Якраз туди лізе путлер.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:34 Ответить
Як вони витримують знаходитисяь в одномі хліві приміщенні з тою смердючою клячею? Ну немає у вас сміливисті пристрелити того коня, то хоч вийдіть.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:36 Ответить
А татар ви теж хотіли захистити у Криму??? Коняка брехлива!!!
показать весь комментарий
19.08.2025 15:39 Ответить
ага, звісно.. І саме тому так швиденько 4 українські області та крим до себе в "конституцію" десять разів згвалтовану вписали.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:40 Ответить
Російськомовні громадяни України не являються рускіми. Це все одно що англомовних американців назвати британцями.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:44 Ответить
"защитили" та так ретельно, що тє "рюзькіє" вже три роки на Донбасі від спраги здихають та жопи не миють..
показать весь комментарий
19.08.2025 15:47 Ответить
Выродок ты, многие из них не пережили вашей "защиты"
показать весь комментарий
19.08.2025 15:48 Ответить
Тотальное уничтожение всего живого-ни хрена себе защита..
показать весь комментарий
19.08.2025 15:51 Ответить
Шо ти гониш? - гомодрил!
показать весь комментарий
19.08.2025 15:57 Ответить
 
 